Drones y duchas con sensores en las playas andaluzas para un verano seguro de coronavirus

La costa andaluza hace planes para salvar la temporada de verano. Los ayuntamientos saben que este año no será de echar las campanas al vuelo. España como semáforo amarillo para Gran Bretaña, con aislamiento de 14 días para todo británico que nos visite, ha sido ... un mazazo. Pero al menos esperan mejorar la fatídica marca del año pasado, donde el fantasma de la pandemia había bajado incluso a nivel del mar. Las playas de Málaga se preparan para recibir turistas. Se arreglan sus zonas de baño mientras refuerzan la Policía Local, los socorristas y hasta la inteligencia artificial; Fuengirola volverá a controlar los aforos con una aplicación móvil , una vez que ya está dispuesta la cartelería y las duchas funcionando. Este municipio costasoleño ya fue uno de los primeros que instaló en sus playas los drones de salvamento, que seguirán funcionando. Estepona prepara el plan de seguridad y salvamento de playas, en el que se destaca la obligatoriedad de que hubiera distancia social de dos metros entre las distintas unidades familiares, uso obligatorio de mascarilla para pasear e instalación de paneles informativos recordando las medidas establecidas por las autoridades sanitarias.

Los consistorios buscan fórmulas para sustituir a los informadores de playas, que el año pasado implementó la Junta de Andalucía en todas las zonas de baño. En Málaga la presencia policial y de protección civil en los paseos marítimos es ya de once de la mañana a nueve de la noche . La capital tiene su servicio de playas funcionando ya a pleno rendimiento los fines de semana desde que la pasada Semana Santa comenzara la temporada. Torrox cuenta con 25 socorristas y cuatro patrones de embarcaciones; además comienza la vigilancia en las torretas fijas que tiene el municipio a lo largo de toda la costa, bajo la coordinación de Protección Civil. En la segunda quincena de junio se incorporará la plantilla al completo.

En Vélez-Málaga el dispositivo se completa con dos vehículos de acción rápida con desfibriladores y equipo de oxigenoterapia, ambulancia, dos motos acuáticas y dos embarcaciones acuáticas. Los socorristas tendrán un nuevo sistema de comunicación, que permitirá tenerlos localizados en todo momento, para atender cualquier urgencia de manera más rápida. Además, volverán las parcelaciones para separar a los bañistas y se informará por megafonía de las medidas de higiene y distanciamiento social.

En Punta Umbría, el Ayuntamiento incorpora esta temporada duchas con sensores para evitar contactos

En la zona más oriental de la Costa onubense, Matalascañas, su Consistorio tiene la intención de reabrir al uso público las duchas en las playas, pero está pendiente de un informe sanitario a la Junta antes llevarlo a cabo; ya está montada toda la cartelería informativa relativa a las normas de seguridad Covid. En plan de playas, establece un equipo de vigilantes de 50 miembros. En Punta Umbría, el Ayuntamiento incorpora esta temporada duchas con sensores para evitar contactos (ocho nuevas), que se suman a las ya existentes en los accesos a la playa, que vuelven a estar operativas en próximos días, además de dos nuevos módulos más de aseos, tres módulos de salvamento y otro para lactancia materna. En cuanto a la vigilancia de las normas sanitarias y para evitar aglomeraciones, el Ayuntamiento cuenta con el apoyo aéreo de un dron y mantiene un dispositivo similar al del verano de 2020 con patrullas policiales, patrullas de vigilantes municipales y la presencia de los vigilantes de salvamento playa. Además, se van a colocar pasarelas de hormigón ecológico (unos 1.200 metros) y tres nuevas pasarelas enrollables que llegarán hasta el mar, con lo que serán cinco en sus playas.

En Ayamonte, Plan de Playas se ha adelantado y ya está operativo desde Isla Canela a Punta del Moral, San Bruno y Los Haraganes. cuentan con un total de treinta y seis accesos con el objetivo de ser «destino seguro y accesible» y los servicios de duchas volverán a estar operativos este años tras el paréntesis de la temporada pasada, salvo que se produjera un cambio y desde la Administración sanitaria se ordenara el cierre. La cartelería está adaptada a la situación sanitaria, con todas las medidas de seguridad y el Ayuntamiento prevé incrementar la vigilancia en las playas.

Paseo marítimo de Málaga en esta pasada Semana Santa Francis Silva

Los municipios de la provincia de Cádiz preparan desde hace varias semanas sus planes anti Covid para el verano. La mayoría de los ayuntamientos gaditanos actualizará sus planes de contingencia con algunos cambios y delegarán la labor de los vigilantes de la Junta con voluntarios de la Junta de Protección Civil. Además, casi todos volverán a instalar las duchas y los lavapiés tras un año en el que se demostró que riesgo de contagio por contacto directo es mínimo, retomarán la cartelería con la normativa aprobada y establecerán aforos, aunque las labores de control serán más complicadas que el año anterior al sustituir a empleados por voluntarios. Los ayuntamientos están atentos a la posible actualización de las normas por parte de las autoridades sanitarias, pero algunos ya tienen una nueva estrategia aprobada y otros han prorrogado la del curso anterior. Chipiona, por ejemplo, volverá a parcelar sus playas este verano, con aforos máximos y el reparto de espacios vigilados por drones que el pasado verano tuvo un destacado impacto mediático. Otros ayuntamientos también establecerán aforos y controlarán los accesos, especialmente los que más problemas de saturación dieron el año pasado. Es el caso de Chiclana, que renovó uno de los planes más completos de la provincia -establecía aforos variables en función del día y la hora de la pleamar y la bajamar-; Sanlúcar, donde la estrategia aún está por renovar-; Rota, donde se prestará especial atención a Costa Ballena o Punta Candor; o Conil, donde se desplegarán más efectivos en las pequeñas calas.

