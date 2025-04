Apuntes para el arranque de la precampaña del 19-J

La precampaña ha calentado en la banda del real de la Feria de Sevilla, donde todo es de color, y hoy debía entrar en juego con el mitin de Pedro Sánchez en Armilla , inicio fallido del plan 'salvar al soldado Espadas' que se ha marcado Ferraz ante la alarma activada por las encuestas.

Quiera que sea por la demoscopia, que augura al PP rondar su máximo histórico de representación parlamentaria el 19-J, sea por las alegrías de la celebración abrileña, en la que ha agotado terabytes de memoria gráfica, Juanma Moreno parece subido de revoluciones . No es un presentimiento. Es una opinión repetida por quienes lo han tratado en las últimas semanas. Esta cuarentena de campaña se le puede hacer muy larga, porque le saca de ese espacio institucional en el que tanto creció como político. Pierde naturalidad. No haría mal Moreno en incluir en el equipo de estrategas que le someterán a una constante sobreactuación a uno que le tenga siempre bien asido su tobillo por si el helio de la euforia le hace levitar demasiado. Moreno, dicen las encuestas, no tiene peor rival que el exceso de confianza , ese adversario que se ha llevado por delante más de un Gobierno, incluso de mayoría absoluta. En su partido tiene algún ejemplo cercano.

En unas elecciones donde se dirime de partida si el PP sacará más escaños que toda la izquierda junta y si le será suficiente para armar una mayoría holgada que le evite pactar con Vox, a Moreno lo que más le renta es eso de ser fiel a sí mismo, que él dice es la clave del éxito de su marca personal. Ya no hay que ir a hablar con la vaca, aquella ocurrencia de campaña que es donde dicen los gurús que comenzó todo en 2018. Lo de la vaca le toca ahora a Juan Marín , que precisa de una campaña a la desesperada. Lo institucional encorseta al partido liberal, cuyo origen fue una publicidad con Albert Rivera desnudo. En su volver a empezar por la asignatura pendiente de no rentabilizar la acción de Gobierno, los naranjas tienen sesión continua con la filmografía de José Luis Garci, necesitados de sudar sangre de mayo para encontrar la luz del domingo electoral.

Madrid tutela la campaña de Espadas. Hoy tocaba mitin con Sánchez en el peor momento del sanchismo

Donde no van a reparar en gastos es en Vox. Álvaro Zancajo, ex director de informativos de Canal Sur cesado por el Gobierno del PP y Cs cuando apenas llevaba un año en el cargo, ha fichado como jefe de comunicación de la campaña de Macarena Olona y promete emociones fuertes. En este caso, la sobreactuación es marca de la casa. Lo comprobamos en la portada de la Feria cuando Olona habló de que venía a disfrutar la «Feria del pueblo» y se escudó en motivos de seguridad para no desvelar su recorrido por las casetas. A Olona se le ve forzada, intentando hacer de cada intervención un pregón. Habrá que ver cómo resulta cuando, avanzada la campaña, tenga que interactuar con el resto de candidatos en los debates.

La hipérbole de Olona, tiene su contrapunto en Juan Espadas . Al socialista se le nota incómodo. Su campaña está tutelada desde Madrid , tanto que parece que él acompaña a los ministros más que los ministros vengan a apoyarlo. Hoy le tocaba mitin con Sánchez en el peor momento del sanchismo. El covid no ha podido ser más oportuno. Entre eso y la campaña de «fakes» que sus asesores azuzan en las redes con evidente fracaso, el traje electoral que le han hecho a Espadas le queda como a un santo dos pistolas. De Espadas sí se puede decir que tuvo ferias mejores.

A la aglomeración de las izquierdas, la feria se les ha ido negociando. Inmaculada Nieto tiene buen cartel como parlamentaria, pero como candidata... Yolanda Díaz , otra marca política autónoma, la bendijo en el real. Díaz es una confluencia en sí misma. Su inquietante sonrisa 'all time' nada tiene que ver con el ex jefe de Pudimos, que apuntaba al gaditano Delgado como un candidato «increíble»... por ser guardia civil. ¿Desde cuándo son buenos los candidatos increíbles, Pablo Iglesia s?