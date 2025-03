Bendodo señala al Gobierno de Moreno y Marín como el más andalucista de la historia

El consejero de la Presidencia, Administraciones Públicas e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo , señaló este viernes a la estabilidad como la columna vertebral del Ejecutivo andaluz y resaltó el buen funcionamiento del tándem Moreno-Marín «que van a firmar los mejores años de nuestra autonomía».

En una intervención en la Tribuna Andalucía Fórum Europa Bendodo ha manifestado que el actual Gobierno andaluz «es el más andalucista de la historia» . Lo comentó tras desgranar datos de la herencia recibida en cuanto al déficit de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales. «Para ser andalucista solo hay que defender a Andalucía por encima de los intereses de los partidos. Cuando pones lo intereses del partido sobre los de Andalucía eres socialista, pero no andalucista», comentó Bendodo que dijo poder hablar por el PP y Ciudadanos «ahora que dicen va surgir un nuevo andalucismo», en refernencia al anuncio realizado por Teresa Rodríguez de impulsar un nuevo partido «que fraccionará a la izquierda».

En virtud de ese andalucismo como seña de identidad del Gobierno de la Junta, el consejero reiteró que Andalucía no va a permitir que se quiebre el principio de igualdad entre comunidades autónomas y calificó la reciente reunión del presidente Sánchez con Torra como «un blanqueo al independentismo ».

Para Bendodo las intenciones del Gobierno de Sánchez se pusieron de manifiesto en aquel encuentro cuando el presidente anunció un plan de inversiones valorado en 4.000 millones para Cataluña «para callar o potenciar al independentismo», el mismo día que su ministra de Hacienda, María Jesús Montero , negaba a las comunidades pagar los 3.500 millones que adeuda el Estado por el pago del mes trece de IVA de 2017 a las comunidades.

El portavoz del Gobierno andaluz fue presentado por el alcalde de Madrid, J osé Luis Martínez-Almeida , quien tras destacar el valor del cambio político andaluz advertía a Bendodo «tened cuidado que se nos viene encima el Gobierno de la nación, que no va a ser un aliado, ni va a respetar la lealtad institucional como hemos estado viendo en asuntos como la no devolución del IVA «.

Menos leyes

Tras desgranar en su conferencia numerosos datos sobre una mejor evolución económica de Andalucía en el último año, Elías Bendodo recordó que el Gobierno encontró en los cajones de la Junta expedientes con proyectos de inversión por valor de 6.600 millones pendientes de evaluación ambiental. Por eso aseguró que la Junta no va a presentar un calendario normativo, «porque lo que hay que hacer es derogar para acabar con la hiperregulación que lastra el desarrollo económico«. Bendodo apuntó que tras Cataluña (12 por ciento) Andalucía es, con un 8 por ciento del total, la Comunidad que más normas autonómicas ha desarrollado entre los años 1983 y 2018. Como ejemplo del objetivo del Gobierno andaluz en este asunto, señaló que la próxima aprobación de la Ley andaluza del Suelo va a permitir derogar dos leyes una orden y un decreto sobre vivienda ahora en vigor.

«Andalucía se ha gestionado mal», dijo el portavoz del Gobierno que confesó la «vergüenza» que pasó la delegación del actual Ejecutivo andaluz que realizó el primer viaje oficial a Bruselas cuando los comisarios europeos les explicaron los incumplimientos en cuanto a justificación de ayudas otorgadas a Andalucía durante años y les advirtieron de que o se ponían las pilas o habría que devolver gran parte de los fondos. En este sentido destacó la labor desarrollada por el consejero Rogelio Velasco al frente de la Consejería de Economía.

En cuanto a la relación con el resto de fuerzas políticas, el consejero de la Presidencia aseguró que hay más diálogo que nunca y recordó que en 37 años de gobiernos socialistas no se aprobó una sola enmienda del PP a los presupuestos de la Junta, mientras que en los dos proyectos que ha sacado a delante el Gobierno del cambio se han incluido enmiendas de todos los grupos políticos. Bendodo puso como ejemplo del diálogo de PP y Cs con el resto de fuerzas políticas el que se desbloqueara en siete meses la renovación de los órganos de extracción parlamentaria. En este punto tuvo un recuerdo para el exportavoz socialista Mario Jiménez , defenestrado por Susana Díaz , «con el que nos entendíamos» para apuntar que con los nuevos portavoces del PSOE no es lo mismo.

Escolarización

Entre los anuncios realizados durante la conferencia, Elías Bendodo avanzó que lunes 17 de febrero el Gobierno andaluz aprobará el decreto de escolarización en centros públicos y concertados que «blindará la libertad de los padres de alumnos a elegir la educación que quieren para sus hijos». El consejero remarcó que «no hay que tener miedo a la libertad» y que los padres puedan elegir la educación de sus hijos «es lo mas normal del mundo». No obstante desmarcó esta opinión de la polémica en torno al denominado «pin parental» , «No voy a ceer en la trampa de las cortinas de humo, porque tal asunto no es aquí un problema y no hay ninguna alusión al referido pin en los acuerdos firmados por el Gobierno de la Junta con Vox.

Al portavoz del Gobierno andaluz «no le parece mal que se abra el debate sobre limitar el uso de los móviles en los recreos escolares », como acaba de anunciar la Comunidad de Madrid para el próximo curso, pero apuesta más por la moderación que por la regulación.