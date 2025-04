Sin agentes para controlar las fiestas de Navidad ilegales en Andalucía

Un centenar de contagios en Teba (Málaga) en un bar que abrió sus puertas el 24 y cerró el 26 de diciembre . Relajó las medidas de aforo y la distancia entre personas. Así nació uno de los últimos grandes brotes ... de coronavirus en Andalucía . Una negligencia que abrió la puerta al Covid-19. Tres días festivos que pueden ser trágicos. Y no es el único caso que hay en Andalucía.

En Añora (Córdoba), también hay muchos vecinos que se encuentran en cuarentena. A l a «irresponsabilidad de los jóvenes» achacaron las autoridades locales este brote. Fiestas y reuniones que tuvieron su máximo exponente en Marbella, cuando en los primeros compases de tiempo vacacional se detectó una celebración con 125 personas en un chalé.

«No hay plan para estas cosas» , denunciaron los sindicatos policiales, quejándose de que era imposible detectar este tipo de aglomeraciones con los medios que había en la calle.

Las comisarías siguen con su trabajo en base a las instrucciones de la Dirección Adjunta Operativa de la Dirección General sobre los criterios dentro de la Fase Operativa del Plan «Comercio Seguro». Con los medios que tienen tratan de atajar el problema. Fuentes de la Comisaría Provincial de Málaga explican que para evitar las aglomeraciones de ciudadanos y la celebración de fiestas ilegales se han reforzado a los Grupos de Atención al Ciudadano «Zetas». Se ha hecho con la asignación de unidades especializadas en el mantenimiento del orden público, así como la brigada móvil y coordinados con la Policía Local para ganar eficacia .

Así existen varios canales para detectar la organización de fiestas ilegales, como detección directa por las patrullas , mediante el seguimiento de las redes sociales o en colaboración con los ciudadanos que llaman para alertar de la celebración.

Desde el principio de la pandemia las dos últimas han dado muy buenos resultados. La Policía Local de Málaga ha sido una de las que mejor ha usado el rastreo de redes sociales para detener infractores . «Es el mismo trabajo que se realiza con las patrullas de seguridad ciudadana, la Unidad de prevención y reacción, así como las Unidades de Intervención Policial diariamente. Son sus funciones », reconoce Miguel Ángel Millán de Jupol Málaga.

La Delegación de Gobierno anunció el Plan de «Comercio Seguro» . «Es lo único que hay», decían los representantes sindicales de Policía Nacional y Guardia Civil consultados por ABC. En este plan se explicó ya el 24 de diciembre que se disponían unos 15.000 agentes en este dispositivo hasta el próximo 6 de enero.

El objetivo es atender al cumplimiento de las medidas extraordinarias implantadas con motivo de la pandemia , así como las habituales actuaciones de vigilancia que se desarrollan en ciudades y carreteras durante estas fechas.

Según esta información se han dispuesto 3.000 efectivos de las Jefaturas de la Policía Nacional de Andalucía Occidental y Oriental para dispositivos de comercio Seguro, antiterrorista, evitar aglomeraciones, antirrobos, atención de denuncias y, este año, al control y cumplimiento de las medidas del Estado de Alarma, como la limitación movilidad nocturna hasta las 01.30 horas para la pasada Nochevieja. Sólo en Málaga hubo 92 incidencias de este tipo en Nochevieja. En Sevilla las autoridades acudieron a 33 cotillones, levantando seis actas de denuncia, con cuatro desalojos y dos precintos de locales.

Casi 4.400 operativos

Incumplimientos pese a que la Guardia Civil también tiene activados casi 4.400 operativos en vías de comunicación . Se hace para garantizar el cumplimiento de las medidas que se han adoptado de cara a contener la propagación del coronavirus, tanto en lo que respecta a las limitaciones de movilidad establecidas como al resto de medidas de protección sanitaria. En estos dispositivos está previsto que participen más de 12.000 efectivos de la Guardia Civil, tanto de las diferentes Unidades Territoriales como de la Agrupación de Tráfico. «No sabemos nada de eso», resume Ignacio Carrasco, portavoz en Málaga de la Asociación Unificada de Guardias Civiles.

Planes que no evitaron que en Nochebuena se desalojara un bar clandestino en Málaga con medio centenar de personas compartiendo cachimbas en su interior. Nadie lo detectó, la intervención fue después de una denuncia de los vecinos. Sí era un bar, pero sobrepasaba el aforo pese a estar en grupo de seis personas, el local en Sevilla donde se celebraban dos cumpleaños el pasado 30 de diciembre.

«Ante la situación que nos encontramos con la pandemia, las fiestas y el nivel de alerta, no existe una partida presupuestaria para hacer frente a esta cobertura», señala a Mariló Valencia , secretaria general de SUP Andalucía, quien explica que «se continúa con el déficit», porque, explica, «no hay más policías en las comisarías ni tampoco incentivos económicos». « Esperemos que, además, no haya contagios entre los agentes que compliquen aún más los servicios », relata Valencia.