José Manuel Lastra: «Genera recelo que el turismo esté escondido tras una macroconsejería»

¿Qué valoración hace del turismo en Andalucía este 2019?

El año está aún por cerrar pero las cifras acumuladas hasta octubre son positivas e incluso los datos que nos aportan desde la Junta nos dicen que muy probablemente crezcamos por encima del 3 por ciento en llegada de turistas. Sin embargo, nos situamos en un entorno complejo ya que a nivel nacional probablemente acabaremos con un ligero descenso en el número de turistas internacionales, lo cual hace más valorable el aumento que se pueda producir a nivel andaluz. La coyuntura sin tener que ser alarmante no es la más óptima que nos gustaría. Nos encontramos con circunstancias adversas en el principal mercado para Andalucía, el británico, con la llegada del Brexit o la caída de Thomas Cook. Y después hay una tercera cuestión que es que estamos en una más que probable recesión a nivel global, aunque a pesar de ello los datos de turismo en Andalucía siguen creciendo por encima de la media nacional.

¿Cómo se espera el final de año?

Positivo. Los empresarios turísticos tenemos que ser optimistas por naturaleza. Nos avalan los datos, debemos tener en cuenta que queda el último tirón del año y los datos del mes de noviembre, que ha sido bastante interesante en cuanto a la realización de eventos que han tenido lugar en nuestra tierra, como la gala de los MTV o la cumbre internacional de asociaciones de agencias de viajes, ambas en Sevilla, son buenos. En Jaén ha habido una feria de turismo interior. Teniendo en cuenta la actividad turística del año y el crecimiento de meses como septiembre, se prevé que este último trimestre vaya a ser positivo.

¿Qué mejoras se han producido en Andalucía en este 2019?

El crecimiento del aeropuerto de Sevilla es un claro ejemplo, situándose como el aeropuerto a nivel europeo que más mejora sus cifras en los últimos años. Hay que tener en cuenta la llegada de la alta velocidad a Granada por ejemplo. Granada es una ciudad con una gran importancia turística que además tiene uno de los monumentos más visitados de España como es la Alhambra. Es una ciudad que ha estado muchos años bloqueada a nivel de líneas ferroviarias y que por fin se haya conseguido llevar el AVE a Granada supone un hito importante que desde el sector turístico valoramos como positivo aunque se debiera haber realizado mucho antes.

Hablando de hitos, ¿Cómo y cuánto ha crecido Andalucía turísticamente en los últimos años?

El crecimiento ha sido positivo. Creo que hay una evidencia de Andalucía como un destino maduro y consolidado que ofrece muchos atractivos para el visitante. Nos queda probablemente por mejorar determinados aspectos como el turismo de largo radio o el salir con más contundencia a determinados mercados internacionales de mayor distancia que permitan que Andalucía esté en mayor medida en el mapa de los destinos turísticos de lugares de origen como el continente americano, el asiático o incluso el oceánico.

¿Qué valoración hace a nivel de infraestructura turística en Andalucía? ¿Lo considera un destino bien comunicado?

Si hacemos una comparación con otras ciudades de España como Madrid o Barcelona está claro que no estamos al mismo nivel. Tenemos la asignatura pendiente del largo radio y se trabaja con el fin de mejorar la conectividad en toda la comunidad y en especial, tanto en el aeropuerto de Málaga como en el de Sevilla, se viene hablando desde hace tiempo de conectar la capital de Andalucía con los Emiratos Árabes e incluso con países como Chile o Argentina. Y con Málaga ocurre lo mismo, ya que aunque tiene conectividad directa con destinos como países de América u Oriente Medio, se sigue trabajando con la idea de fomentar esa conectividad con el largo radio. Afortunadamente, nos encontramos muy bien conectados por ferrocarril y carretera, aunque se requiere también de una revisión importante ya que en algunos casos se trata de infraestructuras que tienen varios años.

¿Qué opina de la reciente pérdida del vuelo directo entre Málaga y Nueva York? ¿Puede favorecer la llegada de este vuelo al aeropuerto de San Pablo de Sevilla?

La supresión del vuelo Nueva York-Málaga no es una buena noticia para el turismo andaluz. Afecta a la llegada de turistas provenientes de Norteamérica a nuestra comunidad y también al emisor, ya que es un vuelo muy utilizado por viajeros andaluces. Según datos de la propia compañía, los niveles de ocupación de dicha ruta se acercan al 85%, lo cual es un buen índice tratándose de un vuelo trasatlántico. No sabemos si la eliminación de esta ruta tendrá incidencia sobre la posibilidad de establecer una conexión directa entre Sevilla y los Estados Unidos, sobre la que se han realizado intensas gestiones en 2019.

