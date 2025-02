«Cada persona podrá detectar el virus del coronavirus en su propio domicilio y enviar los datos por el móvil»

¿Nos puede explicar en que está trabajando para luchar contra esta pandemia que nos asuela?

En este proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III, estamos trabajando en el desarrollo de un test que permita identificar anticuerpos que bloqueen la interacción del virus con su receptor. Identificar los mejores anticuerpos (estudiando además en un proyecto adicional, la zona de unión, la fuerza de esa unión, etc.) y luego copiar el ADN y los planos de esos anticuerpos. Más tarde se fabricarían en el laboratorio para usarlos como fármacos y también para poder asociarlos a herramientas que permitan destruir directamente las células infectadas, para evitar que en ellas se reproduzcan los virus e infecten a miles de células, o proteger la zona infectada cuando el sistema inmune empieza a causar problemas por un «exceso de celo». En paralelo trabajaremos en colaboración con el doctor Ortega del Departamento de Física de la Materia Condensada para adaptar el kit de detección a un nanosensor que permita la detección del virus por cada persona en su domicilio y el envío de datos a través del teléfono móvil.

Para poder seguir con el proyecto necesitan fondos, ¿cuentan con el respaldo suficiente?

Considerando como es la situación general no nos podemos quejar. La financiación obtenida del Instituto de Salud Carlos III es suficiente para iniciar el proyecto y existen convocatorias adicionales para complementar la financiación a las que estamos acudiendo, entre ellas convocatorias de la Junta de Andalucía.

Para materializar ese kit de detector de anticuerpos, ¿necesitan el apoyo de la industria privada? ¿Hay suficiente comunicación?

La comunicación con la industria privada es fluida, de hecho ya estamos en conversaciones con una empresa asentada en Sevilla para la comercialización del kit. Esta empresa participará en el equipo que presentaremos para obtener financiación en la convocatoria de Crue-CSIC-Santander. El problema es que hay pocas empresas biotecnológicas en nuestro entorno cercano.

Económicamente parece muy rentable, puede ser usado infinidad de veces y con diferentes enfermedades, ¿no es así?

Si se refiere al nanosensor, consideramos que es posible desarrollar una versión económicamente accesible, aprovechando que parte del software estará ubicado en el teléfono móvil.

¿Se han propuesto una fecha? ¿Cuándo podría estar operativo su proyecto?

La fecha propuesta es cuanto antes, aparte de la presión a la que siempre nos sometemos para llevar a la practica los proyectos, en este caso tenemos una presión adicional por la urgencia del problema. Esto se materializa también en la necesidad de presentar informes de seguimiento científico a la institución financiadora cada quince días. Para que nos hagamos una idea en otros proyectos los informes son anuales. El test de laboratorio podría estar listo en cuestión de semanas. El prototipo del sensor tiene un desarrollo mas dilatado en el marco de meses, así como la parte terapéutica del proyecto.

¿No cree que cuando pase esta pandemia del Covid-19 tendríamos que reflexionar sobre la fragilidad del ser humano y cómo hemos sido poco previsores?

Yo creo que esa reflexión ya se está produciendo. Y como siempre «todo lo que no te mata te hace mas fuerte» y en ese sentido a partir de ahora estaremos mas preparados para situaciones similares en muchos aspectos, no sólo en el sanitario.

Como profesional de la investigación cree que su profesión está suficientemente valorada.

No. Nuestra sociedad valora en general otras cosas, los ídolos son los futbolistas, los actores o cualquiera que salga en TV o tenga un canal en internet. Eso quizá esta cambiando ahora durante la epidemia, pero es probable que se olvide en cuanto todo esto pase. La investigación está en general menos pagada que otros campos a igualdad de mérito y capacidad y ademas investigar en este país, está peor pagado que en otros países de nuestro entorno. El hecho de que se trate de una labor muy vocacional —para mí es mi trabajo pero también mi hobby—, hace que nos dediquemos a ella por motivos ajenos a lo económico. Cuando hablas con amigos de casi cualquier otro colectivo, todo el mundo tiene claro por ejemplo que «dejaría de trabajar si le tocara la lotería». Muchos investigadores si le tocara la lotería seguirían trabajando igual, quizá iríamos en un coche mejor o viviríamos en una casa más cara y viajaríamos más lejos en verano, pero seguiríamos trabajando igual. Si bien cuando uno lleva mucho años investigando y acumula valoraciones positivas de investigación, docencia y ahora también transferencia, se va conformando un sueldo aceptable. Por un tramo de seis años evaluado positivamente se pagan aproximadamente 100 euros al mes, pero el trabajo fijo llega tarde. Yo tenía más de 40 años cuando tuve mi primer trabajo estable y además en los periodos iniciales, que en muchos casos se prolongan durante mas de ocho años, muchos investigadores subsisten con sueldos mileuristas y con una total inestabilidad.

