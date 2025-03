Los bloques liberal y socialista se la juegan en el otoño político

Que no se esperen elecciones anticipadas en Andalucía no quiere decir que no entremos este otoño de lleno en un periodo de anticipo preelectoral de consecuencias imprevisibles.

La marcha sindical que unió el jueves a UGT y CC.OO . frente al Palacio de ... San Telmo es el primer aviso del cambio horario de la política andaluza hacia las urnas en 2022. Es sintomático que en poco tiempo las centrales sindicales hayan pasado de las fotos de los acuerdos de concertación para la recuperación de Andalucía sobre la moqueta de la sede de la Presidencia de la Junta a sacar las pancartas a las calles. El rearme de la izquierda andaluza , hasta ahora inmersa en sus cuitas internas, pasa por la movilización social y es lógico que, una vez que parece superada la fase crítica de la pandemia, este factor, como tantos, se reactive. El coordinador de IU, Toni Valero, y la portavoz parlamentaria del PSOE, Ángeles Ferriz, participaron en la marcha.

El resorte de este cambio de registro, según los sindicatos, es reivindicar la prioridad social de la recuperación económica y la defensa de los servicios públicos. Como ocurrió en diciembre de 2020, las centrales sindicales advierten a la Junta de que no se está cumpliendo la parte de los acuerdos de recuperación que firmaron con el Ejecutivo andaluz y la patronal y que no habrá recuperación económica si no es generando empleo de calidad y asegurando el colchón social para los sectores de la población más desfavorecidos.

El Gobierno destaca el factor social de sus cuentas con sus bonos juveniles y la Junta, la rebaja fiscal

En el horizonte está el destino de la millonaria bolsa de fondos europeos Next Generation . Los sindicatos quieren saber cómo se va a garantizar su impacto hasta el último eslabón del proceso económico, recelan de que pueda ser acaparado por grandes empresas para equilibrar sus cuentas de resultados y exigen que los trabajadores recuperen derechos y el poder adquisitivo perdido durante la pandemia. Y todo ello mientras la Confederación de Empresarios sigue reclamado transparencia en la selección y adjudicación de estos fondos europeos, ya que el cómo y adónde llegará el maná post pandemia sigue siendo una incógnita.

La «recuperación»

Sorprende que este celo sindical no se haya trasladado a otros ámbitos institucionales por otras urgencias, como el coste de la electricidad. El objetivo de la primera marcha sindical en tiempos de coronavirus ha sido San Telmo con el mismo argumentario político de la oposición y es un aviso a la Junta: se acabó la larga paz social de la Legislatura.

Los sindicatos anuncian una escalada de conflictividad y en la agenda se anuncia la reaparición a final de mes de las mareas sanitarias para reivindicar mejoras en la Atención Primaria, argumento que se suele asociar a otro mantra de la oposición contra el Gobierno andaluz, acusarle de pretender «privatizar»la sanidad pública.

La movilización de UGTy CC.OO.coincidió el jueves con el anuncio del acuerdo PSOE-Podemos sobre el proyecto de Presupuestos del Estado , bautizado por la ministra María Jesús Montero como los «de la recuperación justa». La «recuperación» concentrará buena parte del debate político de los próximos meses. Y en su nombre, el modelo liberal de la Junta de Andalucía y el socialista-populista del Gobierno de Pedro Sánchez se van a enfrentar constantemente, como ha ocurrido esta semana con el avance de la futura Ley estatal de la Vivienda.

El acuerdo de presupuestos en el seno del Gobierno de España ha permitido a Pedro Sánchez prometer bonos de vivienda y cultura a los jóvenes, un sector al que el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, dirigía precisamente un primer compromiso pre electoral cargado de utopía: garantizar por decreto el primer empleo juvenil.

Un presupuesto es una declaración de intenciones y esta sucesión de promesas juveniles, más propias de un escenario electoral, da cuenta de lo que el Gobierno entiende por gasto social. Las reacciones de la oposición no han sido precisamente serenas, incluso antes de conocer el texto del proyecto.

De los bonos al impuesto

Mientras se destripan los argumentos de ese presupuesto del Estado en el Congreso de los Diputados, el Gobierno andaluz tiene pocos días para desvelar su proyecto presupuestario con el reto de incluir las recetas liberales de bajada de impuestos y simplificación de requisitos para el impulso empresarial sin olvidar sus compromisos de incremento «histórico» de las partidas de Sanidad, Educación y Asuntos sociales.

