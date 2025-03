El caso de los ERE de Andalucía sigue su curso y el juez procesa a seis empresarios en dos piezas separadas

El pasado martes se conocía la primera sentencia del caso de los ERE irregulares de Andalucía . Fue en la conocida como pieza política y el resultado fue condenatorio para 19 exdirigentes andaluces del PSOE-A que ocuparon distintos cargos en los gobiernos autonómicos durante una década, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán . Pero el caso, con más 180 piezas separadas más en fase de investigación o pendientes de juicios, sigue su curso y José Ignacio Vilaplana , el juez que ha asumido la instrucción durante la baja de la juez María Núñez Bolaños , ha dictado dos autos en los que procesa a seis empresarios por las ayudas a varias empresas concedidas por la Consejería de Empleo por valor de 2,4 millones euros.

Esta misma semana la Audiencia de Sevilla ha dictado sentencia sobre el sistema de concesión de las ayudas y ha dejado claro que el procedimiento usado para conceder hasta 680 millones de euros durante una década fue fraudulento, arbitrario y opaco por eludir los controles de la Intervención.

Precisamente un día antes de notificarse el fallo a los 21 acusados, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla , José Ignacio Vilaplana , dictó dos autos en los que acuerda continuar como procedimientos abreviados las causas abiertas contra seis personas investigadas en dos piezas separadas por las ayudas por un valor total de 2,4 millones de euros concedidas por la Junta de Andalucía a las empresas Novomag Manufacturas Metálicas, Martínez Barragán S.A. y Elaborados Cárnicos Andaluces.

El magistrado decreta la continuación de las diligencias previas como procedimiento abreviado por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental contra el dueño de las empresas Martínez Barragán S.A. y Elaborados Cárnicos Andaluces, en una de las piezas, y contra los cinco gestores de Novomag Manufacturas Metálicas por delitos de prevaricación y malversación, en la segunda de las piezas.

Prevaricación, malversación y falsedad documental

El instructor vuelve a explicar que no es posible depurar la posible responsabilidad penal ni continuar el procedimiento por su participación en estos hechos presuntamente delictivos contra el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández ; el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano , los tres condenados en la pieza política.

Precisamente el juez no puede seguir estas piezas contra estos ex altos cargos porque, siguiente el criterio de la Sección Séptima, una persona no pueden ser juzgados dos veces por los mismos hechos , entendiendo que la concesión de las ayudas a Martínez Barragán, Elaborados Cárnicos Andaluces y Novomag Manufacturas Metálicas ya se han juzgado en en la pieza política.

No obstante, el juez, como ha venido a sentenciar la Audiencia de Sevilla , las ayudas fueron concedidas por Guerrero sin tener competencias para ello, sin seguir procedimiento administrativo alguno, sin bases reguladores, sin resolución motivada, sin publicidad o sin justificar la excepcionalidad de la misma.

En la pieza separada relativa a Martínez Barragán S.A. y Elaborados Cárnicos Andaluces se investigan las ayudas por valor de dos millones de euros que habrían recibido estas empresas, mientras que en la segunda pieza separada se investiga la presunta ilicitud de las ayudas que recibió la empresa Novomag Manufacturas Metálicas por valor de 420.708,47 euros.

Con estos dos nuevos autos de procesamiento son, al menos, siete los dictados por el juez Vilaplana desde que asumiera la instrucción de la causa de los ERE a raíz de la baja de la juez María Núñez Bolaños, por cuya actuación el Consejo General del Poder Judicial ha abierto una inspección tras la denuncia de los seis fiscales anticorrupción de Sevilla por los retrasos y lentitud en la instrucción de las macrocausas depositadas en el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla. De hecho, los fiscales apuntan en su informe que desde que Núñez Bolaños asumiera en 2015 la instrucción de los ERE sólo ha elevado a la Audiencia cinco piezas.