Las fiestas ilegales se multiplican en casas de la costa de Andalucía al cerrar los bares por el Covid

Dan las once de la noche y la Policía Local desaloja playas y parques. Los bares cierran a la una y las discotecas, a las dos de la mañana. ¿Dónde va quien quiere seguir de fiesta? A pisos y casas, recurso para los ... que no se quieren ir a dormir y pesadilla para sus vecinos, que tienen que aguantar las fiestas ilegales que han proliferado en Andalucía en las últimas semanas, según denuncia el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas . El problema se agrava con los botellones, que también crecen en las noches de verano de pandemia.

Según detallan los administradores de fincas , el problema más grave se ha localizado en los municipios de la costa onubense y gaditana « así como en los lugares donde el horario de la hostelería permanece restringido », lo que afecta ahora mismo a toda Andalucía.

Detalla el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Huelva, Alejandro Chamorro , que en dicha provincia donde más problemas han detectado de fiestas ilegales es en Punta Umbría, que está bajo el toque de queda desde el pasado viernes. Ahí se concentra el problema porque es donde se ha aplicado el toque de queda entre las dos y las siete de la mañana. Y « como la gente no tiene opción de estar en otro lado de fiesta , se van a las casas a pasar la noche», añade «para saltarse la prohibición de salir».

Esta situación, relata Chamorro, se extiende, aunque en menor medida, a El Portil y también a La Antilla . Pero «son casos más puntuales», indica el administrador, que subraya que el gran problema está en Punta Umbría.

Contra lo que se pueda creer, este no es un asunto creado por los jóvenes. O, al menos, no solo por los jóvenes. Coinciden los administradores en que las fiestas ilegales en el litoral andaluz tienen como protagonistas a chicos de 18 años pero también a mayores de 40. No hay una edad límite , se han encontrado «de todo».

En Cádiz también saben muy bien de estos guateques en pisos y casas. Sobre todo en Rota y Chipiona, detalla Carlos de Osma, presidente del Colegio de Administradores de dicha provincia. En este caso, además, les preocupan mucho los botellones, que han detectado que tienden a celebrarse cerca de las viviendas, alterando el descanso de los vecinos. Otra localidad donde se han registrado problemas, señalan, es Conil donde, indica De Osma, « hay mucha concentración de urbanizaciones ».

Málaga, otro polo de quienes buscan sol y playa en verano, también tiene problemas con las fiestas ilegales en pisos y casas . Sobre todo en Marbella, Fuengirola y Torremolinos. «Ahí es donde más quejas nos llegan», indica Manuel Jiménez, el presidente de los administradores de esta provincia.

Aunque el problema es el mismo, en la Costa del Sol han detectado una particularidad. Cuando la fiesta la organizan extranjeros de vacaciones en la zona , suelen acabar con la juerga según ven a los agentes de la Policía Local llegar a poner orden. Pero eso no ocurre siempre así, explica Jiménez, cuando son españoles: «El extranjero suele ser bastante cumplido pero el nacional no tanto, a veces le dice al policía que está en su casa y no para la fiesta».

Llamar a la Policía Local

Coinciden todos los administradores en que la única solución cuando se tiene la mala fortuna de contar con un vecino fiestero o un botellón cerca es llamar a la Policía Local. Son ellos los que tienen que acudir al lugar e intetar disolver la reunión o bien, al menos, tomar nota y dejar constancia en una denuncia del ruido generado .

Con ese documento, explica Alejandro Chamorro, «se puede advertir al dueño de la vivienda con aplicar el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal , que es contrario a las actividades molestas». Añade este administrador que, si prospera esta vía, se puede echar al dueño de la casa durante dos años de la misma. Y, en caso de que sea un inquilino, se le puede rescindir el contrato.

Sin embargo, hay comunidades de vecinos que han preferido optar por otra vía y han contratado vigilantes de seguridad para las urbanizaciones donde detectan que hay vecinos que celebran fiestas ilegales. Es lo que han hecho en algunas comunidades de propietarios Cádiz . Supone un gasto extra pero disuade a quien quiere armar jaleo.

Botellones y ruido

Además de las fiestas en las casas, hay vecinos que han de soportar botellones multitudinarios. En Punta Umbría la Policía Local tuvo que disolver uno a las 5 de la mañana. También pasa en Málaga, donde las fiestas en la calle son continuas. Ruidos, bromas y ninguna medida para evitar contagios, alertan los vecinos. « Queremos dormir, queremos trabajar , queremos vivir, queremos que Málaga sea un lugar acogedor», señalan desde una asociación de vecinos de la capital de la Costa del Sol.

El comentario se acompaña de un vídeo en el que se ve a una decena de jóvenes sentados sobre el empedrado del centro de la ciudad. Sobre ellos, una chica pasa de manos en manos desde el primero hasta el final, como si simulara un tobogán o el vuelo de un superhéroe . Pocas mascarillas, mucha gente y una fiesta descontrolada a las tres de la madrugada. Los vecinos denuncian que este tipo de comportamientos se dan «a diario». «No entendemos que, lejos de amainar, el ruido y disturbios vayan en aumento», señalan desde la asociación , donde dicen que están «desesperados cada día por el descontrol».

Desde la oposición cargan contra el alcalde, Francisco de la Torre, por estos episodios. Ante la crítica el propio primer edil explicó que se toman medidas para evitar este tipo de cosas e hizo un llamamiento a la responsabilidad de cada uno.