Así deben guardarse las mascarillas si van a ser reutilizadas

El uso obligatorio de mascarillas para personas mayores de seis años ha arrojado muchas incógnitas en torno al cuidado y limpieza de este sistema de protección contra el coronavirus.

Las mascarillas más extendidas entre la población (y también las más recomendadas) son las quirúrgicas e higiénicas . Este tipo de mascarillas suele tener una vida útil de entre cuatro y seis horas , es por ello que muchos usuarios deciden conservarlas para darle un segundo uso . Es en este momento cuando surgen las dudas ¿dónde guardarla? ¿se puede limpiar?

Estado de la mascarilla

Antes de guardar una mascarilla para reutilizarla hay que tener en cuenta el estado de la misma . La vida útil es de cuatro a seis horas, por lo que si se ha excedido ese tiempo de uso - ya sea de manera continuada o intermitente - lo mejor es desecharla.

La mascarilla no deberá usarse más de seis horas seguidas

Si cuando se reutiliza una mascarilla está húmeda o no permite la correcta respiración , no debe ser reutilizada. Además, la Organización Colegial de Enfermería y el Área de Enfermería de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Respiratoria (SEPAR), advierte que no es recomendable llevar puesta una mascarilla de manera continuada más de seis horas seguidas porque la humedad que pueden captar hace que pierda eficacia.

¿Cómo conservarla?

Si no se ha excedido el tiempo máximo permitido de la mascarilla, o se quiere hacer un uso intermitente de la misma, lo más recomendable es guardarla en una bolsa transpirable o en un sobre de papel .

Una vez que la guardemos, debemos saber que la parte interna (la que se pega a la cara) es la parte limpia de la mascarilla , mientras que la parte externa es la que debemos evitar tocar. Por ello, cuando se doble la mascarilla para guardarla debe quedarse el interior de la mascarilla hacia dentro.

Hay mascarillas que pueden lavarse en la lavadora, a unos 60º

Si la mascarilla que se va a reutilizar es de tela y lavable, se aconseja lavarla antes de guardarla. Es importante seguir las instrucciones del fabricante para conocer el número de lavados que permite la mascarilla antes de perder su efectividad. Se recomienda lavar las mascarillas de tela en agua caliente, a una temperatura de entre 60º y 90º.

La doctora de Medicina Interna del hospital Virgen del Rocío, Antonia Guasch , advierte que si se guardan en casa mascarillas usadas, debe hacerse en un lugar «que no esté en contacto con otros objetos, ni con otras mascarillas».

Desechar la mascarilla

Tras el uso de la mascarilla, y si ya no puede reutilizarse más, se debe tirar a la basura dentro de una bolsa cerrada.

Cabe recordar que las mascarillas son unipersonales y no deben compartirse bajo ningún concepto . Además, siempre que se vaya a colocar o retirar, es necesario lavarse las manos antes y después del contacto con la mascarilla.