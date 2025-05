El legado oculto de los gobiernos socialistas

EL traspaso de poderes en una administración siempre resulta complicado. Hasta ahora, los relevos en los gobiernos andaluces habían pasado sin grandes sobresaltos porque se hacían entre miembros del mismo partido. Los socialistas salían y entraban de los despachos con más o menos buenos deseos para sus sucesores y éstos jamás criticaban -y menos en público- lo que se encontraban. Tan es así que ha habido algunos casos muy comentados en círculos internos pero que nunca salieron a la luz. Como el hallazgo de un traje de fiesta en un despacho de la zona noble de cierta consejería, -¿qué hacía allí? ¿cómo llegó hasta ese despacho de un alto cargo?- o el descubrimiento casual de montones de correos electrónicos que recogían conversaciones privadas - y muy jugosas según dicen- mantenidas a través de dispositivos Blackberry y que, de haberse filtrado, habrían tenido consecuencias políticas.

Pero en este último año todo ha cambiado. Los que han tomado el relevo en el Gobierno andaluz han sido los miembros del PP y de Ciudadanos que, un año después de haber llegado a la Junta , siguen haciendo «descubrimientos» de lo más variopintos. La situación creada provoca cierta hilaridad y la prensa está a la espera del siguiente capítulo de lo que parece casi una película en algunos casos.

Pero no todos estos secretos ocultos tienen la misma importancia ya que ha habido hallazgos relevantes y otros puramente anecdóticos aunque lo más sorprendente es que hayan permanecido ocultos a los ojos de los nuevos jefes casi un año, sobre todo teniendo en cuenta que los funcionarios de los respectivos departamentos son, salvo excepciones, los mismos.

Lo primero en conocerse fue la existencia de tres armarios de seguridad en un sótano de la Agencia IDEA, el órgano pagador de los ERE fraudulentos. Tres armarios cerrados con llave que custodiaban archivadores y tres sobres lacrados ocultos en el fondo de ese armario que se ha entregado al juzgado por si hubiese algún tipo de irregularidad. El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo , anunció su existencia tras la reunión de un Consejo de Gobierno y los calificó como «cajas fuertes».

Entre los documentos guardados en el sótano de IDEA estaban convenios privados firmados entre el entonces consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y la empresa Campofrío para la compra de Cárnicas Molina en la que se incluyen cláusulas que explican que la Junta le prestaba el dinero a la empresa privada (Campofrío entonces) mediante un préstamo que no tendría que devolver.

El resto de la abundante documentación está siendo analizada por el actual Gobierno andaluz, aunque parece ser que se trata de contratos del mismo tenor que el hecho público: contratos privados de un consejero de la Junta , en nombre de todo el Gobierno andaluz, con empresa privadas.

Cámara acorazada

El siguiente descubrimiento, desvelado por ABC, fue la existencia de una cámara acorazada en el Palacio de San Telmo. Una habitación blindada oculta tras una puerta aparentemente normal pero con sofisticados sistemas para abrirse . Un lector de huella digital para dos dedos y un lector de iris que estaban cifrados para que sólo los pudiese activar una alta funcionaria de la casa.

Tras descubrirla y abrirla aparecieron las actas originales de muchos consejos de Gobierno y también muchas estanterías vacías. La pregunta en este caso fue por qué no se comunicó a los nuevos inquilinos de San Telmo que existía una habitación de seguridad para custodiar documentos y por qué la única persona que podía abrirlo tampoco informó de su existencia. No se sabe o, para ser más precisos, el motivo no ha trascendido.

Otro paso más. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, fue informado de que la existencia de una caja fuerte en un despacho de su consejería. Resultaba lógico que en Hacienda hubiese cajas fuertes puesto que allí hay información sensible, avales bancarios y otra documentación que debe custodiarse bajo llave. Pero de la última caja fuerte nada se sabía hasta un año después y la llave no apareció hasta que se pidió expresamente. Al abrirla una sorpresa: una mochila, un casco de bicicleta y 14 Blackberrys antiguas que pertenecerían a los altos cargos de la casa.

El último episodio, por el momento, ha sido la habitación oculta tras una estantería en la Consejería de Salud y su baño anexo con una ducha de hidromasaje. De la existencia de la ducha se tenían noticias desde 2006 cuando fue denunciada por los sindicatos pero la habitación había permanecido oculta. Dentro no había nada pero, ¿ para qué era necesaria esconderla tras una estantería como si fuese una película de espías? Otra pregunta sin resolver.