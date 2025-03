El director del Plan de VIH-Sida: «Hay decenas de miles de andaluces con hepatitis C que no lo saben»

Javier de la Torre, director del Plan VIH-Sida Andalu cía, advierte en una entrevista a ABC que en la comunidad autónoma hay decenas de miles de personas que han contraído la hepatitis C y que no lo saben. Se trata de una enfermedad ... que tiene cura pero si no se pone tratamiento, la persona infectada desarrolla cirrosis hepática o cáncer de hígado. Por otra parte, De la Torre subraya que ha bajado la incidencia del VIH en Andalucía pero que no hay que bajar la guardia porque «se trata de un virus muy canalla que muta mucho».

El año pasado se detectaron un 17 por ciento menos de casos de VIH en Andalucía ¿Estamos en la buena dirección? Sí, pero no podemos lanzar las campanas al vuelo, hay que tomar el dato con mucha cautela. Tenemos que esperar a ver más datos y comprobar si es una tendencia. El dato sí que nos habla de que la estrategias que estamos aplicando funcionan. Están redactando un nuevo plan contra el VIH en Andalucía ¿Qué novedades contiene? Tiene tres grandes líneas: prevención, detección temprana y mejorar la atención de las personas con VIH. ¿Han cambiado las personas a las que tratan? Sí, la edad mediana de los andaluces con VIHya es de 50 años. Eso quiere decir que tienen otras enfermedades y otras necesidades. Comienzan a envejecer y pueden tener problemas de fragilidad, neurológicos propios de la edad. Además por sus tratamientos son personas que consumen muchas medicinas. Todo eso lo queremos recoger en el nuevo plan andaluz. ¿Dónde hay más VIH en Andalucía? ¿Cuál es el perfil de los nuevos casos? El 82 por ciento de los nuevos casos son hombres que tienen sexo con hombres. Ahí es donde hay que trabajar. Por zonas, donde más positivos se detectan es en Sevilla, Málaga capital y la Costa del Sol. Hay otro foco en el Poniente almeriense, pero es de relaciones heterosexuales que tienen que ver con la población inmigrante. Andalucía ya está probando la Prep, ¿en qué consiste y quién puede tomarla? Es un tratamiento pre-exposición al VIH para evitar su transmisión. Solo se administra a perfiles muy concretos. Personas con muchas parejas sexuales con antecedentes de infecciones de transmisión sexual y que alguna vez han recurrido a la terapia post-exposición de urgencia. A ellos, además de darles el tratamiento se les hacen pruebas de ITS cada tres meses y se les asesora. Es un tratamiento integral, no solo una pastilla. ¿La lucha contra la hepatitis está solapada por la del VIH? Sí, es una enfermedad muy asociada al VIH pero muy solapada por ésta. Es una enfermedad muy lenta, silente, puede tardar 20 años en dar la cara. Hace seis o siete años que tenemos tratamiento y el tipo C se cura. Queremos encontrar a todos los andaluces que la tengan para tratarlos. ¿Cuántos andaluces pueden tener hepatitis C? No hay cifras exactas pero se calcula que pueden ser decenas de miles aún que no lo saben. En España se estima que son entre 480.000 y 760.000 las personas con hepatitis C. ¿Es frecuente entonces? No es infrecuente. Quedan muchos casos antiguos de personas que la contrajeron hace años y hoy sigue habiendo casos de transmisión por vía sexual. ¿Es mortal? Sí. Si no le pones tratamiento desarrollas cirrosis hepática o cáncer de hígado. Para detectar tanto VIH como hepatitis han puesto en marcha cribados masivos mediante el programa Focus ¿En qué consiste? Vamos a hacer análisis de VIH y hepatitis a todos los pacientes que van a su centro de salud a hacerse una prueba de sangre, da igual la razón, en las zonas sanitarias con mayor incidencia de VIH. Son Sevilla, Granada, y Málaga capital, Poniente de Almería y la Costa del Sol. Se van a hacer solo con el consentimiento verbal a la población de entre 20 y 65 años para VIH y para hepatitis, un poco mayores. Hace poco se anunció que una vacuna contra el VIH entraba en fase III. ¿Veremos la vacuna en uso? Yo soy muy prudente con esto. El VIH es un virus muy canalla, muta espectacularmente. Y eso puede hacer que las vacunas no valgan si cambia. La última vacuna del VIH que recuerdo que se probó en Tailandia produjo inmunidad a menos del 30 por ciento de los pacientes. Cuarenta años de pandemia del VIH nos dicen que hay que ser muy muy cautos con las vacunas del VIH. Pero el coronavirus ha traído algo bueno, estamos usando las sinergias de la creación de su vacuna para avanzar en la del VIH. Puede salir algo bueno de la pandemia del Covid-19. Alerta sanitaria por el «Chemsex» y y el «Slamsex» Javier de la Torre alerta sobre los peligros del «chemsex» y el «slamsex»: Chemsex, explica, «es una fiesta en un piso, sauna o local con mucha gente para tener sexo con drogas». Suelen ser de diseño pero también hay cocaína y alcohol y viagra para alargar las relaciones. «Son diez, doce o catorce horas seguidas de sexo y drogas. Nos preocupa espectacularmente porque en ese ambiente no se tiene cuidado por usar preservativo y se pierde la consciencia del peligro». Cuando las dogras pasan a ser inyectadas se conoce como «Slamsex». «Ya no es el típico adicto a la heroína que se pincha. Son gente normal, es peligrosísimo», indica. Estas fiestas se celebran sobre todo en Sevilla y en la Costa del Sol, especialmente en Torremolinos, detalla el doctor De la Torre. Noticias relacionadas Los nuevos casos de VIH en Andalucía caen un 17 por ciento en un año

Cuatro mil sevillanos tienen hepatitis C y no lo saben

