Coronavirus en Andalucía: el SAS habilita los hospitales para atender al triple de pacientes por Covid-19

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado un programa de contingencia sanitario denominado plan 3.000 con el que se pretenden tener preparados los centros hospitalarios andaluces para atender hasta tres mil pacientes de Covid -19, entre camas convencionales y UCI. Una cifra que supone el triple de los que hay actualmente, 938 hospitalizados en toda la comunidad a fecha de ayer.

Con la aprobación de este plan, el Ejecutivo regional retoma el método de trabajo que ya puso en marcha durante la pandemia y que evitó entonces que se colapsara el sistema público de Salud. Se trata de ir aprobando planes de contingencia que prevean la presión hospitalaria con el fin de que siempre haya camas libres y se pueda, además seguir atendiendo con relativa normalidad al resto de enfermos de otras patologías.

El cambio en esta fase de la enfermedad es que en plena pandemia se hacían las previsiones y los planes (el plan 5.000 y el plan 9.000 que fue el último en ponerse en marcha) a partir del número de contagiados, ahora se hacen conforme al de hospitalizados .

La previsión del Gobierno andaluz e s reservar camas para tres mil ingresados , una cantidad muy elevada no sólo porque suponga el triple de lo actual sino también porque el día de mayor incidencia del Covid-19 en Andalucía, el 30 de marzo, se registraron 2.708 ingresados en los centros andaluces.

Se trata de un plan que está diseñado y preparado para su puesta en marcha pero que todavía no se ha activado , por lo que el Servicio Andaluz de Salud seguirá funcionando como hasta ahora. Será el Consejo de Gobierno el que decida, siguiendo el criterio de los técnicos, cuándo se empieza a aplicar.

El plan 3.000 pretende también que no suceda como está ocurriendo con la Atención Primaria donde continúan los problemas y las quejas de los andaluces que no pueden acceder a una cita médica precisamente por la presión que supone el sistema de vigilancia frente al Covid-19.

El Gobierno andaluz ha previsto que se mantenga la actividad en la Atención Primaria , incluyendo las vacunas, si bien se dará preferencia a los servicios de urgencias, los equipos móviles y los avisos domiciliarios. Eso sí. Se seguirá primando la teleconsulta y la telemedicina que ahora están generando muchas quejas de los usuarios. El SAS ha contratado dos centros más de atención de llamadas, si bien el colapso y las dificultades para acceder al médico de familia persisten todavía.

Cambios en las cirugías

El plan de contingencia de la Junta también contempla cambios en la atención asistencial de los andaluces porque se suspenderán las cirugías no oncológicas que necesiten UCI , la disminución, aplazamiento o suspensión de la cirugía menor ambulatoria dependiendo de la situación epidemiológica local para que no sigan creciendo las listas de espera si no es imprescindible, y el aplazamiento o suspensión de todas las consultas de revisión no oncológica, así como de pruebas diagnósticas en pacientes no oncológicos.

Sí que se van a mantener todas las revisiones oncológicas , al igual que las consultas, pruebas diagnósticas y/o tratamientos de esta índole. De igual modo, se mantendrían las primeras visitas y pruebas de primer diagnóstico de patologías potencialmente graves y del seguimiento del embarazo, y se potenciarían las consultas en acto único. También se mantendrían totalmente operativas las consultas y cirugías de urgencias y partos y la actividad relacionada con trasplantes, transfusiones o cualquier seguimiento de patologías que requiera soporte especializado.

El papel de los delegados

El Consejo de Gobierno también tomó conocimiento de una orden de la Consejería de Salud y Familias por la que delega en los delegados territoriales de la consejería la capacidad de adoptar medidas preventivas frente al Covid-19. Así, serán estos delegados los que a partir de ahora podrán decidir el confinamiento total o parcial de barrios, municipios o provincias, además de la suspensión de la actividad docente presencial no universitaria como consecuencia de la pandemia. Los delegados territoriales de Salud tomarán estas decisiones tras el informe del Consejo de Alertas y habiendo escuchado a las autoridades locales. Esta orden de la Junta también deja claro que los alcaldes no tienen potestad para decretar cierres o confinamientos si bien podrán hacer peticiones o recomendaciones a los delegado de Salud.

El Gobierno andaluz ha aprobado esta orden después de la polémica de las últimas semanas en la que varios alcaldes hayan recomendado a sus vecinos que no lleven a los niños al colegio y otros hayan pedido el retraso en la incorporación de los menores a las aulas.

Los delegados territoriales tendrán que contar con las comisiones provinciales ya operativas y que dependen de las consejerías de Salud y Familias y de Educación y Deporte desde el inicio del curso escolar. Estas comisiones serán las encargadas de informar de la situación en la que se encuentra un centro docente como consecuencia de su situación epidemiológica, para valorar así las razones objetivas sanitarias que determinen la posibilidad de cerrarlo o no como medida preventiva y de contención de la transmisión del Covid-19.

Las decisiones adoptadas se pondrán en conocimiento del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía con el fin de solicitar la ratificación judicial. Asimismo, a efectos de ejecución y control de estas medidas de prevención, se solicitará la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los casos en los que sea necesario. El incumplimiento de las mismas podrá ser motivo de sanción, tal y como contempla la normativa en materia de salud pública vigente.

Polémica por los PCR

El Gobierno andaluz insiste en que la situación de Andalucía es mejor que la de una buena parte de España. «Aquí no hay transmisión comunitaria» decía contundente el portavoz del Gobierno, Elías Bendodo , quien defendía que, «en términos absolutos y según los datos del Ministerio de Sanidad, en Andalucía es donde más pruebas PCR se están realizando».

Sin embargo, los datos oficiales del Ministerio de Sanidad hacen referencia a los datos relativos , al porcentaje de pruebas PCR por cada mil habitantes. Así, la estadística oficial del Ministerio de Sanidad sitúa a Andalucía en una tasa de 79,68 pruebas PCR por cada mil habitantes, justamente la mitad que la media de España que se sitúa, según estos datos oficiales, en 162 93 pruebas por cada mil habitantes. A la cabeza de esta estadística está el País Vasco que tiene una media de 297 pruebas por cada mil habitantes. No obstante, el ministerio reconoce que Andalucía es una de las comunidades que más ha aumentado el número de estas pruebas en la última semana, subiendo un 11%.