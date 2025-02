El día después, cuando podamos salir a la calle: del masivo «bajo coste» al limitado «contacto mínimo»

No es ciencia ficción. En el país donde se originó el coronavirus, China, hay cascos de la Policía que llevan incorporado un visor de rayos infrarrojos para detectar la temperatura de las personas. Y es que es más fácil que no te permitan ... la entrada a un recinto o no pasar una aduana por tener fiebre alta que por no llevar la invitación o la visa adecuada. El día después del fin del desconfinamiento, que ni siquiera sabemos si será gradual, por sectores o por regiones, nada volverá a ser igual tras esta pandemia que nos modificará la vida. Los analistas ya hablan de un cambio brutal de comportamientos; pasaremos de una economía de «low cost» o precios asequibles para mayorías, al «low touch», contacto bajo impuesto por un distanciamiento social debido al miedo y la precaución.

En las playas andaluzas es posible que existan números clausus. Ya los chiringuitos dan por hecho que habrá que poner menos hamacas y más distanciadas entre sí. Por el momento, olvídense, según adelantan los expertos —mientras no se certifique una vacuna y eso puede tardar como poco un año—, de macro festivales de música, grandes eventos deportivos como un simple partido de fútbol o incluso de un cine o un teatro.

«No podemos seguir sin medidas concretas para todas las comunidades: es urgente su elaboración», asegura la consejera de Cultura, Patricia del Pozo

De esto último habla la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo: «La vuelta a la normalidad es una cuestión compleja. No pocas de sus manifestaciones —artes escénicas, exposiciones, música o salas de cine, por ejemplo— se realizan en espacios cerrados y congregan a muchas personas . Parece evidente que debemos ser cautos y contemplar todas las variables antes de recuperar su actividad al cien por cien». «Por eso tenemos que tomar las medidas sanitarias y de seguridad adecuadas no sólo para los usuarios en general, sino también para los propios trabajadores de todos los espacios culturales. A día de hoy, —continúa Del Pozo— no me atrevo a aventurar cuándo podremos abrir nuestros museos, nuestros conjuntos, nuestros teatros. Ni cómo. Ni si tendremos que limitar los aforos o adoptar medidas extraordinarias. Por esa razón, las administraciones tenemos que trabajar en este asunto y echo en falta la colaboración y el liderazgo del Ministerio de Cultura y del ministro en particular. No podemos seguir sin medidas concretas para todas las comunidades: es urgente su elaboración.

En la última Conferencia Sectorial le reclamé instrucciones básicas y unificadas para todas las autonomías y así saber cómo tendremos que actuar. La Consejería está trabajando en el día después de esta crisis, con un plan de impacto amplio que dé respuesta a las necesidades del sector, pero necesitamos tener instrucciones directas y claras de Madrid. De éstas depende la reprogramación de las artes escénicas, las actividades de conjuntos y museos y, sobre todo, la planificación de millones de turistas que visitan Andalucía atraídos por su cultura y patrimonio».

Desde la Consejería de Cultura seguirán apostando mientras tanto por las visitas virtuales a los conjuntos y enclaves andaluces, por las exposiciones virtuales a los museos y por aumentar la oferta cultural desde casa. «Aventurarnos a decir qué pasará después, es imposible, pero estoy esperanzada en poder mantener buena parte de la programación cultural en Andalucía con las instrucciones que señalen las autoridades sanitarias», concluye Del Pozo.

Los hoteles de interior, mejor

«No hay aviones, ni hay dinero y sí mucho miedo, no hay que ser Einstein para vaticinar que el futuro de los destinos vacacionales de Andalucía será un desastre». Quien esto afirma es el presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Luis Callejón. Su organización agrupa al 60 por ciento de los tres mil establecimientos aproximadamente que existen en Andalucía, de los cuales unos 600 se encuentran en la Costa del Sol. Callejón no se anda por las ramas a la hora de valorar un futuro bastante incierto.

