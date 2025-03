Entre la nostalgia y los sinsabores, la visión de la autonomía de siete presidentes del Parlamento andaluz

Los testimonios de seis expresidentes del Parlamento de Andalucía y de la actual presidenta, Marta Bosquet, aportan a la memoria de la autonomía andaluza una visión de cómo ha evolucionado la clase política, a la par que la ciudadanía andaluza.

Antonio Ojeda

Primer Presidente del Parlamento 1982-1986

Antonio Ojeda ABC

Antonio Ojeda comenta con una sonrisa desde la distancia que le dan los años lo difícil que le sería ahora presidir el Parlamento de Andalucía, «yo era muy exigente con la forma de vestir y con los modales, eran otros tiempos» . Cree que la Cámara «ha evolucionado con arreglo a la propia sociedad. Es un Parlamento vivo, acorde con la realidad actual. Lo importante es que cumpla las tres misiones que son fundamentales, legislar, controlar al Gobierno y ser eco y representación de la realidad del pueblo andaluz. Que no haya un divorcio entre la realidad de lo que vive la ciudadanía y el Parlamento sino que haya una perfecta sintonía entre realidad y vida parlamentaria».

Antonio Ojeda está convencido del éxito de estos 40 años, « nos situamos a nivel de las nacionalidades históricas y lo seguimos manteniendo. Andalucía es una voz muy importante en el concurso de las autonomías que tiene que ser oída. Lo que ocurre es que estos derechos hay que seguir peleándolos porque la vida es siempre pelea, no hay descanso. Es un renovarse continuamente porque los problemas urgen soluciones. Los políticos deben estar muy pegados a la realidad del pueblo y yo creo que por lo menos lo intentan».

José Antonio Marín Rite

Presidente del Parlamento 1988-1992

Confiesa que ya no ve los debates políticos actuales, pero no por eso cree que en su época no existía esa confrontación entre partidos. «Ahora bien —recuerda—, lo que existía era un respeto tremendo al presidente del Parlamento, eso era muy importante y no era fácil sentirlo no sólo por tu grupo sino por todos. Las armas de un presidente del Parlamento son su propio prestigio, no hace escuelas ni carreteras como el Gobierno, por eso, al dirigir la Cámara tiene que ocuparse de que funcione y que lo haga en condiciones de igualdad». «Si un presidente tiene prestigio le irá bien y si no lo tiene le irá mal, tiene que estar investido de autorictas », finaliza rememorando su época.

Diego Valderas

Diego Vaklderas ABC

Presidente del Parlamento 1994-1996

Presidió la Cámara en la Legislatura de la pinza y ahora recuerda con una sonrisa los sinsabores de aquellos años. no ha perdido el interés por la política. Yes el que más claro habla de salir a la calle otra vez si es necesario. «En el momento que se toquen los elementos de igualdad del país, los andaluces estamos obligados a salir a la calle y las organizaciones políticas y sociales a ponerse al frente. En todo lo que sea articulación y desarrollo territorial tiene que tener un elemento de igualdad de derechos y también de deberes entre todos los que concurrimos en el territorio español. Frente a la desigualdad, movilización, y frente a la desigualdad, reivindicación. No es quitar nada a nadie sino que todos seamos iguales ante la ley y ante la Constitución». A pesar de estas advertencias, Valderas considera que no hay amenazas serias de ruptura de la igualdad . «La Democracia en España ha avanzado tanto que nadie se puede sentir amenazado, pero hay que ser lo suficientemente activos para hacer lo mismo que hicimos en los años 80. Hoy, 40 años después, si eso peligra, los andaluces tendrán que levantarse» .

Javier Torres Vela

Presidente del Parlamento 1996-2004

Torres Vela está convencido de que los 40 años de autonomía han servido y para mucho en Andalucía, «si alguien tiene dudas que compare el Mezzogiorno italiano [el sur] con nuestra tierra y verá cómo están los dos», afirma. Para él Andalucía es «la que ha cambiado la historia previsible de España al ingresar por el 151, que no es lo que estaba previsto por los padres de esta Constitución». Su principal preocupación es que las nacionalidades históricas «puedan coger ventaja y perdamos comba», reflexiona. Para este expresidente del Parlamento, las nacionalidades históricas son porque tienen «más identidad cultural». El nacimiento de España tiene «un origen confederal, los Austrias o el propio matrimonio de los Reyes Católicos Isabel y Fernando , que fue un acto personal, hasta que no llega Felipe V y unifica esto, es confederal », puntualiza.

Manuel Gracia ABC

Manuel Gracia

Presidente del Parlamento 2012-2015

Fue el primer consejero de Educación de la Junta de Andalucía , cuando de los seis millones de habitantes dos eran analfabetos. «La foto del inicio de nuestra autonomía era en blanco y negro y la actual, con problemas, con dificultades, es en color, ha merecido sin duda la pena», responde Gracia cuando se le pregunta por un balance. «La democracia parlamentaria es la mejor fórmula que existe de representatividad, pero hay que complementarla con democracia participativa, que aún no la hemos conseguido, pero no desespero», argumenta cuando se le cuestiona el desapego de la sociedad por los políticos. Sobre el nivel medio de éstos antes y ahora Manuel Gracia considera «que ha cambiado mucho la sociedad, era el arranque de la autonomía, con mucha trascendencia histórica; ahora con la crisis, con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, ha hecho que el político de ahora no sea igual que el de antes, han cambiado las necesidades, pero a veces, no puedo negarlo, yo echo de menos los políticos de entonces », añora.

Juan Pablo Durán

Presidente del Parlamento 2015-2018

Yo conservo en mi casa con cariño el carné de identidad de mi abuela que estaba firmado con su pulgar . Es un símbolo del alto grado de analfabetismo que padecíamos. Desde entonces hemos avanzado muchísimo. Los andaluces tienen que sentirse orgullosos de lo que hemos conseguido y, desde las posiciones políticas legítimas, que cada uno ponga el foco en lo que considere que se debería haber avanzado más».

Espera que los próximos aniversarios del 28F, dentro de 20, 30 ó 40 años, se hagan pensando en resolver los mismos problemas que los demás, «la digitalización, la falta de natalidad y el rejuvenecimiento de la población, y que no perdamos nuestra una seña de identidad que es única y exclusiva de Andalucía que es la igualdad. Si algo fue capaz de poner sobre la mesa Andalucía es el trato de igualdad de conjunto de españoles ».

Marta Bosquet

Marta Bosquet ABC

Presidenta actual de la Cámara autonómica

Bosquet también es una firme convencida de que los 40 años de autonomía han merecido la pena: «Hay que celebrar ese 28 de febrero de 1980 cuando los andaluces nos dijimos sí al autogobierno y reivindicamos ser como la que más». «Nadie pone en duda que Andalucía ha avanzado pero también es cierto que queda aún mucho camino, que debemos converger no solamente con el resto de comunidades de España sino con las regiones de Europa». «Nosotros nos reivindicamos como andaluces pero siempre reconociendo la pertenencia a España , lo que es muy positivo», considera. «Hemos vivido —continúa—, la mayor época de prosperidad y de paz con esta democracia». Cuando se le pregunta sobre las deudas históricas y los silencios del PSOE ahora, la presidenta responde que «si de verdad se quiere a Andalucía hay que reivindicar lo mismo si se está en el Gobierno o en la oposición».