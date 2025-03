Educación mantiene su objetivo de cerrar la subida de sueldo de profesores en Andalucía este curso

El nuevo consejero de Educación y Deportes, Manuel Alejandro Cardenete , tiene intención de mantener a los docentes extra contratados por la Junta de Andalucía para la crisis del Covid también el próximo curso. Así lo indicó ayer el nuevo titular de Educación en sustitución de Javier Imbroda , fallecido el pasado sábado a los 61 años por un cáncer.

Cardenete explicó que la fórmula podría ser la misma que la que se ha elegido en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para mantener a los sanitarios de refuerzo Covid. En ese caso se ha prorrogado el contrato de 12.000 trabajadores hasta fin de año. En el caso de la plantilla docente, son 4.600 los profesores que se contrataron por la crisis sanitaria del coronavirus para este año y que podrían quedarse.

Según explicó el nuevo consejero de Educación, «el Covid no ha desaparecido» , de modo que algunas de las medidas extraordinarias que se tomaron por la pandemia se mantendrán aún un tiempo más. Es el caso de las plantillas de refuerzo . En todo caso, matizó Cardenete, esta medida debe contar con respaldo presupuestario.

Sin embargo, Andalucía no tiene ahora mismo presupuesto. Sus cuentas están prorrogadas del año pasado al rechazarlas el PSOE, Vox y Unidas Podemos . Precisamente la falta de presupuestos es uno de los motivos que se barajan desde el Gobierno andaluz para convocar elecciones a celerbrar en junio.

El asunto de los comicios no es, sin embargo, algo que ocupe a Cardenete: «el consejero de Educación y Deporte no está en eso en estos momentos, está en cerrar el curso 21/22 y trabajar en el siguiente», explicó Cardenete . El titular de Educación añadió que esa es «la misión» que le han «encomendado».

De esta forma, el consejero deja «a otros compañeros del Consejo de Gobierno que reflexionen y, sobre todo, al presidente que tendrá que tomar una decisión de forma coordinada con el vicepresidente ».

«En estos momentos estoy centrado en lo que estoy centrado. Entiendo que para el ciudadano y el Gobierno es un tema muy importante, pero ahora mismo lo que me preocupa es que empiecen a dar información sobre matriculaciones, problemas en los centros u obras pendientes. Eso es lo que a mí me preocupa y de lo otro me informarán en el primer Consejo de Gobierno y palparé qué es lo que está ocurriendo», añadió.

Fecha de las elecciones

Sobre las declaraciones del líder de su partido y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín , acerca de su preferencia por unas elecciones en otoño y no ahora en junio como se adivinan, Cardenete añadió que «las declaraciones son declaraciones y para mí lo prioritario es la misión que se me ha encomendado y la que voy a cumplir, teniendo muy claro el legado de Javier Imbroda y cumpliendo lo que él querría que su sustituto tiene que hacer».

El nuevo consejero también habló ayer sobre el proceso de negociación para subir el sueldo de los profesores andaluces . Hace semanas sindicatos y Junta de Andalucía retomaron el diálogo para que los docentes de la comunidad llegasen a la media de retribución de España.

«Estamos trabajando en este tema, uno de los últimos que Javier impulsó, y la información que me llega es muy positiva», indicó Cardenete. Según fuentes de Educación, hay previsto un nuevo encuentro para tratar de este asunto tras la Semana Santa .

Encargo de Moreno y Marín

Cardenete hizo estas declaraciones en su acto de presentación como titular de Educación ante los medios. En el mismo indicó que su «misión» es «culminar» la tarea de Javier Imbroda al frente de la consejería. Es lo que le han encargado, señaló, tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno , como el vicepresidente, Juan Marín.

El nuevo consejero confirmó además que tomará posesión el próximo martes justo antes del Consejo de Gobierno y que la primera norma que llevará a este foro será sobre las escuelas de Arte de Andalucía. Además, explicó en que, por ahora, está «estudiando» los detalles de la Consejería. «Como sabéis vengo del mundo de los números» , bromeó al enumerar las magnitudes de su nuevo departamento. «Siete mil millones de presupuesto, más de cien mil profesores...», desgranó. El consejero tuvo, además, unas palabras de recuerdo para su nuevo equipo. Y también recordó al que deja en la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administraciones Públicas, donde era viceconsejero hasta ahora.

El despacho intacto de Javier Imbroda El único cambio en la Consejería de Educación y Deporte tras la muerte de Javier Imbroda es el cambio de consejero. Así lo indicó ayer el nuevo titular, Manuel Alejandro Cardenete , quien explicó que hasta el despacho del también exseleccionador de baloncesto, fallecido el pasado sábado a los 61 años de cáncer se quedará tal y como está. «Cuando entré ayer (por el miércoles), vi todas sus pelotas de baloncesto y las camisetas firmadas en cuadros», recordó el nuevo consejero. «He dado orden de que el despacho siga exactamente igual», explicó Cardenete , quién añadió que ha vivido estos días «una montaña rusa de emociones» tras conocer primero la muerte de Imbroda y, después, su designación como titular de Educación. «Yo vengo a ocupar el puesto de Javier Imbroda, pero no lo voy a sustituir porque es insustituible», añadió el consejero.