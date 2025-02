Conozca todos los detalles del plan de desconfinamiento de la Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía ha elaborado una serie de propuestas para llevar a cabo el desconfinamiento en la comunidad autónoma. Estas medidas las tendrá que autorizar Sanidad, pero es una base para trabajar sobre ellas.

¿Cuál es el calendario de la nueva normalidad?

El próximo 1 mayo podrían salir los mayores y llevarse a cabo actividades de deporte individual. El 3 mayo, celebraciones de carácter religioso. El 10 mayo será la salida de la unidad familiar guardando todas las precauciones. El 11 de mayo, la apertura de las peluquerías, centros de estética y comercio en general. El 18 de mayo se permitirán funerales sin velatorio. El 25 de mayo abrirán los bares y restaurantes. Primera quincena de junio, apertura de los hoteles.

¿Cómo será la apertura de los bares?

Sólo abrirán aquellos que puedan garantizar la distancia social. Una propuesta es que los ayuntamientos permitan más veladores en las calles. Los trabajadores deberán llevar mascarillas pero no guantes y se tomará la temperatura a los clientes, que se lavarán las manos con gel hidroalcohólico que estará disponible. Sólo podrán permanecen en estos establecimientos durante media hora, el tiempo del desayuno o el aperitivo. La limpieza se hará exhaustiva varias veces al día.

¿Y la de los restaurantes?

Se recomienda instalar sistemas de climatización con filtros adecuados, uso de ozono y luz ultravioleta para evitar propagar el virus. No se podrá completar el aforo y las mesas sólo podrán contar con cuatro comensales, salvo que demuestren que la unidad familiar es más grande. Se eliminarán de la carta los platos compartidos y se establecerá un sistema de reserva por turnos. Los hosteleros deberán tener en cuenta la desinfección adecuada de todo el material empleado para el servicio, copas, cubiertos, platos, paneras o manteles deberán ser sometidos a un ciclo de lavado con temperatura mínima de 60 grados. Los clientes podrán estar un máximo de 90 minutos para las comidas principales.

¿Abrirán los comercios y grandes superficies?

Sí, el 11 de mayo manteniendo las medidas generales de distancia y aislamiento, además de las higiénicas. Los clientes podrán estar un máximo de media hora en los comercios minoristas y de 90 minutos en las grandes superficies. En el caso de que las características del comercio en requiera la manipulación de productos por los clientes, se debe disponer de guantes de un solo uso que se desecharán a la salida. En comercios textiles, se garantizarán las medidas de desinfección tanto de las prendas que sean devueltas, como de las utilizadas en los probadores, para volver al circuito de venta. La Junta pide además que se supriman extraordinariamente los períodos de rebajas para evitar aglomeraciones y que se sustituya por ofertas mantenidas en el tiempo.

¿Se podrá ir a la peluquería y centros de estética?

Para estos establecimientos se recomienda implantar la cita previa. Tanto el profesional como el cliente deben utilizar la protección adecuada, mascarilla quirúrgica en los usuarios y una combinación entre mascarilla y pantalla para los trabajadores, en función del servicio prestado. Los guantes se usarán solo para las tareas recomendadas en peluquerías. Se usará preferentemente material de un solo uso y, sino fuese posible, se extremarán las medidas higiénicas de los utensilios con los productos adecuados y a la temperatura recomendada.

¿Cómo serán los servicios religiosos?

El aforo no se podrá cubrir en su totalidad y se prohíbe el uso del agua bendita. Se dispondrá de dispensadores de solución hidroalcohólica a la entrada de los centros religiosos. No está permitido ningún gesto que conlleve contacto físico, incluyendo el rito de la comunión ni otros que supongan compartir bebidas del mismo recipiente. Cualquier celebración no debe superar los 30 minutos de duración. Los entierros se retomarán el 18 de mayo pero sin velatorios. Se prohíben los gestos que conllevan contacto físico entre personas incluyendo el finado.

¿Cuándo podrán salir los mayores? ¿Y los de 14 años?

A partir del 1 de mayo los mayores podrán salir a pasear por la zona donde residan y guardando la distancia de seguridad, autorizándose la compañía de una persona conviviente en su mismo domicilio, sea familiar o cuidador. Se recomienda horario de 9 a 14 horas para que las tardes, entre las 16 y las 21 horas puedan dedicarse a los menores. Las familias al completo podrían salir juntas a pasear a partir del 10 de mayo.

¿Cuándo se puede hacer deporte al aire libre?

A partir del 1 de mayo se puede hacer deporte de manera individual. El horario recomendado, para evitar aglomeraciones, sería de 7 a 10 por las mañanas y de 21 a 23 por las noches. La higiene de manos debe ser una práctica incluida en todos los eventos y entrenamientos. Las superficies de contacto y los utensilios deben estar escrupulosamente limpias. Al terminar la actividad deportiva y retornar al domicilio, se recomienda con urgencia lavarse inmediatamente las manos con agua y jabón antes de realizar cualquier otra actividad.

¿Qué distancia se debe mantener con otros deportistas?

Las distancias recomendadas para hacer deportes serían: para caminar, las personas que vayan en la misma dirección deben espaciarse al menos 4–5 metros, para correr se recomendarían unos 10 metros y para bicicleta, al menos 20 metros. El riesgo de contaminación es mayor cuando las personas se desplazan una detrás de la otra y hay que tener en cuenta que al caminar o al correr las gotas potencialmente contaminantes se desplazan, teniendo también en cuenta la dirección del viento, a distancias mayores de lo habitual por lo que es importante respetar esta distancia entre deportistas.

¿Qué actividades quedan fuera de esta nueva regulación?

Actividad presencial escolar y docente en general. Actividades deportivas: individuales y en equipo en espacios cerrados y en equipo en espacios abiertos. Actividades culturales en espacios cerrados y abiertos. Actividad hotelera. Concentraciones no programadas en espacios abiertos: playas, actividades socioculturales, etc. Resto de actividades previamente iniciadas, en la medida que sea conveniente revisar o ampliar las instrucciones y recomendaciones. Y control de fronteras e inmigración irregular.