El Ayuntamiento de Cádiz, por su parte, prevé aprobar en las próximas semanas un nuevo plan de contingencia con medidas de prevención y aforos, especialmente importantes en Santa María del Mar o La Caleta, playas que tuvieron que cerrarse en varias ocasiones el pasado verano. El Consistorio no contará este año ni con los vigilantes de la Junta ni con los agentes de la Policía Local, en huelga por un conflicto laboral. El Puerto es uno de los pocos municipios que, aunque ha renovado el plan del año pasado, no dispone de aforos máximos en las playas . El litoral portuense «es tan grande que sería poner coto donde no puedes», explican desde el Consistorio.

Tarifa y Barbate

Tarifa y Barbate, por su parte, son dos de los ayuntamientos con más dificultades para vigilar de forma continuada todo el litoral. Su población se multiplica en verano en zonas como Zahara de los Atunes, Los Caños o Atlanterra. Habrá aforos para todas las playas, pero las labores de conteo serán menos rigurosas al contar con menos medios. El concejal de Playas de Tarifa, Francisco Araujo, celebra que, de momento, no se hayan establecido horarios de acceso -el año pasado estaba prohibido entrar por la noche -: «Con tantos kilómetros y en un espacio natural era imposible, como ponerle puertas al campo».

Granada ha sido una de las provincias que más ha sufrido las consecuencias del Covid en el último año. Aún así, la campaña de vacunación y la bajada paulatina de los contagios invita al optimismo de cara al verano. Se espera que las playas de la Costa Tropical, uno de sus grandes atractivos en esta etapa del año, se llenen a juzgar por las ocupaciones de estos fines de semana. El 50% de los hoteles estarán reservados en estos días de junio con un crecimiento a lo largo del verano.

Para mantener las medidas sanitarias pertinentes y necesarias aún, algunos municipios como es el caso de Salobreña han elaborado un plan específico para sus playas, que aunque similar al del año pasado, tiene sus variaciones. Los arenales de La Guardia y La Charca estarán divididos en parcelas numeradas , que a su vez tendrán camadas alternas para separar la distancia de seguridad entre toalla y toalla. La entrada al arenal estará vigilada y tendrá que respetar el aforo de cada camada. Este año, al igual que en todas las playas granadinas, las duchas estarán permitidas al comprobarse la baja probabilidad de contagio por contacto. Cada módulo de aseo estará equipado asimismo con geles hidroalcohólicos.

Miercoles Santo en la playa onubense de Punta Umbria . Alberto Díaz

Aunque el sistema de parcelas de Salobreña no será el mismo que en toda la Costa Tropical, sí se espera un aumento considerable de la presencia policial para vigilar y combatir las aglomeraciones en lugares de alta afluencia como Motril o Almuñécar . Los botellones e incumplir con la distancia de seguridad, sobre todo durante la noche, es uno de lo grandes miedos por parte de las autoridades ahora sin opción de cerrar las playas por el toque de queda. Como muestra de ello, un año más seguirá sin celebrarse la noche de San Juan y se prohiben las tradicionales fogatas en la arena.

Los municipios del litoral almeriense están culminando sus planes de playas de cara a este verano. Los cambios normativos y la incertidumbre han provocado retrasos en las licitaciones de los contratos de servicios. Por el momento, ninguno de los ayuntamientos ha anunciado si contará con los «vigilantes» que el año pasado paseaban por la arena para recordar que no se podía comer, jugar a las palas o quitarse la mascarilla en caso de estar en movimiento.

En las playas de todo el municipio de Almería capital se están instalando pasarelas de hormigón y algunas de madera

Las trece localidades costeras tendrán que presentar sus planes específicos de protección frente al Covid en los próximos días, puesto que la temporada de playas se desarrolla desde la segunda quincena de junio a la primera de septiembre. El objetivo es afrontar con la mayor normalidad el verano, siempre en el marco de lo que se dispongan por parte de las autoridades sanitarias. En las playas de todo el municipio de Almería capital se están instalando pasarelas de hormigón y algunas de madera. Además, se han revisado ya todo el parque de duchas y fuentes para tenerlas instaladas antes de mediados de este mes. En Cuevas de Almanzora también se están dando los últimos retoques y como novedad este año se podrán usar las duchas y lavapiés, además de los aseos.

En Roquetas de Mar se han renovado las zonas accesibles en las playas de Aguadulce, La Romanilla y Urbanización. Aún está pendiente la adjudicación del servicio de vigilancia y socorrismo que será gestionado este verano por una empresa externa. Como medida de seguridad se mantendrá la cartelería específica con toda la normativa en las entradas y salidas, incluidas las mascarillas, y se conserva por el momento la prohibición de barbacoas y juegos deportivos.

Reportaje elaborado por JJ. Madueño (Málaga); Rosa Font (Huelva); Álvaro Holgado (Granada); Fran M. Galbarro (Cádiz); R. Pérez (Almería)