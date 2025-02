Los directores de colegios andaluces advierten: No podrán reabrir sin test y sin garantías sanitarias

La vuelta a las aulas de la que habló Pedro Sánchez a partir del 25 de mayo para los más pequeños no parece tan clara ya que además los centros escolares implicados advierten que no están dispuestos a arriesgarse.

La Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares, Asedipre, ha hecho público un comunicado en el que destaca que aunque como profesionales de la educación, su deseo sería la vuelta a la normalidad en los centros educativos , son consciente de que «la salud de las personas debe estar por encima de todo» por lo que consideran que no se puede plantar la apertura de los centros sin contar con las garantías sanitarias.

En este sentido aseguran que es «imprescindible» la confirmación por parte de las autoridades sanitarias del país y de Andalucía de que dicha apertura y vuelta a los centros «no supondrá un riesgo para la salud de los usuarios de los centros educativos».

En esta línea recalcan que la apertura de los centros no se debe plantear, si antes no se han tomado las medidas preventivas para asegurar que todas las personas que acceden a los mismos han pasado todos los controles sanitarios adecuados que aseguren y prevengan el contagio por coronavirus.

Corta edad

Además se pide que se redacten protocolos claros, precisos y objetivos con medias a poner en marcha para la utilización correcta de las instalaciones y espacios del centro que eviten la ambigüedad con ratios adecuadas, ocupación de espacios , distancia entre las persona, equipos de protección, actualización de planes de prevención y otras.

Además insisten en que se realice pruebas y test par detectar la presencia o contagio del coronavirus e insisten en que la vuelta a la docencia directa no debería producirse hasta que no exista certeza total y absoluta de que no haya posibilidad de contagio .

De hecho, tambíen se insiste en que hay que tener en cuenta la corta edad del alumnado que dificulta la adopción de medidas de prevención, además de las derivadas de la falta de espacio.