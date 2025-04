El consejero de Salud de la Junta ha sido vacunado este sábado con Astrazeneca

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, de 66 años, ha recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca correspondiente a su tramo de edad. Aguirre, que ha acudido a su Centro de Salud en Córdoba para recibir la inoculación, ha animado a la población «a que se sume a la vacunación ya que es la solución para luchar contra la pandemia» a la vez que ha recordado «que nos quedan dos meses complicados y pido mucha prudencia».

«Espero que todos los andaluces tengamos un verano tranquilo pero para ello tenemos que vacunarnos» ha señalado Aguirre quien también ha felicitado a todos los compañeros sanitarios que están trabajando este 1 de Mayo para vacunar a la máxima población posible.

Aguirre, que se ha vacunado en el centro de salud donde ha estado trabajando y donde tiene a su médico de cabecera , ha indicado que ya le han facilitado fecha en julio para recibir la segunda dosis. «La vacuna es la solución», ha subrayado el consejero, que ha rogado a los andaluces que en mayo y junio mantengan las condiciones higiénico-sanitarias para «tener un verano tranquilo» porque el virus aún está presente en la comunidad.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, propondrá a la Comisión de Salud Pública que en Andalucía se ponga la segunda dosis de AstraZeneca a aquellas personas que ya fueron vacunadas con una primera dosis. «La propuesta de Andalucía en la Comisión de Salud Pública es que las vacunas de Janssen, AstraZeneca, Pfizer, Moderna y Novavax, todas las que vengan, según informe de la EMA, se pueden poner a partir de los 16 años sin ningún problema», ha señalado el consejero esta semana. «Nuestra propuesta al Ministerio de Sanidad es mantener el criterio de la EMA, y a aquel que le corresponda la segunda dosis de Astrazeneca, ponérsela en tiempo y forma», ha asegurado.

A su juicio, no hay por qué cambiar» la vacuna Astrazeneca, «ya que no hay ninguna evidencia científica que oriente que tengamos que cambiar la vacunación ». A esto ha añadido que «yo sé que el Ministerio va a proponer a la Comisión de Salud Pública que se está celebrando hoy que la vacuna de AstraZeneca se pueda poner de 40 años para arriba, pero eso no lo consideramos lógico ni mi equipo ni yo».