La consejera de Empleo, emocionada al hablar del trabajo de su equipo en la crisis del coronavirus

La consejera andaluza de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco , ha presentado este jueves datos sobre la recuperación del empleo en Andalucía tras la crisis sanitaria del coronavirus. mientras explicaba los pormenores de la evolución del mercado laboral no ha podido emocionarse al hablar del desempeño de los trabajadores de su departamento.

«De verdad que se han superado y han dado el do de pecho», ha indicado Blanco. «Estoy muy orgullosa de representarlos. Han hecho un trabajo fantástico» , ha alcanzado a decir antes de no poder seguir hablando por la emoción. Superado el momento, la consejera ha pedido perdón por sus lágrimas: «Les pido disculpas porque no procede, son momentos muy difíciles».

Más allá de este episodio, Blanco ha advertido de que la recuperación laboral en Andalucía tras la crisis del coronavirus «no va a ser rápida ni inmediata» ya que este año puede acabar con una tasa de paro del 30% .

Blanco, quien ha informado en el Parlamento autonómico de la respuesta del Gobierno andaluz a la crisis de la Covid-19, ha destacado que sólo en abril se perdieron en Andalucía 188.226 afiliados a la Seguridad Social , lo que supuso volver al nivel de ocupación de enero del 2018, o que el paro registrado aumentó hasta los 978.000 desempleados, retroceciendo a los parámetros de marzo del 2016.

«En mes y medio de pandemia se ha perdido el esfuerzo realizado durante los últimos cuatro años en Andalucía, que crecía más que la media española», ha recordado, y «se han producido los datos de destrucción de empleo y crecimiento del paro más elevados de la serie histórica», ha enfatizado la consejera, quien ha señalado que «va a costar mucho» esfuerzo recuperar las tasas de 20 % de paro anteriores a la crisis.

Ha valorado que el Gobierno andaluz «ha actuado de forma rápida y con contundencia» para paliar el impacto económico y laboral de la crisis de la Covid-19 y que «ha asumido con responsabilidad y lealtad la parte que le correspondía», como la tramitación completa en sólo mes y medio de unos cien mil ERTE que afectan a 465.500 trabajadores .

También ha destacado que ya se han presentado 4.682 solicitudes, por importe de 142 millones de euros, para el programa de ayudas de Garantia que avala la Junta de Andalucía y otras 64.680 peticiones a la ayuda de 300 euros para autónomos, «que están recibiendo el dinero en mes y medio, un plazo antes nunca visto», ha remarcado, tras recordar que los anteriores gobiernos socialistas tardaron más de quince meses en tramitar las becas de formación.

Blanco ha admitido que la crisis del coronavirus «nos ha puesto a prueba a todos y está poniendo de relieve las debilidades de nuestro mercado laboral», ha advertido de que no se conocerá su alcance hasta que no se frene el riesgo sanitario y ha abogado por superar desde el consenso y sin confrontaciones partidistas «una de las situaciones más complejas y difíciles de la historia reciente de España y de Andalucía y, con seguridad, la más exigente a la que hayamos podido enfrentarnos».

La comisión comenzó con un minuto de silencio en memoria de los fallecidos por la Covid-19 y con el reconocimiento a la labor de los empleados públicos que trabajan contra la pandemia y al trabajo de los funcionarios del Paramento andaluz para mantener la actividad en estas circunstancias.