«Hay que ser realistas y los únicos que en España no han perdido dinero durante la crisis del coronavirus son los políticos y los altos funcionarios , ¿llenamos los hoteles con ellos? ¿creamos más cargos? Vamos a poner las cartas encima de la mesa, esconderlas será luego mucho más sangrante. Yo ayer hablaba de que un 25 por ciento de los hoteles vacacionales no volverían a abrir después del coronavirus, hoy me quedo corto y serán más», explica Callejón. «Lo primero que necesitamos para el día después es saber cuándo es el día después, los hoteles han donado todo el material sanitario que tenían a hospitales, policías, etc. Necesitamos que nuestros trabajadores —prosigue— vuelvan a tenerlo para poder reabrir. Se trata de reorganizar, de establecer unos protocolos de sanidad que devuelvan la tranquilidad, seguridad y confianza a nuestros clientes ».

Cuando a Callejón se le plantea un cambio de uso para los hoteles como alternativa, verbigracia residencias para ancianos o colegios mayores de estudiantes, es categórico: «Sí, por supuesto. Lo normal es que esto tarde entre cuatro y cinco años. ¿En cuanto lo hicieron para convertirlos en hospitales? Un día. Sobran burócratas. Yo tengo establecimientos que llevan esperando una licencia municipal para abrir cuatro años. Si se hace la media entre un día y cinco años salen dos y medio, en ese tiempo estamos todos muertos. Hay que crear fórmulas para que esto se haga en dos o tres meses como máximo».

«Mientras estén los aeropuertos cerrados y los países bloqueados esto no se levanta», enfatizan los hoteleros

Por último, el presidente de los hoteleros andaluces cree que los alojamientos del interior lo tendrán más fácil para salir de la crisis económica en la que estamos envueltos. «Los vacacionales somos muy dependientes, pasada la temporada alta, en octubre cierran un 25 por ciento de ellos. Los que están más cerca de actos culturales, eventos de naturaleza o ciudades turísticas como Córdoba por poner un ejemplo, lo tendrán más fácil, pero mientras estén los aeropuertos cerrados y los países bloqueados esto no se levanta», concluye no sin antes hacer un llamamiento a una palabra clave: «ahorro, no podemos seguir tirando el dinero como antes».

María Zambrano es una bromatóloga con más de 20 años en su especialidad, la higiene y seguridad alimentaria. Su empresa, Brozam, trabaja para firmas de restauración de reconocido prestigio. Es una firme partidaria de que los cocineros pasen unos test y si son asintomáticos o portadores del virus apartarlos: «No es un capricho, son un colectivo que laboran sobre los alimentos que otras personas han de comer, es una necesidad fundamental para nuestro sector». Sobre si estos establecimientos deberían llevar unos distintivos o algo así como «libres de coronavirus», reconoce que esto es más complicado.

«Primero tendría que haber disposición de test PCR, para hacer a todo el personal de manera periódica; el que hoy está libre de enfermos y asintomáticos, la semana que viene puede tenerlo en su plantilla… Sería un distintivo que podría provocar falsas confianzas», augura. Esta licenciada en Veterinaria por la Universidad de Córdoba cree que para devolver la confianza al sector, hay que aumentar las inspecciones oficiales sanitarias, conseguir test PCR fácilmente para tener controlados a los manipuladores y siempre de manera continuada. Opina que habrá que habituarse a ver restaurantes con la mitad de mesas, «números clausus, tanto para la cantidad de comensales en un salón, como de clientes en una misma reunión. También pienso que en las zonas de terrazas, aceras, patios… en el exterior, éstas medidas serán algo más permisibles».

Camareros con mascarillas y guantes

Los camareros llevarán mascarillas y guantes seguro y el pago con tarjeta será preferible al uso de efectivo, como es ahora en casi todos los comercios. « Lo de tomar la temperatura a los clientes —continúa Zambrano— de momento lo dudo , pero aún es pronto para afirmarlo, habrá que esperar a ver las medidas que las autoridades sanitarias impongan». Sobre la permanencia del coronavirus en los alimentos afirma que «la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), señala que no hay pruebas de que los alimentos puedan ser una fuente o una vía de transmisión del virus. «Pero, obviamente, existe la posibilidad de que una persona infectada (asintomático) pueda contaminar los alimentos al prepararlos o manipularlos con las manos sucias o al exponerlos a gotas infecciosas al toser y estornudar,», argumenta.

