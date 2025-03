Francisco Serrano renuncia a su escaño parlamentario y abandona la política El ex líder de Vox en Andalucía se dedicará a su despacho de abogados de Sevilla

El que fuera candidato de Vox a presidir la Junta de Andalucía, Francisco Serrano , renuncia a su escaño en el Parlamento andaluz y abandona definitivamente la política. Así lo ha podido saber en primicia este periódico. El juez en comisión de servicios hará entrega de un escrito a la presidenta del Parlamento donde le pide la renuncia de todos sus derechos como diputado no adscrito, incluidos por tanto también los de aforamiento. Como se recordará Francisco Serrano abandonó el grupo parlamentario de la formación de la nueva derecha en cuanto fue imputado por un presunto fraude de unas subvenciones públicas de un proyecto industrial fallido donde él era uno de los socios. El defendió entonces su inocencia y que daba este paso para no dañar la imagen del grupo Vox en Andalucía, aunque nada tuviera que ver con su responsabilidad política.

El que fuera líder de la formación verde en Andalucía se enfrenta a un futuro judicial complicado por su participación en una empresa para fabricar pellets -combustible para calderas hecho a base de transformación de biomasa-, del que vendió todas sus participaciones en 2017. Biowoods , pidió un crédito reindus a Industria por valor de 2,5 millones de euros que cumplidos los plazos para empezar a devolverlo no se ha hecho.

Francisco Serrano, que llegó a la política de la mano de Vox por su defensa en contra de los lobbies feministas, fue expulsado de la carrera judicial y luego readmitido. Su intención ahora es la desvinculación total de la política y la vuelta a su despacho profesional de Abogados Serrano . Para ello tendrá que pedir el reingreso en el Colegio de Abogados de Sevilla.

Su puesto lo tendría que ocupar el quinto de la lista, Macario Valpuesta, al ser los dos anteriores diputados nacionales

Con la renuncia del juez en comisión de servicios, su escaño parlamentario tiene que correr entre los candidatos de la lista que se presentó para las autonómicas de Sevilla en 2018. En Sevilla salieron elegidos él y la médico María José Piñero, antigua presidenta de Vox en la provincia hasta que presentó la dimisión. Da la casualidad que el número 3, Francisco José Contreras y el 4, Reyes Romero , son diputados nacionales por la formación de Abascal en la Carrera de San Jerónimo. Por tanto, sería el candidato número 5, Macario Valpuesta, el que tendría que ocupar la plaza que deja vacante Serrano. Macario Valpuesta , esposo de Reyes Romero, es catedrático de Instituto y profesor de Derecho Romano. Su última obra recién publicada es «La herejía como dogma. Ensayo apologético de la historia de Occidente».

Carga contra un sector de Vox

El ex juez hizo público esta mañana un comunicado en el que justificaba el paso que ha dado. Primero, «defenderse como cualquier ciudadano ante un juzgado ordinario» . Afirma, asimismo, que se ha visto «atacado» por ciertos sectores de Vox de los que sólo obtuvo «ingratitud, desdén y desprecio». Recalca que la política para él ha sido «una gran decepción, pues siempre leal, he rechazado el nepotismo y defendido la libertad de discrepar , los valores de mérito y capacidad, sin privilegiar a unos o discriminar y purgar a otros por mera conveniencia». En el mismo escrito reprocha a los que «sin arriesgar nada, se aprovechan de las conquistas y brechas abiertas por los primeros en murallas antes inexpugnables». «Vine para intentar cambiar la política y no pudo ser», concluye.