La negociación del presupuesto, prueba de resistencia por ganar el centro entre el ruido de bloques

Las recetas económicas del Gobierno andaluz han logrado afianzar por primera vez el apoyo mayoritario del sector empresarial andaluz que tan cómodo se encontró durante la larga era socialista. La deriva populista de Sánchez , en su alianza con Podemos, incrementa los recelos del empresariado hacia el PSOE en plena recuperación sobre todo cuando las recetas son claramente intervencionistas como las del futuro Plan de la Vivienda.

Ese apoyo empresarial al Gobierno de la Junta no es una intuición. El viernes, en la entrega de un premio inmobiliario, el presidente de la Confederación de Empresarios, Javier González de Lara , se dirigió a Juanma Moreno para pedirle que «siga en su línea».

«No has entrado nunca al trapo de la crispación, no lo hagas. Andalucía necesita templanza, serenidad, sensatez, prudencia, constancia, tenacidad, perseverancia y tú lo representas», dijo González de Lara, citando después a San Vicente de Paul: «El ruido no hace bien pero el bien no hace ruido».

El Gobierno de la Junta es firme en su itinerario económico y tiene entre sus marcas genuinas la rebaja fiscal . Juanma Moreno resume el efecto que ha tenido esta política en los 119.000 nuevos contribuyentes que ha sumado Andalucía y que antes tributaban en otras comunidades, como Madrid. Esto ha permitido aumentar la recaudación de la Hacienda andaluza en 600 millones de euros y ha incrementado la actividad económica con el objetivo de crear empleo. Es la receta liberal, que debe además despejar con cifras las dudas sobre su compromiso con los servicios públicos.

Esta semana se abrirá en el Parlamento el debate de la Ley de Impuestos cedidos a la que ya anuncia su oposición el PSOE cuyo portavoz Ángeles Ferriz, a pie de manifestación, calificaba el jueves como «milonga», reiterando uno de los mensajes más difundido por los detractores de la reforma, que «solo beneficia a los ricos».

A pesar de las evidentes diferencias de concepto, el PSOE se muestra decidido a negociar el presupuesto liberal del Gobierno andaluz en una negociación sin precedentes. Vox, habitual apoyo parlamentario de PP y Ciudadanos en las decisiones trascendentales, se niega a negociar encareciendo su apoyo para el que puede ser el último gran acuerdo de la Legislatura y la excusa perfecta para adelantar las elecciones si Moreno cambiara su opinión de llevar el mandato a término.

Los sindicatos llevan sus reivindicaciones a San Telmo y a final de octubre regresan las mareas sanitarias

Juan Espadas ha encontrado, sin embargo, en este escenario el protagonismo del que carece en el ámbito político autonómico andaluz, ya que su brillo institucional se circunscribe a la Alcaldía de Sevilla. A partir de ahí vamos a asistir a un juego de estrategia de aguante para no romper la negociación. En el seno del Gobierno andaluz, Ciudadanos ve con mucho escepticismo la oferta socialista a la que, sin embargo, el PP ha dado credibilidad tras las primeras reuniones, aunque empieza a recelar de la vehemencia con la que Ferriz ha reclamado esta semana un calendario de reuniones precisamente después de que hablara con el portavoz popular José Antonio Nieto sobre el asunto.

Espadas quiere asegurar un largo recorrido a una negociación en la que hacerse partícipe de las mejoras sociales que contenga el proyecto. Miembros del Ejecutivo recelan de que su intención responda más a una envolvente, como la que se barrunta en torno al grupo de trabajo parlamentario sobre Sanidad que se ha creado en medio de las protestas de las mareas que el PSOEapoya y alienta encabezando la crítica por las demoras en Atención Primaria para hacer olvidar los éxitos en la lucha contra la pandemia.

El pulso se libra para ganar crédito en el espacio de la moderación que tan bien ha rentabilizado el presidente andaluz. Espadas busca evitar que se le acuse de ser un peón de Sánchez y llevar el lastre de algunas de sus ocurriencias, quizás por eso ya ha recibido recado de dirigentes del partido advirtiéndole de que no puede alcanzar un acuerdo en Andalucía que a nivel estatal es impensable para unos y otros. Ambos líderes buscan el centro en medio del ruido del choque de sus bloques. El otoño marca el tiempo de juego para despejar la incógnita del cómo, cuándo y quién romperá la baraja.