García Ferreras carga en La Sexta contra Moreno y Bendodo por «utilizar Canal Sur para su corralito»

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras , aprovechó el pasado viernes el programa de tertulia que presenta en La Sexta para cargar con dureza contra los máximos responsables del Gobierno andaluz: el presidente, Juanma Moreno , y su consejero de la Presidencia, Elías Bendodo . El periodista de Atresmedia ha defendido que ofrece una información veraz sobre el coronavirus frente a Canal Sur, a la que atribuyó una información manipulada.

« Nosotros no ponemos la actualidad al rojo vivo , la actualidad es la que es; no vamos a hacer como los comisarios políticos de Juanma Moreno y Elías Bendodo en la Junta de Andalucía, que utilizan Canal Sur para su corralito», ha sentenciado el presentador del programa «Al rojo vivo».

Que dice el sectario Ferreras que La Sexta no va a ocultar la realidad, y acusa a la derecha andaluza de convertir Canal Sur en su corralito particular.



Qué poca vergüenza tiene. Se nota que tiene que contentar a su amo Pedro Sánchez tras la millonaria subvención recibida. pic.twitter.com/IFR16PfMwD — Caso Aislado (@CasoAislado_Es) April 3, 2020

El mensaje contra el presidente del PP andaluz lo lanzaba en el mismo programa en el que se alentaba a acudir a las manifestaciones del Día de la Mujer , a través de invitadas como Cristina Almeida, desoyendo la recomendación de la agencia de salud pública europea que en un informe fechado el 3 de marzo aconsejó «evitar actos multitudinarios innecesarios» en países en los que se registren contagios locales como España. García Ferreras niega que su programa siembre alarma y se ufanó de presentar sin ningún filtro la realidad de una enfermedad que el pasado viernes dejó 932 fallecidos en las últimas 24 horas en España .

👉🏻Cristina Almeida;



“Tenemos un virus, el machismo, que es mucho más nocivo. Así que os animo a todas a ir a la manifestación del 8M”



Coronavirus;



-Aumenta un 41% de ingresos en la UCI en las últimas 24h.



-1.326 muertos. pic.twitter.com/vCZadcmMll — Noelia de Trastámara (@NTrastamara) March 21, 2020

En el programa de «Al Rojo Vivo» del pasado 6 de marzo, la expolítica de Izquierda Unida y abogada Cristina Almeida , que destaca como activista del feminismo, llamó a manifestarse a pesar de la amenaza del coronavirus porque « el machismo es un virus mucho más peligroso y más nocivo que el propio coronavirus». García Ferreras puntualizó que el machismo no sólo es un virus pasado si no que aún «lo tenemos».

Cristina Almeida en su programa: «A mí no me importa arriesgarme por una reivindicación»

«Cuanta más gente esté junta, más riesgo puede haber. Pero a mí no me importa arriesgarme por una reivindicación que va mucho más allá del riesgo personal. Yo iré, como van otros, porque me parece que celebrar esto es mucho más que enfrentarme al virus. Si yo he estado en La Gomera, he estado en tal… ¿y me preocupaba lo del virus? No», aseguró Almeida, invitada estrella del programa de Ferreras.

Ahora el presentador de Atresmedia arremete contra la Junta por «ocultar» información de la evolución del Covid-19. «Ni Bendodo ni Juanma Moreno os van a hacer ocultar la realidad aunque sea dura, y cuando sea dura la vamos a contar y cuando haya motivos para agarrarse a la esperanza nos vamos a agarrar a ella». Y añadió: « Los datos son terribles: 932 muertos, no los vamos a ocultar . Hay un síntoma de descenso de la curva».