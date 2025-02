Andalucía suma otros 60 muertos por coronavirus en un solo día, récord de la segunda ola de la pandemia

Récord de muertes por coronavirus. Andalucía ha superado el registro más alto hasta ahora en la segunda ola en cuanto a fallecidos, según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias y ha anotado 60 decesos en las últimas 24 horas . No solo se trata de la mayor cifra de esta segunda fase de la crisis sanitaria sino que es, además , de las cifras más altas de toda la pandemia.

Así, en la comunidad han muerto ya desde marzo un total de 2.751 personas. Tal y como adelantó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el número de decesos se ha ido acelerando en los últimos días, resultado del incremento de contagios de coronavirus que se empezó a observar en Andalucía semanas atrás. De esta forma, solo en lo que va de semana, la comunidad ha sumado 180 muertos , uno de los peores recuentos semanales cuando aún es solo jueves.

La zona donde más muertos se han notificado es en Granada, provincia que experimentó un notable aumento de casos en las semanas previas . Han registrado 26 fallecidos en las últimas 24 horas. Le sigue Jaén, con once; Sevilla, con nueve; Córdoba, con ocho; Málaga, con cuatro; y Almería y Huelva, con un muerto cada una.

En cuanto a los contagios, este jueves hay 3.370 nuevos casos en la comunidad , lo que eleva el total a 157.380 desde el inicio de la pandemia. Esta cifra es un millar más que los que se notificaron este miércoles, pero sigue lejos de los más de 5.600 que se alcanzaron el fin de semana y podría confirmar que las primeras medidas de control y limitación de la movilidad impuestas por la Junta de Andalucía y por el Gobierno central estarían teniendo efecto.

Sin embargo, y pese a que desde el fin de semana pasado se han reducido las cifras de contagios notablemente , los casos que se reportan siguen estando muy altos. De hecho Andalucía no había experimentado más de 3.000 contagios diarios hasta mediados del pasado mes de octubre. En la primera ola, como referencia, no se llegó a pasar de 750 , aunque es también cierto que la capacidad de diagnóstico entonces no tenía nada que ver con la que tiene hoy día Andalucía.

Sevilla y Granada

Así las cosas, las provincias donde más contagios se detectan vuelven a ser, un día más, Sevilla (1.021 positivos) y Granada (+926 casos). Ambas suman el 57 por ciento del total de casos que se han detectado en las últimas 24 horas en Andalucía.

Por detrás están Málaga (+439); Córdoba (+368); Cádiz (+317); Jáen (+315); Almería (234); y Huelva, que vuelve a ser la provincia con menos casos resgitrados tras haber cedido este puesto durante unos días a Almería. Ayer se notificaron 150 nuevos contagios de coronavirus en dicha provincia.

En cuanto a la presión hospitalaria, sigue subiendo. Es la razón por la que la Junta activó el plan 4.500 para dotar de ese número de camas al sistema sanitario. Según las cifras de Salud, desde este miércoles han necesitado asistencia sanitaria por coronavirus un total de 337, la peor cifra de la segunda ola de esta crisis sanitaria. De esos ingresados, 30 han necesitado asistencia en la UCI.

Así, en la foto fija que cada día ofrece la Consejería de Salud y Familias sobre el sistema hospitalario andaluz, las cifras también han empeorado. Así, este jueves hay en la comunidad 3.198 , lo que supone 77 más que este miércoles. En la UCI hay 422 andaluces , 14 más que ayer. Como referencia, en el pico de la primera ola de coronavirus en Andalucía llegó a haber 2.708 personas hospitalizadas (un 18 por ciento menos que ahora mismo) y 438 personas en cuidados intensivos (un 3,6 por ciento menos ahora mismo).