Para Zambrano la lejía es un arma más, «adquirirla está a la mano de toda la población. Informes científicos actuales aseguran que soluciones basadas en lejía diluida pueden inactivar al Covid-19 , pues ésta destruye la capa grasa que protege a estos agentes infectantes, desnaturalizándolos y eliminándolos». En Andalucía muchas de las empresas que se dedican a su fabricación, tanto familiares como grandes, han tenido que redoblar esfuerzos para hacer frente a su alta demanda.

Hablamos también de los «ghost restaurants» o establecimientos que no abren al público y sólo se dedican al reparto a domicilio. Ella tampoco lo tiene tan claro que eso sea la solución. «Con el cierre obligatorio de locales, se ha favorecido que muchos, abocados a la ruina económica, y que nunca habían realizado la actividad de reparto de comidas preparadas a domicilio, se hayan lanzado a llevar a cabo esta nueva actividad para dar prestación a la demanda que el confinamiento (y aburrimiento, en muchos casos) está originando.

Un 10% de mis clientes están actualmente realizando este servicio. Me transmiten —continúa— que la venta está siendo baja, tanto de los que ya servían a domicilio con anterioridad, como de los que se han incorporado ahora. Curiosamente tengo un par de clientes que elaboran caracoles y están realizando servicio a domicilio ». Está clara la gran incertidumbre entre los restauradores, a la hora de la reapertura. «Sí, hay mucho temor, por un lado, no saben qué medidas sanitarias tendrán que acatar a la hora de abrir sus establecimientos; por otro lado, el miedo a que los clientes recelosos no acudan a los locales de restauración», apunta la especialista.

Ella está convencida de que aumentarán más las inspecciones oficiales sanitarias a los locales de restauración, «ya existen en la actualidad más inspecciones a los que hacen comida elaborada para reparto a domicilio. Seguro que habrá un fuerte incremento», vaticina. Sobre si tenemos capacidad para hacer más inspecciones sanitarias , Zambrano está convencida de que va a ser fundamental en la salida del estado de alerta, «se solicitarán desde las distintas administraciones más plazas de veterinarios para cubrir esta demanda futura», concluye. De la importancia que tiene este sector no solamente en Andalucía sino en toda España, basta dar el dato de que los españoles nos gastamos de media 1.900 euros al año en bares y restaurantes.

Más ERTE de fuerza mayor en la aviación

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) está conformada por más de 80 compañías aéreas que operan en España. Según ALAel sector aéreo es, junto al turismo, el que está sufriendo más intensamente esta crisis y que más tarde se espera que salga de ella. «Por ahora no podemos vislumbrar cuándo se producirá la reactivación del tráfico aéreo , dependerá de la evolución de la pandemia, no sólo en España, sino también en los países miembros de la UE y del resto de continentes. Eso marcará la relajación de las medidas de restricción de la movilidad», apuntan a este periódico.

«Pero para llegar a esta fase es necesario que el Gobierno adopte cuanto antes un paquete de medidas de ayuda para favorecer la viabilidad de un sector que se encuentra en una situación de supervivencia, y ello pasa por dotar de liquidez al transporte aéreo o prorrogar los ERTE de fuerza mayor tras el estado de alarma mientras permanezcan los efectos de la crisis sanitaria, para poder facilitar los empleos de este sector en el futuro».

En tierra y aire

«Cuando se reactive el tráfico aéreo, las compañías aéreas estaremos preparadas para garantizar la seguridad del transporte aéreo desde una perspectiva sanitaria. No sólo las compañías, sino todos los participantes de la cadena de valor, es decir, aeropuertos con zonas estériles que garanticen la seguridad del pasajero que va a acceder al avión o, incluso, el medio de transporte que traslada a ese pasajero al aeropuerto, además de la propia aerolínea… Todos debemos aplicar los protocolos de seguridad que determinen las autoridades sanitarias y resto de autoridades a nivel europeo; se tienen que cumplir en aire y tierra», afirman desde ALA.

