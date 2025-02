Jesús Aguirre pide que 24 distritos sanitarios entren ya en la fase 1 de desescalada

La Junta de Andalucía ha propuesto al Gobierno que 24 áreas sanitarias de la comunidad puedan empezar directamente en la fase 1 el proceso de «desescalada» por etapas que ha diseñado el Ejecutivo en la crisis del coronavirus, por su bajo índice de contagios.

El consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, formuló esta propuesta durante su intervención en el debate que celebró este jueves la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado , en la que ha representado a la Junta y en la que el Gobierno y las autonomías debatieron sobre la gestión de la crisis causada por el coronavirus.

El consejero defendió que las cifras de la incidencia del coronavirus en Andalucía son «positivas» de cara al desconfinamiento , tanto «a nivel de ratio», como de «camas libres y hospitales», de ahí que la comunidad «se ofrece para esa primera fase a nivel de provincias», con los casos de Huelva y Almería, pero también con «24 distritos o áreas sanitarias, ya que el índice de contagios es menor de diez casos por 100.000 habitantes». Hay que tener en cuenta que Andalucía cuenta con 33 áreas sanitarias en toda la comunidad.

Sin embargo, el Ejecutivo andaluz no ha querido concretar a las áreas sanitarias que se refiere «para no crear expectativas que podrían no cumplirse», al desconocer los parámetros que utilizará el Gobierno para la «desescalada». En Andalucía las primeras provincias en ese proceso serían Huelva y Almería mientras que Granada y Málaga tienen visos de ser las últimas. Entre las áreas sanitarias que presentan mejores registros están los distritos Condado-Campiña de Huelva, Guadalquivir de Córdoba , Axarquía malagueña , o Bahía de Cádiz-la Jand a que sí podrían iniciar ya la siguiente fase.

Aguirre aprovechó su presencia en la Cámara Alta para expresar la crítica del Gobierno andaluz. Afirmó que el mando único que ha llevado aparejado el estado de alarma «no ha sido en sí la solución», ya que ha ido dictando «protocolos que iban cambiando muchas veces de un día a otro». «Ha faltado concreción y seguridad en el Gobierno en su toma de decisiones. No ha funcionado como debía y en muchas ocasiones ha sido un desastre y ha creado desconfianza y falta de seguridad ».

Aguirre representó al Gobierno andaluz en la sesión del Senado solicitada por el PP, que pidió sin éxito la comparecencia de Pedro Sánchez. En la Cámara alta siguieron la sesión Pablo Casado y los presidentes autonómicos de Madrid, Murcia Castilla y León y Ceuta.