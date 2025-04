Diego Vargas: «No podemos contratar más médicos porque hemos agotado las bolsas de Andalucía»

La Atención Primaria de la Sanidad de Andalucía ha sido, junto con los hospitales, el rompeolas que han resistido a los sucesivos picos de contagios desde el inicio de la pandemia. En esta quinta ola, al tener un perfil más joven ... la mayoría de los contagiados, muchos de ellos no necesitan hospitalización y pasan la enfermedad con la atención de sus centros de salud. Eso, sumado a las labores de trastreo, testeo de casos sospechosos, la vacunación y el resto de tareas habituales de la primaria ha supuesto un desafío para los profesionales sanitarios. El director de Salud Pública , Diego Vargas , descarta que la pandemia haya colapsado el sistema, por la dedicación y profesionalidad «diez» de los equipos y la inversión realizada para afrontarla.

¿El verano es un factor que complica aún más el trabajo de la Atención Primaria?

En el verano siempre hay situaciones más complejas porque hay que dar descanso obligado a los profesionales. Y más este año que la situación es la que es. Pero quiero ser muy contundente. Ninguna administración ha hecho el esfuerzo tan ingente que ha hecho el Gobierno andaluz, esta Consejería de Salud.

¿Dónde se ve ese esfuerzo?

El Gobierno andaluz ha conseguido un hito: el 20 por ciento de la inversión se ha hecho en Atención Primaria. Además en verano Andalucía mantiene abiertos 1.512 puntos de atención abiertos, y de 396 que abren por la tarde están en funcionamiento 247, un 62 por ciento. Eso es cinco puntos más que el verano pasado y 7,3 puntos más que lo que hizo al anterior Gobierno en 2018.

Muchas localidades costeras aumentan significativamente su población en verano, ¿se ha reforzado la primera en el litoral?

Sí, hemos reforzado la costa en 45 puntos con 250 profesionales sanitarios más. Pero el refuerzo es general. En enero de 2019 teníamos contratados 6.872 médicos de primaria. A 1 de julio son 7.294, 422 efectivos más, un incremento del 6 por ciento.

¿Hay margen para más contratación de personal sanitario este verano?

Es el máximo esfuerzo que puede hacer la Junta y esta Consejería.

¿Y eso?

Porque no hay más sanitarios en las bolsas, están a cero. No hay limitación de presupuesto sino de médicos. No podemos contratar más porque no hay. Hemos agotado las reservas. Esa es la diferencia con el anterior Gobierno. Nosotros hemos contratado a todo el mundo y antes se paraba la contratación cuando aún había profesionales en las bolsas. Ahora mismo el SAS está en récord histórico de contratación.

En eso también influye los fondos extra recibidos del Estado por la crisis del Covid-19, ¿no?

Sí, por los fondos Covid y por el presupuesto de este Gobierno ha dedicado a la Sanidad.

Volviendo a la pandemia, ¿cree que se ha prestado más atención a las UCI y hospitales que al trabajo de la Atención Primaria en estos meses de crisis sanitaria?

Hay un problema de visualización. Siempre he remarcado que el éxito del la gestión de la pandemia en Andalucía es gracias al ejercicio de contención de la primaria. De diagnostico precoz, de aislamiento... El éxito de la Atención Primaria es incontestable. La semana que viene alcanzamos los diez millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 administradas y eso es mérito de la primaria. Andalucía, semana a semana, ha liderado la administración de vacunas. También ha liderado el rastreo. Solo del 11 al 17 de junio se han hecho 147.000 pruebas diagnósticas.

Señala que la próxima semana se habrán puesto diez millones de vacunas, ¿cuándo prevé la Junta que acabará la pandemia?

Nadie está en disposición de contestar eso aún. Son muchísimos factores lo que lo determinan. Pero la inmunización de la población va a ser el principio del fin de la pandemia.

Pero la quinta ola parece distinta a las anteriores...

Sí, la incidencia no se traduce en presión sanitaria. La quinta ola no se parece nada a la cuarta o la tercera. Las circunstancias son diferentes y la diferencia fundamental son las vacunas, que son tremendamente efectivas. Y además está el aprendizaje. Tenemos un sistema público con más conocimiento.

¿Dónde llegará la quinta ola? ¿Se superarán los mil hospitalizados?

Ahora estamos trabajando en distintos modelos de proyección que nos mandan desde el Instituto de Salud Carlos III o los que hacemos nosotros. Con total seguridad vamos a superar los mil hospitalizados en Andalucía pero tenemos que saber que los pacientes tienen características diferentes ahora. Son un 40 por ciento menores de 40 años, con un perfil clínico distintos, que favorece las altas más rápidas. Además tienen menos impacto en la UCI.

¿Y cuándo se superará el pico de la quinta ola entonces?

Nuestros modelos predictivos nos dicen que el pico de hospitalizados será entre la primera y la segunda semana de agosto para luego bajar.

Con la pandemia llegó la atención telefónica. Es un sistema que ha recibido críticas...

Sí es verdad que se ha cambiado el modelo de relación con el paciente. La finalidad de la consulta telefónica -que no está solo en Andalucía y es previa a la pandemia- era limitar al máximo el riesgo de transmisión del virus en los centros sanitarios. No era cerrar los centros de salud. Al contrario, es abrir los centros de salud. Era el paso previo a la presencialidad, que siempre ha estado garantizada. Y no ha habido una patología que no haya tenido presencialidad si hacía falta. La atención telefónica ha supuesto un filtro para definir las necesidades del ciudadano y resolver muchos problemas desde el teléfono. Evita desplazamientos y las aglomeraciones en el centro de salud. Eso es seguridad para el ciudadano y el profesional.

¿Se va a volver a la presencialidad al cien por cien con el fin de la pandemia?

En marzo dimos orden de aumentar la presencialidad. Ya estamos muy cerca del 40 por ciento en presencialidad. El 60 por ciento de las atenciones ahora mismo son telefónicas. La consulta telefónica ha venido para quedarse. Y la vamos a evolucionar a videollamada. Así el médico puede ver la cara del paciente.

¿Videoconsulta? ¿Y no habrá problema con quienes no tengan móvil con cámara?

Va a ser muy eficiente. Teniendo en cuenta que la consulta telefónica y viveollamada no es para todo el mundo. Vamos a presentar muy pronto el documento de normalización de la consulta telefónica.

Se ha criticado cierta relajación de las medidas de control de la pandemia. ¿Dificulta eso el final de la crisis?

Estoy convencido de que esto va a tener un final. Y la inmunización será el principio del final de la pandemia. La gente no puede olvidar que seguimos en pandemia y la Atención Primaria tiene la sobrecarga asistencial típica de la época estival más la de la crisis sanitaria. Pero los profesionales han demostrado que son de diez. Han dado lo mejor de ellos mismos.

Desde el Sindicato Médico Andaluz se acusa a la Junta de «enterrar» la Atención Primaria...

¿Cree que una Atención Primaria está enterrada cuando se invierte más que en ningún otro servicio? ¿Cuando se han contratado más personal que en la historia de la sanidad andaluza? ¿Cuando está convirtiendo el hito de la vacunación en un éxito? Si eso es que está enterrada es que tenemos visiones distintas...

¿Entones no es una situación tan mala como la pintan?

Siempre se ha dicho que la primaria está colapsada. Nunca ha estado colapsada. Una cosa colapsada no puede dar servicio y se está dando.