Campaña vacunación en Andalucía: ¿Tiene efectos secundarios la vacuna de la gripe?

La vacuna de la gripe es una de las más seguras y mejor toleradas entre la población. En Andalucía, la campaña de la vacuna de la gripe se ha adelantado y ha comenzado para personas mayores de 65 años y resto de población de riesgo, con idea de no colapsar el sistema sanitario debido a la coexistencia con el Covid-19 .

Ante el posible temor de los efectos secundarios que pueda acarrear esta vacuna, y su posible confusión con el Covid-19, la Asociación Española de Vacunología aclara qué tipo de eventos adversos pueden llegar a manifestarse tras la vacunación.

Posibles efectos secundarios

Los principales efectos colaterales tras la vacunación antigripal son locales: dolor, inflamación y enrojecimiento en el lugar de administración . Estos síntomas desparecen en 1-2 días sin tratamiento .

Con poca frecuencia pueden aparecer febrícula, malestar general, escalofríos, cansancio, dolor de cabeza y dolores musculares y de articulaciones a las 6-12 horas de la vacunación. Considerando que se trata de vacunas con virus inactivados, estos no tienen capacidad para producir la gripe.

Reacciones inmediatas como urticaria (lesiones cutáneas), angioedema (tumefacción de la piel o las mucosas), broncoespasmo (dificultad al respirar) y anafilaxia (reacción alérgica grave) pueden ocurrir de forma muy excepcional , la mayoría relacionadas con la hipersensibilidad residual a las proteínas del huevo.

También se han descrito efectos adversos extraordinariamente infrecuentes : neuralgia (lesión en los nervios), parestesia (sensación de hormigueo, adormecimiento, acorchamiento, etc.), trombocitopenia transitoria (disminución de la cantidad de plaquetas), vasculitis (inflamación de los vasos sanguíneas) con afectación del riñón y trastornos neurológicos como encefalomielitis (inflamación del cerebro), y síndrome de Guillain-Barré (trastorno en el que el sistema inmunitario del cuerpo ataca a la capa aislante que recubre los nervios, la mielina). Los estudios muestran que el síndrome de Guillain-Barré puede desarrollarse después de haber presentado una diarrea o una infección respiratoria, y en muy raras ocasiones se desarrolla durante los días o semanas posteriores a la vacunación antigripal1.

Todos estos efectos adversos, en los que no siempre se ha podido demostrar una asociación causal con la recepción de la vacuna de la gripe, ocurren con una frecuencia muy inferior que si son causados por el propio padecimiento de la gripe.

Mitos sobre la vacuna de la gripe

La vacuna de la gripe no está contraindicada en caso enfermedad leve (con o sin fiebre), de convalecencia de una enfermedad aguda (infecciosa o no), de reacción (no anafiláctica) a una dosis previa de la vacuna, de lactancia materna ni de contacto con personas con factores de riesgo.

