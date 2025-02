Los damnificados por la subida de la luz: «No queremos subir el pan, pero esto es insostenible»

La Junta de Andalucía, primera empleadora de la región, también es la que más electricidad consume. Gracias a que firmaron una 'tarifa plana' con Endesa, están evitando, por ahora, el 'tarifazo' que paga el común de los mortales. Con ellos ha hablado este periódico.

La ... crisis, la disminución de ventas durante el confinamiento y los numerosos pagos que hay que atender se han llevado por delante a muchos pequeños negocios. Y los que resisten lo hacen con mucha dificultad. Es el caso de la Panadería Rogelio en Alcalá de Guadaíra . Para su dueño, Pablo García , el precio disparado de la luz supone una vuelta de tuerca más a una situación de incertidumbre. «Las ventas no están al cien por cien, los empleados son los mismos, los gastos son mayores, como la factura de la luz, y el producto final lleva años con el mismo precio. Llega un momento en que esto es insostenible y cuesta el dinero», se lamenta este empresario.

Por mantener en funcionamiento su negocio pagaba en torno a 3.000 euros al mes a la compañía eléctrica, antes de que los precios batieran récords en agosto. «Por ahora no vamos a subir el precio del pan, porque es muy impopular. Pero si esto sigue, tendremos que planteárnoslos porque vendemos a precios de hace 15 años».

«También está disparado el combustible»

El precio de la luz fue en junio el más caro de la historia, récord que se superó en julio y que volvió a pulverizarse en agosto. «Estamos recibiendo facturas desorbitadas, algunas pequeñas tiendas están pagando más del doble que hace un año», asegura Rafael Amor, presidente Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Andalucía. Destaca que «se ha tardado más tiempo en recibir la factura, lo que ha hecho que no nos demos cuenta». Sin embargo, «los que hemos recibido la factura, nos hemos llevado una sorpresa considerable». El ‘tarifazo’ representa una gota más en un vaso a punto de rebosar tras año y medio de pandemia. Una tormenta perfecta en la que, aparte del gasto energético, muchos comercios tuvieron que echar la persiana y renegociar los precios de los alquileres de locales.

«Además, el combustible se ha disparado, lo que encarece las materias primas y el transporte», señala Amor, que demanda una reforma energética más profunda. Para colmo, la mitad de las ayudas para pymes y autónomos del Gobierno se han quedado sin solicitar porque los requisitos –como tener deudas y facturas generadas entre marzo de 2020 y mayo de 2021 – han dejado fuera a la mayoría.

Los apuros de una tintorería

En los 45 años que la familia de Ángel Rodríguez lleva regentando la Tintorería Cister en Málaga , no han visto una crisis de esta magnitud. «Nunca», atestigua su propietario. La escalada de la electricidad ha provocado cambios. «Hemos hecho la jornada intensiva, desde las 7.00 a las 14.30 horas, para ahorrar en maquinaria. Antes abríamos por la tarde también, pero la luz ha subido un pastón», comenta. En su tintorería tiene cinco secadoras y lavadoras, además de máquinas de planchar y de limpieza en seco. Si antes pagaba al mes 250 euros, ahora el recibo ha subido hasta 389. «Es increíble, pero no puedes subir los precios porque si no la gente se nos va», asegura. Las tintorerías fueron una actividad esencial durante el confinamiento, pero esto no amortiguó el golpe. «La gente no salía y estuve un mes parado enteramente», se lamenta. De momento, «estamos aguantando el tirón».