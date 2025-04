David Moreno: «La vacuna de la gripe no previene el Covid pero sí evita ir al hospital»

Este pediatra que lleva desde el año 2002 trabajando en la Unidad de Infectología e Inmunodeficiencias del Servicio de Pediatría del Hospital Materno-Infantil de Málaga pasó este jueves atendiendo a los medios de comunicación para trasladar la importancia de la campaña de vacunación de la gripe en este año tan complicado por la pandemia del Covid-19. Su mensaje es claro: habrá vacunas para todos los que la necesitan por ser población de riesgo y también tiempo para administrarla porque se estarán suministrando las dosis hasta el mes de diciembre.

Hay muchos bulos circulando por las redes con falsas evidencias médicas que confunden a la población ¿La vacuna de la gripe previene el coronavirus?

Directamente no. La vacuna de la gripe no previene contra el Covid-19. No hay evidencia científica de que esta vacuna genere inmunidad cruzada o protección colateral. Pero si te vacunas de la gripe y no pasas esta enfermedad, tienes menos riesgo de ir a un centro de salud, o a un hospital, que como todos sabemos son las zonas donde hay más riesgo para contraer el Covid. La vacuna de la gripe no evita el Covid pero sí ir al hospital.

Sin embargo, el año pasado hubo menos gripe en Andalucía o, al menos, esa es la sensación generalizada. ¿Por qué?

El año pasado tuvimos una campaña de gripe en Andalucía catalogada como leve-moderada. Es cierto que no fue de las más potentes. La verdad es que no tiene pinta de que tenga que ver con el Covid, depende más de otros factores como el climático, el tipo de cepa que circuló... Lo cierto es que el Covid empezó en febrero, aunque también hubo casos en enero, un mes en el que también hubo gripe. Tuvimos gripe hasta el mes de marzo.

¿Cuántas personas fallecieron en Andalucía el año pasado?

Fallecieron unas mil personas por gripe el año pasado , una cifra dentro de la media ya que cada año mueren por esta enfermedad entre 500 y 2.000 personas en Andalucía.

En años anteriores tenían que convencer a los andaluces para que se vacunasen pero este año hay mucho interés.

Disponemos de las vacunas mejores que hay en el mercado. Hemos hecho todo lo posible para que la campaña sea lo mejor posible aunque el período de vacunación (que este jueves empezó para los mayores de 65 años) dependerá de cómo vaya la gripe . El año pasado estuvimos vacunando hasta marzo porque hubo casos, incluso hasta el abril siguió habiendo gripe. Mientras siga habiendo gripe, vacunaremos. En estos dos primeros días de campaña, hemos puesto más vacunas que el año pasado.

A pesar de eso siguen haciendo campañas de concienciación.

Tratamos de evitar que coexistan la epidemia de la gripe y la pandemia de Covid por el riesgo de colapso sanitario . Queremos evitar una variable, la de la gripe, porque si coexisten los dos es un riesgo muy alto de colapso sanitario y que sea imposible de controlar la situación.

¿Se van a poder vacunar todos los andaluces que lo soliciten?

No. Sólo se van a vacunar quienes cumplen los criterios incluidos en las indicaciones : mayores 65 años, quienes tengan patologías crónicas, los convivientes de todas estas personas, además de los sanitarios y las personas de los servicios esenciales. Si vacunamos a personas sanas corremos el riesgo de quedarnos sin vacunas para las personas de riesgo. Pero este año hemos comprado el doble de vacunas que el año pasado (hasta llegar a 2,5 millones de dosis) por lo que no habrá problemas de abastecimiento.

¿Cómo se pide la cita para la vacunación? ¿Por qué medio?

En esta primera fase los que lo saben a través de los medios de comunicación piden la cita y procuramos que sea a través de las aplicaciones de Salud Responde en el móvil, en el teléfono es complicado, o la web en ClicSalud. La otra posibilidad es ir al centro de salud o llamar por teléfono, aunque están muy liados por el seguimiento de Covid. Cuesta mucho que te lo cojan, lo sabemos pero pedimos que no vayan al centro de salud . Hay tiempo así que pedimos tranquilidad. Hasta el 31 de octubre sólo atenderemos a los mayores, el resto no podrá pedir cita por ningún medio. Los atenderemos a partir del 3 de noviembre. Pedimos a todas las personas que se fijen bien en el sitio en el que lo citan para ponerse la vacuna porque puede ser en lugares poco habituales como carpas en plazas o recintos municipales.

También se va a administrar la vacuna del neumococo de forma extraordinaria este año.

Sí pero sólo a los andaluces que nacieron en los años 1954 y 1955, además de a las personas que tienen patologías de riesgo asociadas a las neumonías como la diabetes, epoc, cardiopatías o inmunodeprimidos.

Las farmacias se han ofrecido a administrar las vacunas. ¿Es una buena opción?

Habrá que ir avanzando en los próximos años en ese sentido pero este año no ya que se necesita personal de Enfermería y también puntos cercanos de atención para atender a los pacientes por si acaso hay alguna reacción a la vacuna.