Joan Pons, el enfermero español voluntario de la vacuna de Oxford, positivo en coronavirus

Joan Pons Laplana, conocido por ser voluntario en las pruebas para la vacuna contra el Covid-19 que desarrollan la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca ha dado p ositivo en coronavirus .

Pons, según cuenta en su cuenta de Twitter, tras cuatro meses de resultados negativos, este miércoles dio positivo por SARS-CoV-2. Según su relato, se levantó con un poco de congestión nasal y dolor de cabeza, llamó al teléfono de Oxford y le dijeron que se hiciera una PCR, que ha dado positivo este jueves, día en el que ha acudido al hospital. «Me han hecho muchas pruebas», apunta.

El momento de la verdad ha llegado. He dado + en uno de mis tests. Ojalá haya entrado al grupo preferido de los científicos, el de los vacunados contagiados. Gracias a ello y con este resultado, estoy colaborando a la finalización del #COVID19. 🤞🏼

— #HelloMyNameIsJoan 💙 (@RoaringNurse) October 8, 2020

El enfermero español que es voluntario en los ensayos clínicos de fase 3 de la vacuna no sabe si está recibiendo un placebo , como ocurre en todos los ensayos científicos de doble ciego. La única manera de saber si la vacuna funciona es que los voluntarios den positivo, por lo que esta infección es algo previsto y positivo para el ensayo clínico.

«El virus me está intentando atacar y falta ver, ojalá, que la vacuna empiece a actuar», comenta en un vídeo que se ha grabado a sí mismo en cuarentena. «La vacuna no me protege de que el virus entre, sino que el virus pueda pasar de mi pulmón a mi sangre. Ojalá me haya puesto la vacuna, no el placebo, el tiempo lo dirá ».

«Estoy bien, sin ningún síntoma», asegura el sanitario español afincado en el Reino Unido. «Estoy aquí, como decía Mecano, encerrado en mi habitación sin saber qué hacer».

🎤 Perdido en mi habitación sin saber que hacer 🎼

Espero que la vacuna me ayude a ganar la batalla al #COVID19.

— #HelloMyNameIsJoan 💙 (@RoaringNurse) October 8, 2020

Joan Pons permanecerá en cuarentena y la próxima semana le harán más pruebas para comprobar cómo va evolucionando.

Andalucía espera contar con 300.000 dosis

El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, aseguró que la comunidad contará con entre 250.000 y 300.000 dosis de la vacuna que desarrolla la Universidad de Oxford con la farmacéutica AstraZeneca, primera partida que llegaría a la comunidad procedente de la compra centralizada de la UE para España.

Los expertos que trabajan en la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca son optimistas de que puede recibir la aprobación de los reguladores a finales de año , lo que permitiría vacunar a los adultos del Reino Unido para abril de 2021, según informa este sábado «The Times».

Esta posible vacuna está en la fase 3 de las pruebas clínicas, la última antes de recibir el visto bueno de los organismos reguladores a fin de proceder a inocular a la población.

A finales de agosto, la Unión Europea (UE) cerró con la farmacéutica AstraZeneca un primer contrato que le garantiza el acceso a 300 millones de dosis , un acuerdo que se rubricó en nombre de los Estados miembros y las dosis se distribuirán de forma proporcional en función de la población de cada país.

El pasado septiembre, la Universidad de Oxford reanudó las pruebas clínicas tras ser interrumpidas por un breve periodo de tiempo por la reacción adversa sufrida por un voluntario.

Además del contrato de la UE con AstraZeneca, los Gobiernos de Argentina y México, así como la fundación mexicana Slim, llegaron a un acuerdo con la farmacéutica y Oxford para fabricar la vacuna destinada a sus países y distribuirla después al resto de América Latina, excepto Brasil.