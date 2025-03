El juez abre juicio al ex alto cargo socialista que pagaba «servicios» en clubes de alterne con tarjetas de la Faffe

El que fuera director general de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), Fernando Villén Rueda , se sentará en el banquillo de los acusados por «abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de que disponía » como responsable de esta entidad de la Junta de Andalucía. Un jurado popular en la Audiencia Provincial de Sevilla determinará la culpabilidad o no del que también fuera secretario de Empleo del PSOE andaluz , que se gastó 32.566 euros en locales de prostitución , «gastos abonados con cargo a los fondos de la Faffe», según el auto del juez al que ha tenido acceso ABC.

El magistrado José Ignacio Vilaplana, instructor de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, ha dictado este miércoles el auto de apertura de juicio oral contra el exdirectivo , que está acusado de supuestos delitos continuados de malversación de fondos públicos y falsedad documental . En el banquillo de los acusados, a Villén va a acompañarle Anna Valls Roc como directora económico-financiera de la entidad, por intentar «ocultar» el supuesto desvío de fondos en la contabilidad de la fundación, que fue creada en 2003 por el Gobierno de Manuel Chaves para formar a los desempleados andaluces mediante las subvenciones que le concedía la Junta de Andalucía.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido seis años de prisión para Villén y cuatro años para la exdirectora financiera de la Faffe en una causa donde también ejercen la acusación la Junta de Andalucía y el PP andaluz.

Cliente asiduo a los clubes de alterne

El principal acusado, «prevaliéndose de su cargo» como director de la Faffe, «habría venido llevando a cabo, de manera continuada, una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública , desviándolos de su propia finalidad -que no es otra que el fomento y financiación de actividades relacionadas con la formación de desempleados-, utilizándolos para abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne» de los que era cliente asiduo, señala el auto. Los pagos los endosaba a tres de las seis tarjetas bancarias de que dispuso durante los ocho años en que estuvo al frente de la fundación. Dichas tarjetas estaban vinculadas a su vez a las cuentas corrientes de la Faffe, que se nutrían con fondos públicos.

El juez detecta «un total de ocho operativas distintas de gastos efectuados a través de las tarjetas asociadas a las cuentas de la Faffe en diferentes establecimientos donde se habría ejercido la prostitución».

Además de los 32.566 euros abonados en los citados locales, Villén Rueda, « abusando de la disponibilidad que le ofrecían las referidas tarjetas» , habría realizado gastos en los siguientes establecimientos por las siguientes cuantías: El Corte Inglés, 113,90 euros; discotecas, 136,10 euros; estación de servicio, 216,39 euros; hoteles, 2.521 euros; peajes, 11.200,24 euros; restaurantes, 21.005,76 euros; taller de vehículos, 173,79 euros, y otros gastos «sin datos», 4.321,38 euros.

Como acreditó en un informe la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Villén creó una suerte de 'caja b', una contabilidad opaca, «con el supuesto fin de ocultar gastos indebidos con las tarjetas bancarias» vinculadas a cuentas de la entidad pública y efectuados por su director general en clubes de alterne durante seis años.

Villén intentó hacer creer que el dinero de estas juergas salió de su propio bolsillo, después de haber utilizado las tarjetas de la Faffe «por error». Así lo declaró en el Juzgado que lo investigaba que había devuelto los 32.566 euros abonados en cinco prostíbulos y en quince días diferentes, utilizando tres tarjetas de crédito de esta fundación, disuelta en el año 2011 . Los agentes que se han dedicado durante años a destripar la contabilidad opaca que anidó en la Faffe durante sus ocho años de vida , también cuestionó el argumento exculpatorio del acusado.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla tampoco cree la versión ofrecida por el principal acusado, a la vista de la documentación recabada y los testimonios de los extrabajadores. « Con el fin de ocultar la ilícita disposición de fondos públicos realizada, Fernando José Villén Rueda, en connivencia con Anna Valls Roc (directora Económica Financiera de la Faffe en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011), habrían ideado un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados por el acusado. De este modo, en los Libros Diarios de la Faffe constan asientos devolución de las citadas cantidades que no se corresponderían con la realidad«, relata el magistrado.

Tanto Villén como Valls «habrían aprovechado este sistema de caja» que funcionaba en la Faffe para «simular» que el primero reintegraba los fondos derivados de los indebidos gastos gastos realizados en los establecimientos» donde se ejercía la prostitución. Para ello, emplearon fundamentalmente la caja central -que dependía de la Directora Económica Financiera-, y simularon anticipos inexistentes así como el reintegro de gastos no reales para cuadrar los gastos », según la descripción de los hechos que recoge la resolución judicial.

El juez también cuestiona el abono de mil euros de anticipo a Villén para hacer un viaja a Cuba, del que «no existe soporte documental del gasto»

El juez no alberga duda de que hubo un «incumplimiento generalizado de la disciplina financiera aplicable». En particular, Anna Valls Roc « habría permitido salidas irregulares de las cajas , hasta alcanzar una cantidad similar a los correspondientes gastos indebidos; habría desviado cuantías procedentes de arqueos (en torno a los 1.360,60 euros); habría abonado 1.000 euros por un viaje a Cuba al Sr. Villén Rueda, no acreditado; y realizado devoluciones no justificadas a otras cajas (por importe de 1.639,24 euros).

En relación al referido viaje al país del Caribe , tras analizar los documentos contables relativos a la caja central de la fundación, el juzgado indica que «no existe soporte documental del gasto», así como «tampoco consta liquidación alguna que incluya gastos relativos a justificar el mismo».

Facturas falsas sobre dietas y viajes

Las pesquisas confirman que la fundación 'maquillaba' la contabilidad de su caja central, «a través de la realización de nuevas liquidaciones y arqueos», para incluir facturas falsas sobre dietas, comidas, viajes e incluso operaciones comerciales inexistentes que coincidían casualmente con el dinero repuesto días antes por Fernando Villén.

Entre los días 22 y 23 de marzo de 2010, Villén cargó a la tarjeta 14.737 euros, en 15 pagos, en el club Don Angelo , en Sevilla. Ese mismo día el entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán, remodeló su gobierno y destituyó al consejero de Empleo -del que dependía la Faffe- Antonio Fernández. Dos días después de la juerga, su chófer devolvía en metálico ese importe para borrar el rastro del gasto, después de que intentara sin éxito fingir el robo o la pérdida de la tarjeta. El mismo día se hicieron efectivos dos cheques por importe de 6.300 euros cobrados por Anna Valls, según informó Caixabank.