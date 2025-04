Juanma Moreno en Madrid: «Ser moderado a corto plazo no es rentable, pero a largo sí» El presidente de la Junta de Andalucía intervino ayer en Madrid junto al fundador y ex lider de Ciudadanos, Albert Rivera y el jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en un encuentro sobre liderazgo

Rivera hacía precisamente hoy, 11 de noviembre, dos años que abandonó la política. Ahora es el director del Instituto de Liderazgo , que es el que organizó el acto celebrado en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad de Madrid (COAM). Rivera explicó que se le ocurrió la creación de este organismo antes de dejar Ciudadanos porque nadie les había formado para ejercer como políticos. Equipos de liderazgo, gestión de crisis, clases de oratoria, etc. serán las asignaturas que se estudiarán en el Instituto de Liderazgo. Por él han pasado ya 30 participantes, afirmó Rivera.

Moreno definió el liderazgo como algo complejo, «¿se hace uno líder o se nace?», se preguntó el presidente del PP andaluz. Para él, un líder es «alguien que abre camino para el futuro, pero ahora estamos muy condicionados por las redes sociales, por la inmediatez». «Ser un líder es tener responsabilidad, ser inclusivo, que puedan participar todo el mundo. En España, igual que en Europa, estamos falta de liderazgos», concluyó en lo referente a esta cuestión.

García-Page afirmó que «ahora no se discute de ideologías, sino de personas. Cualquier organización política es una suma de tres factores, proyecto; organización, en el sentido de andamiaje y tercero, personas. Líder es alguien que en política gana por su forma de ser y convencer, da, pero también recibe. Los liderazgos requieren tiempo», manifestó el ya histórico socialista manchego.

Demasiado pendientes

Albert Rivera sostuvo que los nuevos medios de comunicación y las redes sociales han contribuido a fomentar la democracia. Pero en el otro lado, «hay un bucle donde estamos demasiado pendientes de los mensajes cortos. Ahora con una cámara en el móvil te pueden destrozar un pacto porque te han hecho una foto entrando en un restaurante para negociar. La política, sin embargo, necesita el mismo sosiego y calma que hace dos mil años», opinó el ahora abogado de un prestigioso bufete y alma mater de este encuentro.

Moreno habló de que hay que convivir con las fake news y con las nuevas formas de comunicación en las redes. «Cualquier político que quiera conectar con personas menores de 40 o 50 años, tiene que trabajarse las redes sociales . Y el problema es que muchas veces se puede caer en los populismos. Ser moderado a corto plazo no es rentable, pero a largo sí». Y el jefe del Ejecutivo dejó constancia que muchas veces su equipo de comunicación le recomendaba mensajes de más calado, más fuertes, pero que ese no es bueno «hay que seguir una trayectoria».

«El ciudadano ahora piensa que su voto vale en la medida en que lo cambia y vota diferente para unas nacionales, autonómicas o municipales», afirmó Page

Para el presidente de Castilla La Mancha «no es bueno intentar volver al pasado, porque nadie desde allí nos va a resolver los problemas. Si hay malos políticos es porque la sociedad lo permite. Una democracia consiste en tener lo que queremos tener», afirmó. Se preguntó asimismo si ahora hay estadistas y contestó que es «complicado volver a tenerlos. Llevamos 40 años diluyendo el Estado. Con las redes sociales de ahora y las filtraciones tardaríamos 180 años en escribir la Constitución . Será estadista el que reinvente el Estado, no el que lo diluya. El ciudadano ahora piensa que su voto vale en la medida en que lo cambia y vota diferente para unas nacionales, autonómicas o municipales. Creo que soy el político que más tiempo lleva en coche oficial y no voy a pedir perdón por eso. La política tiene que tener un poso, lo más importante es gestionar el medio y el largo plazo», matizó.

El presidente de la Junta en el acto de Madrid, junto a Rivera, la moderadora y García-Page ABC

Moreno afirmó que se ha trasladado la opinión falsa de que los adversarios políticos son enemigos y esto no es así. «Las autonomías mantienen alianzas porque tienen objetivos comunes, como puede ser la financiación autonómica. Mantengo cordiales relaciones con Castilla-La Mancha, o con Extremadura, porque son mis vecinos, pero también con Aragón o la Comunidad Valenciana. Los bloques ideológicos ya han perdido fuelle», dejó constancia el líder andaluz . Para Rivera, eso es un símbolo de madurez, como lo es también la estabilidad política. Y puso el ejemplo de Andalucía, donde hay una «alianza entre dos partidos en los que no se han escuchado una palabra más alta que otra entre sus consejeros». Todo lo contrario que en el Gobierno de Sánchez que están todo el día de peleas entre sus socios, sin que eso le importe a los ciudadanos, fue su análisis.

Acuerdos de amplio espectro

«La negociación no puede ser quita tus presupuestos que yo pongo los mios. Me parecería muy positivo que el PSOE apoyara las cuentas de 2022. Más allá de las grandes diferencias hay que buscar acuerdos de amplio espectro, generan credibilidad en las instituciones, los ciudadanos están cansados de las trincheras», puso de manifiesto en el debate Moreno. Page, por el contrario, cree que no son malas las diferencias políticas porque nadie busca gobernar con aliados sino en solitario. «El problema es cuando las autonomías son las protagonistas por defectos del Estado», consideró. El jefe del Ejecutivo castellano manchego cree que hay demasiado protagonismo «de la M-30 para adentro» y que el Congreso de los Diputados «ocupa un papel territorial que no le corresponde porque es político». «Entonces, si queremos que eso no ocurra, hay que reformar el Senado y eso sólo lo pueden hacer el PSOE y el PP», dijo Juanma Moreno . Rivera cree que los pactos son «más difíciles de explicar que los desacuerdos. El coste del pacto es alto. Por eso es bueno que se rompan los bloques ideológicos de las autonomías», expuso el ex líder naranja.

Moreno consideró que los nacionalismos han condicionado mucho el modelo territorial actual. Para el líder andaluz lo importante es «construir proyectos estables y que sean inclusivos, que puedan entenderse con otras fuerzas políticas». Rivera echó en cara que se hubiera constituido una mesa de diálogo -refiriéndose a los catalanes-, con los que no quieren hablar, con los que han dado un golpe y sin embargo, cuando habla el PP, el PSOE o Cs, hay que medio esconderse y eso no es bueno» . García-Page, para quitar peso a esas reuniones entre su jefe de Gobierno y los independentistas catalanes, afirmó medio en broma «que esa mesa bilateral tiene la misma comunicación que un matrimonio convencional».

El último tema de la tarde, casi noche -el acto empezó retrasado y duró más tiempo del previsto-, Moreno abogó por un modelo de financiación que sea «equitativo y no multinivel, pero no para que se beneficie Juanma Moreno, sino para ocho millones de andaluces . Y para eso hay que organizarse si no lo hace el Estado, que es lo que estamos haciendo». García-Page también coincidió en ese aspecto mostrándose partidario de más dinero para las autonomías.