Por lo pronto, al igual que han intentado hacer algunos restaurantes de vender su servicio a un año vista para obtener liquidez, algunas compañías han lanzado campañas para ofrecer los vuelos muy baratos y poder hacer uso de ellos hasta 2021. E incluso dar la posibilidad de por un euro más facturar en bodega el equipaje pesado, como ha ofertado la aerolínea Easy Jet .

Que los hábitos de consumo han cambiado desde la obligación de quedarse en casa es algo más que evidente. Es más fácil hoy en día encontrar una moto con cenicero que un paquete de levadura o harina en las estanterías de un supermercado. Y no es porque se hayan convertido en «productos capricho» , sino que como hay mucha gente con más tiempo libre les ha dado por hacer pan casero. Será también una forma de valorar este primer alimento natural que sólo falta en la mayor parte de Andalucía dos o tres días al año.

La venta de bicicletas estáticas han subido un 450%, en muchas grandes superficies están agotadas

Desde Acierto.com, un comparador de precios que trabaja en redes, hablan de incrementos espectaculares. Por ejemplo todo lo relacionado con la práctica deportiva dentro del propio hogar, que en términos globales ha subido un 200 por ciento. «Las esterillas un 147% y las bicicletas estáticas un 450%, en muchas grandes superficies están agotadas», puntualizan desde esta empresa.

El problema vendrá cuando se empiecen a abrir las puertas a la normalidad. Sin duda que uno de los sectores más castigados, apuntan desde Board of Innovation, firma que asesora sobre negocios a empresas de la talla de Danone o Toyota, serán los centros deportivos. En los gimnasios es muy complicado mantener las distancias de seguridad, se practica educación física en espacios cerrados donde se socializa mucho y habría que estar continuamente desinfectando los aparatos para mejorar la musculatura y perder peso, como las cintas sin fin o las elípticas. Aparte del miedo o de las precauciones —que no se sabe muy bien donde empieza uno y acaban las otras—, habrá que tener en cuenta también que lo que menos apetece al que ha estado, pongamos en el mejor de los casos mes y medio encerrado entre cuatro paredes es volver a una situación similar. Se incrementará sin duda la práctica deportiva al aire libre.

Las empresas de distribución sí han salido beneficiadas. En la imagen, reparto de comida en Sevilla RAÚL DOBLADO

Las pérdidas económicas que se avecinan son multimillonarias. Pedro Sánchez admite ya ante la Unión Europea que sólo este año nos endeudaremos en 40.000 millones de euros y habrá que pedir ayudas. Pero, todo esto, ¿quién lo paga? El catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla y también profesor en la Autónoma de Chile, José Manuel Cansino, habla de dos «cosmovisiones entre los economistas, la ortodoxa y la heterodoxa». «La primera es contraria al endeudamiento de “feria”. Una deuda pública muy grande empujaría hacia arriba a los tipos de interés y con ellos más altos muchos proyectos privados dejarían de ser rentables. A esto se le llama “efecto expulsión” del sector privado por el sector público. La heterodoxa es tremendamente laxa con el endeudamiento: el sector público suple eficazmente al privado ; la deuda se puede ajustar vía “quitas” o condonaciones y por último,inundar la economía con dinero creado para financiar el endeudamiento público no disparará los precios. Los partidarios de una y otra visión forman dos bloques compactos sin apenas concesiones de los unos a los otros», argumenta.

¿Y ahora qué?

Pero detrás de la necesidad siempre hay imaginación y voluntad. La palabra mágica que todos los consultados repiten en este reportaje es reinvención. La misma que ya aprendieron para salir de la crisis de las hipotecas sub prime de 2008. Si no se venden los barriles de cerveza habrá que fabricar más cajas de botellines . Los analistas hablan de volver temporalmente a la autarquía, como si hubiéramos salido de una guerra, y antes de decidirnos entres dos productos parecidos, darle la vuelta y elegir el Made in Spain . Es el hoy por ti mañana por mí porque todos estamos envueltos en el fatídico ¿y ahora qué? No nos queda otra.