El difícil entendimiento entre el PP y el PSOE en Andalucía

La situación política en Andalucía no es comparable a la que se vive en Madrid. El nivel de crispación es mucho menor y es frecuente ver cómo los diputados del Parlamento autonómico confraternizan entre ellos o, al menos, mantienen ciertas normas de cortesía y ... se preocupan respectivamente por sus familias o sus circunstancias personales. Se guardan las formas en la mayoría de los casos. En otros hay verdadera empatía y afecto.

Ese clima de cooperación —que se pudo ver en el último Pleno de la Cámara andaluza cuando tras un rifirrafe más elevado de lo normal, el portavoz del PP José Antonio Nieto paseaba por los pasillos junto al diputado socialista Manuel Jiménez Barrios— no propicia, sin embargo el entendimiento entre ambas fuerzas políticas que no son capaces de llegar a ningún acuerdo político de calado , al contrario de lo que ha sucedido en el Congreso de los Diputados con el decreto de la nueva normalidad. Para ser más precisos, en el Parlamento andaluz sólo han sido capaces de ponerse de acuerdo en el reparto de los puestos del Consejo de Administración de la RTVA y del Consejo Audiovisual de Andalucía.

La clave de esta situación está en la falta de un interlocutor válido en la bancada del PSOE. «Desde que se fue Mario Jiménez no tenemos con quien negociar» comenta un dirigente del PP. Desde que Susana Díaz tomó conciencia de su papel como lideresa de la oposición ha decidido tomar todo el control del grupo parlamentario y no se mueve ni un papel en las dependencias del PSOE sin su visto bueno. Su portavoz, José Fiscal, ejerce como tal ... pero no goza de total libertad de movimientos.

Pasa también en las negociaciones en la Mesa del Parlamento . En la reunión del pasado miércoles la vicepresidenta segunda abandonó la sala para consultar qué debía votar respecto a la propuesta de la presidenta de dedicar el 0,7% a proyectos sociales relacionados con las víctimas de la Covid-19. Los socialistas lo veían con reticencias aunque al final esta propuesta salió por unanimidad. No quisieron quedarse fuera.

Hay muchos temas pendientes por resolver en el Parlamento que la crisis sanitaria ha aparcado. Como la renovación de los adjuntos al Defensor del Pueblo Andaluz, donde ni Vox ni Ciudadanos ni Adelante Andalucía han propuesto ningún nombre. Y no se trata sólo del reparto de puestos, hay agenda legislativa por resolver que podría sacarse por consenso, empezando por la Ley del Suelo.

Las cuentas

Otra clave es la negociación del Presupuesto 2021. El presidente andaluz ha dicho en varias ocasiones que tiene la mano tendida a todas las fuerzas políticas, y que le «encantaría» negociar con el PSOE . Pero eso son palabras mayores ya que se trata de debates de calado y no parece muy probable que ambos partidos se sienten siquiera en la misma mesa.

Pero eso es una cosa y otra muy distinta es que se aprueben las modificaciones presupuestarias necesarias para ajustar las cuentas de este mismo año para hacer frente a los pagos pendientes. Tal vez en este ámbito sí habría más margen de acuerdo... si ambos partidos consiguen superar las barreras que los separan.

Está por ver lo que deparará la crisis del coronavirus en los próximos meses y las decisiones que tenga que tomar el Gobierno andaluz como mando único sanitario. El PSOE ha aprobado los decretos durante el estado de alarma pero luego s e ha ido a los tribunales para denunciar que se convocase la Diputación Permanente que apoyaron en sus inicios. Esa sí sería una prueba de fuego de que ambos partidos son capaces de ponerse de acuerdo. Dicen los sondeos que eso es lo que demanda la sociedad andaluza. Habrá que esperar.