Como profesor universitario nota cierto desánimo en el alumnado o el que tiene vocación de investigar no la pierde a pesar de las dificultades.

Ciertamente, la investigación en nuestro medio es una cuestión vocacional. Uno no se dedica a esto por dinero. Al no ser una profesión especialmente valorada o pagada, muchos alumnos se dedican a otras actividades más estables a corto plazo o mejor pagadas. Incluso los alumnos con vocación se van quedando en el camino cuando se les hace difícil compaginar las demandas de la actividad investigadora con aspectos familiares o de otro tipo.

Muchos científicos han demostrado su asombro de que la construcción fuera industria esencial y no se pudiera parar, y sin embargo, la investigación no.

Eso ilustra lo que hemos comentado anteriormente y sólo es reflejo de la importancia que la sociedad en general le da a la investigación. Los políticos no son nada más que el reflejo de la sociedad. Muchas cosas que criticamos de los políticos, justificadamente, las deberíamos mirar en nuestras propias actitudes. También es cierto que ha habido financiación especifica para investigar en Covid-19 y esa investigación la estamos iniciando a pesar del estado de alarma.

¿Está esperanzado en que se descubra una vacuna contra este coronavirus o puede pasar como con el sida que no exista?

Yo en general soy un optimista. Dicho esto, creo que la situación de la Covid-19 no es tan compleja desde el punto de vista de la vacuna como la del sida. Sin entrar en detalles, no tenemos pacientes que se recuperen de forma natural —sin medicamentos—, del sida. Por tanto no tenemos un objetivo inmunológico al que llegar en base a individuos inmunes. Sin embargo en el Covid-19, los individuos superan la enfermedad gracias, a veces, de su sistema inmune y hay incluso individuos asintomáticos. Por otra parte el HIV mata directamente a las células inmunes. Otro problema de la vacuna frente al sida es que el periodo que transcurre desde que se entra en contacto con el HIV hasta que se desarrollan los síntomas, es de años, a veces hasta 10 años. Por lo que cada vez que tenemos una vacuna tardamos mucho tiempo en valorar de verdad su efectividad, puesto que los individuos expuestos que no presenten síntomas, pueden estar protegidos o no haber desarrollado todavía la enfermedad. En el caso del Covid-19, la incubación es de 15 días y la probabilidad de contagio alta, por lo que la eficacia de cualquier vacuna que se apruebe, se podrá evaluar en la situación real en poco tiempo.

¿Considera que esto en una carrera por ver quién llega el primero y se han aparcado otras investigaciones no menos importantes?

Sin duda, hay que sopesar siempre lo urgente y lo importante. En el caso del Covid-19, probablemente confluyan ambas características. En nuestro caso por ejemplo es cierto que hemos dejado aparcados otros proyectos, pero también lo es que estamos aplicando desarrollos que ya teníamos avanzados en los otros proyectos y que los desarrollos que realicemos en el contexto de la Covid-19 se podrán aplicar rápidamente a los otros estudios cuando pase la situación de urgencia.

García Cozar tiene una formación postdoctoral en Harvard ABC Para un rebrote basta unos pocos positivos García Cozar es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz . Su tesis la defendió en Córdoba y su formación postdoctoral en Harvad. Cuando se le pregunta si es posible un rebrote de la pandemia, responde afirmativamente: «Sí, creo que es muy probable que haya un rebrote. Basta con que existan unos pocos individuos positivos no identificados para que se conviertan en “pacientes cero” de brotes posteriores en cuanto haya una pequeña brecha en el distanciamiento social. También es cierto que ahora permanecemos ojo avizor y que además estamos mucho más preparados desde el punto de vista sanitario, por el aumento de las plazas de UCI y de los respiradores disponibles. También porque los clínicos han aprendido a manejar los casos graves y además en paralelo van a ir apareciendo soluciones terapéuticas que culminarán con la obtención de la vacuna». Sobre ponerle una fecha de punto y final al coronavirus no se atreve a contestar, con toda la lógica científica.