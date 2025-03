Un ingeniero de Jaén inventa un calefactor que consume la mitad y no lo vende porque es «irrompible»

La idea nació de un ataque de indignación. Como muchas familias, Vidal López Olmo se llevaba un disgusto cada vez que recogía del buzón la factura de la luz. Este jienense de 41 años no terminaba de entender cómo pagamos tanto por la electricidad cuando ... se encuentra en todas partes. Fue en ese preciso instante cuando se le encendió la bombilla a este ingeniero de caminos natural de Mengíbar y residente desde 2012 en Alemania. En lugar de ahogarse en la frustración, decidió canalizarla para hacer algo útil. Con ayuda de su mujer, decidió invertir todo su tiempo e ingenio en desarrollar aparatos eléctricos de muy bajo consumo .

Después de diez años de estudio, ensayo y error, dos de ellos dedicados a tiempo completo a inventar en un improvisado laboratorio doméstico de 60 metros cuadrados , Vidal López gritó, como Arquímedes, el sonoro «eureka» («lo encontré»). Había nacido el calefactor DCD253, un aparato llamado a revolucionar los hogares, que incorpora un filtro purificador de aire.

En principio, todo son ventajas: consume la mitad de electricidad que uno convencional de los más eficien tes (clase A) y, encima, no tiene obsolescencia, está programado para durar toda la vida, «con un uso racional, claro está», apostilla el ingeniero.

Los consumidores lo notarían en el bolsillo. Con una potencia de 600 watios, al calefactor de López Vidal le bastan entre 35 y 50 watios por metro cuadrado para calentar una habitación , cuando los que se encuentran en el mercado gastan entre 70 y 130 watios. Este mismo año, en plena pandemia, él y su mujer registraron la máquina, en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Su eficiencia se debe a la utilización de una resistencia de cobre , en lugar de la tecnología tradicional con placas de cerámica, que ofrece más calor, no contamina y trabaja con corriente continua en lugar de alterna, explica sin dar demasiados detalles que forman parte del secreto profesional. «Se hace una suma de lo que gasta un generador eléctrico y la calefacción central de gasoil que tengo en casa y es más económico mi aparato. Lo tengo demostrado en mi casa con un medidor de consumo », destaca orgulloso el padre de la criatura. En su diseño ha colaborado la empresa Sicnova3d de Linares.

Los problemas han venido después. Cuando ha llegado la hora de buscar empresas para distribuir y comercializar este virtuoso calefactor , todas las puertas se le han cerrado al inventor que dejó su trabajo como asesor técnico de reformas en casas en Alemania para desarrollar sus ideas.

«El responsable de una gran empresa me comentó que no lo pueden vender. Un aparato que no se rompa y del que no pueden vender piezas, no lo quieren », se lamenta. Otra plataforma de comercio electrónico, que vende calefactores, se negó a distribuir el suyo. «Me dijeron que cómo se me ocurría fabricar un aparato irrompible». Si el producto dura para siempre, cuando todos lo posean se acabó el negocio, debieron de pensar. Menuda osadía.

Vidal López Olmo se sintió tan apesadumbrado como Alec Guinness en la película inglesa «El hombre del traje blanco» en la que un científico crea una tela que no se gasta, no se rompe y no se ensucia. Tanto los dueños como los obreros de la fábrica se emplean a fondo para destruir el invento.

Proyecto de fábrica en Jaén

Convencido del bien que su hallazgo puede aportar a la sociedad, no va a tirar la toalla. Va a crear su propia plataforma web para mostrar su calefactor y empezar a distribuirlo.

A principios de septiembre se reunió con el consejero de Hacienda, Juan Bravo , quien pocos días antes había anunciado un plan de inversión industrial en Jaén. « Le explicamos al consejero que queríamos montar una fábrica en Jaén donde poder producir nuestros productos, porque es una de las provincias con más parados de España», relata. «Nos dijo que en principio la idea tenía buena pinta, pero que tenían que estudiarlo y antes de final de año nos darían una respuesta».

Vidal López Olmo ABC

La viabilidad está garantizada, asegura. Vidal López Olmo ha echado números. Producir cada equipo cuesta entre 80 y 150 euros. Calcula que montar la fábrica costaría en torno a medio millón de euros y daría empleo a 15 personas : once operarios y cuatro investigadores. La financiación vendría de la aportación privada y de una caja rural «con la intermediación de la Junta de Andalucía», afirma. El Ayuntamiento del pueblo alemán de Gehofen, donde reside, le ha ofrecido ayuda, pero no es suficiente.

Aire acondicionado eficiente

El ingeniero está a la espera de recibir incentivos I+D para desarrollar este aparato y otros nuevos en los que está ya trabajando. Ha diseñado un calentador de agua caliente de 5 litros para lavabo, fregadero o caravana que está pendiente de patentar. Pero la gran innovación viene de la mano de un equipo de aire acondicionado portátil y sin gases al que está dando los últimos retoques. Consume 26 veces menos electricidad que uno normal , ya que recorta el gasto de 40 watios por metro cuadrado a sólo 1,5. «Una reducción impresionante», apunta.

Además, está desarrollando un coche eléctrico que sólo necesita una batería para arrancarlo y sería «completamente autónomo». Las pruebas le han dado algún que otro susto. «El generador me destrozó el taller porque produce mucha energía. Tengo que seguir perfeccionándolo», señala.

En la cabeza de Vidal bullen las ideas a mil revoluciones. «Me da igual que las empresas no lo quieran vender. Yo creo que se puede ganar dinero haciéndolos. Lo único es que te dejen o no. Para eso necesitas tiempo y financiación ». Su sueño es que la gente tenga electricidad gratis en su casa y en su coche. «Porque poder se puede».