Impacto en el PIB

¿Qué peso tiene la actividad turística en Andalucía dentro de España?

El peso de Andalucía en lo que es el turismo nacional viene dado por dos datos: somos el tercer destino a nivel nacional tras Cataluña y Baleares, y para el turista nacional, para los españoles, somos el primer destino. Evidentemente, hemos de tener en cuenta que a nivel de producto interior bruto la incidencia es mayor en Andalucía que en el global de España. Se dice, y los factores estadísticos están ahí, que a nivel regional el turismo supone el 13% del total del PIB y a nivel de España representa el 11%. Es decir, la importancia que el turismo tiene en Andalucía es mayor que la que tiene en España.

¿Qué opina sobre las nuevas formas que están surgiendo en el sector turístico como los pisos de alquiler?

Todo lo que sea evolución puede ser bueno para la sociedad en general y para el turismo en particular. Las nuevas formas de economía colaborativa que se han establecido han llegado para quedarse pero todo debe estar regulado. Hay veces que incluimos en economía colaborativa actividades que son clandestinas desde el punto de vista tanto de la actividad propia que realizan como de no participar adecuadamente con los impuestos debidos a lo que son las necesidades de un territorio. Debe existir una misma regulación para todos. Hay público para todo, tanto para hoteles como para viviendas, pero todo debe estar revisado por un regulador que en este caso deberán ser las autoridades turísticas competentes con la colaboración de las asociaciones empresariales de cada uno de los ámbitos. En resumen, no veo con malos ojos los pisos de alquiler pero debe existir una regla por la que todo el mundo pase.

¿Existe verdaderamente turismofobia en Andalucía?

La turismofobia guarda una estrecha vinculación con el turismo sostenible o más bien con su ausencia. El turismo sostenible es aquel que concilia adecuadamente al visitante con el visitado. Debemos destacar otro concepto muy importante como es la sostenibilidad ambiental, es decir, hemos de tener en cuenta que esa sostenibilidad tiene que ver con un concepto global de respeto a nuestro entorno, al medio ambiente, a las culturas que nos visitan y son visitadas y sobre todo a esa conciliación entre visitante y visitado. Tanto en cuanto eso se concilie adecuadamente la turismofobia será un riesgo menor. Para conseguir todo ello es necesario regular adecuadamente todos los ámbitos que tienen que ver con el turismo. Sí que puede existir turismofobia en determinados lugares. En el momento que nos encontramos con la problemática de la turistificación en ciertos espacios de algunas ciudades que se convierten en un lugar al que solo va el turista, se provoca que la persona natural de esa ciudad y ese barrio en concreto piense que cada vez tiene más dificultades para realizar su vida cotidiana en el lugar donde quiere vivir y ahí es donde comienzan los problemas.

¿Qué opina de la labor del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía en el terreno turístico?

La valoración que podemos hacer del gobierno andaluz es que ha habido una merma de la importancia que se da al turismo. Genera bastante recelo que la Junta no solo haya escondido el turismo tras una macroconsejería, sino que además se encuentra vinculado con apartados que no tienen nada que ver. Turismo y cultura, vale; turismo y deporte, bueno; pero la consejería de ahora: turismo, regeneración, justicia y administración local, no tiene nada que ver una con las otras. Y además, se une junto con la vicepresidencia de la Junta de Andalucía y la presidencia de tu partido en Andalucía, todo bajo la figura de Juan Marín. Me consta que es un buen hombre pero un «súper hombre» no creo que sea. El nuevo gobierno ha querido dar a entender que se han recortado tres consejerías, pero hace falta un liderazgo muy definido en una materia tan importante como es el turismo. Desde la Junta dicen que le están dando toda la importancia que se merece pero es que también es una cuestión de imagen de cara a los que trabajamos en el sector. Después en el Gobierno central ocurre lo mismo, se reclama un Ministerio de Turismo desde hace bastante tiempo porque creemos que es necesario. Sin embargo, también se encuentra junto con otras materias como industria y comercio. Ahora, como digo, el turismo se encuentra sumergido en una macroconsejería de varias materias con las que no guarda relación y eso es verdaderamente preocupante para el sector.

Noticias relacionadas Conozca los pueblos de Andalucía que serán un referente para el turismo