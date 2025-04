Comisionado para el Cambio Climático: «Necesitamos la energía nuclear; no lo digo yo, lo ha dicho Filomena»

El nuevo comisionado para el Cambio Climático y Modelo Energético de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Muñoz , no se esconde en sus opiniones. En la primera entrevista que concede tras su nombramiento en septiembre, deja muy claro que la « ... transición energética» se denomina así porque resulta inviable plantearse dejar de depender de un plumazo de las fuentes de energía más contaminantes. «¿Vamos a condicionar el progreso por unos deseos que ahora mismo no se pueden cumplir?», se pregunta

Oiga, sé que no es de su incumbencia, pero ¿se le ocurre algo para bajar el recibo de la luz?

Es que cuando hay más demanda todo sube. La electricidad, pero también las fresas.

Hay una carga impositiva importante en esa factura....

Pues habrá que hacer una limpieza del recibo y ver qué estamos pagando realmente. Pero tenga claro que si tuviéramos centrales nucleares el recibo hubiera subido menos. Queremos energías limpias, sí, pero eso tiene un coste. Y hemos de ser conscientes de que no proporcionan la regularidad del suministro como sí hacen las fuentes tradicionales. Que contaminan más, claro. Por eso queremos cambiarlas.

¿Es usted partidario de la energía nuclear?

¿Y qué vamos a hacer ahora mismo sin ella? Soy partidario de eliminarla cuando haya alternativas . A veces nuestros deseos van por delante de la tecnología y la realidad. Queremos coches que no contaminen. Bien. Pero, ¿son viables en autonomía? Pues todavía no. Con la nuclear ocurre lo mismo. No la queremos, pero la necesitamos . No lo digo yo, lo ha dicho Filomena. Ojalá tuviéramos ya cero emisiones. Pero, ¿vamos a condicionar el progreso económico por esos deseos que ahora mismo no se pueden cumplir? Hay industrias que requieren un consumo energético constante. A un señor que quiere poner una industria en Andalucía, ¿qué le decimos? ¿que tiene que conseguir la electricidad que necesita poniendo un molino de viento? Por eso a lo que estamos viviendo lo llamamos transición.