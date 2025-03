Respeto a las normas hasta en las playas

Este fin de semana la costa andaluza ha dado ejemplo en el cumplimiento de las normas de distanciamiento social, teniendo en cuenta que en todas estaba prohibido el baño a pesar de las altas temperaturas.

Las playas de la Costa del Sol seguirán cerradas al baño hasta que la provincia no pase a la fase 2. En este litoral, el fin de semana había personas con tablas de surf o paddle surf saliendo desde la arena, quien paseaba, corría o pescaba desde la orilla. Socorristas y policías miraban con agrado a los niños que juguetean en la arena, incluso cuando para huir del calor se adentran en el agua entre risas. Eran la alegría de una línea de costa que intenta recuperar el pulso con muchas persianas echadas.

En los paseos marítimos muchos chiringuitos siguen cerrados . Sin bañistas, los propietarios no se atreven a abrir sus puertas. Se mantiene la distancia social por norma general, salvo en algunos puntos donde las terrazas han ocupado la zona de paso y los viandantes tienen que pasar cerca de las mesas. No es esta la tónica habitual. En las horas deportivas es cuando más personas hay en las playas y cuando más difícil es mantener el distanciamiento, el resto del día la tranquilidad reina y no es complicado en los amplios paseos marítimos o en la arena separase del resto de personas.

Cádiz, arenales para pasear

La playa estaba igual que una feria , pero que una feria de muestras, con la gente andando de acá para allá, sin pararse más que para saludar ora a un conocido ora al propio horizonte. La norma es clara: a esa hora sólo pueden estar en la calle las personas mayores de 70 años. O quienes vayan a gastar dinero, para lo que no sirve la playa. Pero entre los paseantes y deportistas que se demoran y los menores de 14 que se anticipan, decenas de cabecitas van asomando por la orilla de la playa gaditana a esa hora.

Sobre la una del mediodía la presencia de niños (en su franja horaria, porque ellos son los más responsables en esta crisis) era mucho mayor en la playa. Y era aquí donde las trampas a la prohibición del baño, que se levantará en la mayor parte de la provincia desde este lunes, se hacía más evidente.

Si se puede andar por la playa se puede andar por la orilla. Y si se pueden meter los pies, se pueden meter los tobillos. Y la pantorrilla, y la rodilla. Y algún niño se dejó caer para levantarse rápido. Lo mismo para adultos que para niños. Si no se veía a prácticamente nadie cayendo en el delito de bañarse , sí se descubrían a algunos sorteando la ley hasta quedar empapados. No pocos, tras el traspiés, recogían su camiseta y móvil, situado a escasos metros, y continuaba su marcha.

Huelva, decisión individual

Los onubenses podrán darse el primer baño en sus playas a partir de hoy, cuando la provincia de Huelva –junto con otras cinco de la comunidad andaluza- sube un peldaño para acceder a la fase 2 del Plan de Desescalada y se autoriza la apertura de sus 120 kilómetros de costa.

Playa de La Malasgueta, ayer Francis Silva

La posición de los ayuntamientos costeros de Huelva — que anunciaron casi al unísono su negativa a permitir el baño antes de la confirmación del avance por parte del Gobierno— ha cambiado en las últimas horas, pasando del no rotundo a un «ni se prohibirá ni autorizará el baño», confirma el Consorcio Provincial de Turismo Costa Occidental de Huelva, con una única excepción en el límite oriental del litoral, Matalascañas, que se mantiene de momento inamovible, con playas cerradas al baño.

Los onubenses podrán bañarse en Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, Lepe y Punta Umbría —en la zona occidental— y también en las playas de Mazagón, según confirma Palos de la Frontera, mientras Moguer no ha dado fecha. Los ayuntamientos eluden posicionarse en el sí o el no al baño al tiempo que aclaran que los respectivos dispositivos de Seguridad y Salvamento de playas no entran en funcionamiento hasta l 15 de junio —como ocurre cada año—, con el arranque de la temporada alta, de manera que cada bañista actúa bajo se responsabilidad.

«Los ayuntamientos de los municipios de la Costa Occidental de Huelva, Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, Lepe y Punta Umbría continúan trabajando para garantizar la seguridad de los visitantes a nuestras playas», manifiesta el Consorcio Provincial de Turismo Costa Occidental.

Los alcaldes de la Costa occidental apelan a la responsabilidad ciudadana, «para que no se relajen las medidas de distanciamiento social de dos metros, así como de higiene y protección, como única garantía frente a la propagación del virus y los contagios, que será fundamental ante la imposibilidad de garantizar las medidas necesarias para esta fecha».

Almería, sin duchas ni aseos

En la ciudad de Almería las playas abren hoy bajo unas medidas intensas de seguridad y limpieza, en cuanto a elementos de uso común se refiere. Las altas temperaturas llevarán a muchos almerienses hasta su litoral, pero deberán de cumplir las normas que encontrarán en los paneles informativos , además de las que trasmitirá la Policía Local a través de megafonía. No habrá duchas, ni aseos y los bebederos no tendrán agua hasta que se activen los servicios de la temporada que se adaptarán a las diferentes fases de la desescalada.

En Níjar, las playas seguirán siendo un espacio sometido a restricciones y no se autorizará el baño, del mismo modo pasará en Carboneras. En Garrucha tampoco lo prevén hasta al menos el 10 de junio hasta que no tengan diseñado los mecanismos para el control de aforo. Sin embargo, en Vera si se podrá adentrarse en el mar al igual que en la costa de Cuevas del Almazora. Mójacar o Pulpí aún están pendientes de la normativa de la Junta.

En la mayor parte de los municipios costeros los planes de playas no comienzan hasta mitad de junio por lo que no estarán presentes este lunes socorristas y los equipamientos de uso común. En la provincia, a nivel general, los ciudadanos podrán ir al mar a bañarse y practicar deporte, con aforo controlado y respetando la distancia de seguridad.