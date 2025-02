Juanma Moreno pide a sus cargos mantener los pies en el suelo y los alerta contra el halago

Una veterana dirigente del PP aplaudía a la salida de la Junta Directiva Autonómica que se celebró este viernes las palabras que acababa de escuchar del presidente de la Junta, «mis peores años en política fueron los dos últimos de la mayoría absoluta de Rajoy, con tanta distancia de la gente». Desde que ganó las elecciones el pasado domingo 19-J con un respaldo más amplio de lo esperado, Juanma Moreno no para de repetir el mismo mensaje: «Tenemos que ser humildes e interpretar bien los resultados»; «el halago debilita y es el momento de la responsabilidad».

Así lo dijo de todas las maneras posibles ante un auditorio en el que todo eran rostros sonrientes, aplausos y parabienes en la primera vez que se reunían todos los cuadros del PP tras la victoria electoral del pasado 19-J. «Yo he podido ver esta victoria» , comentaba otro dirigente popular acordándose de cuantos se quedaron en el camino. Era el día para celebrar porque «por fin» el PP daba buenas noticias.

Pero Juanma Moreno no quiere que esta euforia sea una trampa para su partido, « nos han respaldado el camino de la moderació n, de la gestión y de la ambición para los andaluces» y por eso pidió a sus compañeros de filas mantener los pies en el suelo, el diálogo y mantener su trabajo «estrechando manos, escuchando las críticas y atendiendo a las propuestas».

Un dato relevante. Juanma Moreno no utilizó en ningún momento la expresión «mayoría absoluta» , no lo ha hecho desde la noche electoral porque quiere evitar que cale entre los dirigentes del PP andaluz que ya está todo hecho. Al contrario, pretende que todos trasladen a sus respectivas provincias y sedes locales que la actitud debe seguir siendo la misma que los ha llevado hasta San Telmo con tanta holgura.

Prioridades

Juanma Moreno es consciente de que la situación económica marcará la legislatura que se inicia el próximo 14 de julio y por eso puso el foco en las familias andaluzas, las pymes y los autónomos, que son la base del tejido productivo andaluz. Y esa serán las prioridades políticas de su nuevo Gobierno, además en contraposición a la que está ejerciendo Pedro Sánchez a quien fueron dirigidas sus críticas. «Que se deje los parches y la política preventiva y tome decisiones con determinación» ante las dificultades en el ámbito económico por la alta inflación.

Uno de los ejes de su intervención fue para explicar el modelo de Partido Popular que quiere construir para los próximos años. «Yo quería un proyecto político amplio, interclasista, intergeneracional, donde cabe todo el mundo, por eso nos llamamos el PP . Con la p del pueblo, de las clases trabajadoras, de las clases medias, esa es nuestra esencia, ahora sueña con nosotros todo el mundo y aquí caben todos los sueños de los andaluces», dijo, arrancando un sonoro aplauso de los miembros de la Junta Directiva.

Junto a las celebraciones de lo que más se hablaba en los corrillos posteriores —algunos con mucha soltura, otros con total discreción— fue de la composición del nuevo Gobierno andaluz. Moreno tomará posesión el 22 de julio como presidente y el lunes siguiente, 25 de julio será la toma de posesión de sus consejeros que celebrarán la primera reunión al día siguiente. Juanma Moreno busca perfiles de gestión y menos políticos tras la salida de Elías Bendodo y Juan Bravo camino de la Dirección Nacional del PP. Y no tendrá en cuenta cuotas provinciales en el nuevo Gabinete y lanzó un aviso a navegantes: «Quiero daros las gracias por el apoyo y el cariño recibido no en esta campaña sino a todos los que me apoyasteis desde 2014».