IU acusa al partido de Teresa Rodríguez de robarle las redes sociales y ella a Toni Valero de llevarse dinero

« Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás . Lo tuyo te lo envío cualquier tarde, no quiero que me veas nunca más», cantaba María Dolores Pradera. Mucho menos civilizada está siendo la ruptura entre Izquierda Unida y Anticapitalistas no se sabe si aún juntos dentro de la formación Adelante Andalucía.

El último capítulo de esta historia de desamor tiene como escenario las redes sociales. Este martes, IU lanzaba un comunicado en el que acusaba a Anticapitalistas , formación liderada por Teresa Rodríguez, de robarles las redes sociales. «Anticapitalistas se apropia de las redes sociales de Adelante Andalucía y expulsa a IU Andalucía de su gestión compartida », apuntaba el comunicado.

La respuesta desde Anticapitalistas eleva un tono más esta escalada de violencia en la que esta sumida la izquierda andaluza hace meses. Según declaraciones del entorno de Teresa Rodríguez a ABC , IU sacó dinero de las cuentas comunes que tienen ambas formaciones en las Diputaciones de Huelva y de Málaga sin su permiso o conocimiento. Además, aseguran, el quedarse con las claves de acceso a Twitter, Facebook y demás redes es un gesto de «precaución». Un «ataque preventivo» porque aseguran que temían que se las quedasen en IU.

De fondo, la lucha entre IU y Anticapitalistas -formación en la que se refugió Teresa Rodríguez tras abandonar Podemos-, tiene como objetivo el control de la marca política Adelante Andalucía. Anticapitalistas entró el pasado mes de mayo en la alianza de izquierdas y desde IU acusaron a la formación de Rodríguez de apropiarse Adelante Andalucía.

En IU acusan a Anticapitalistas de ser dueños ya del nombre del partido, que registraron personas de la formación de Teresa Rodríguez, aseguran. Defienden en Izquierda Unida que ellos pidieron a Anticapitalistas que o bien eliminaran la marca para registrarla entre todos o que incluyeran a las demás formaciones de la confluencia en su gestión. «Se han negado», señalan.

Ahora, acusan en IU, Anticapitalistas se quedan con las redes sociales del partido, «lo que les da toda la visibilidad pública». Esa es la clave en la batalla de hoy. IU y Anticapitalistas luchan por controlar el mensaje de Adelante Andalucía en las redes sociales . Y, por ahora, ha ganado también la formación de Teresa Rodríguez.

El dinero de Adelante

El tercer punto es el económico. Desde IU no niegan que hayan sacado dinero de las cuentas en las diputaciones de las que hablan los de Teresa Rodríguez, pero aseguran que tienen derecho porque es dinero de Adelante que pertecene a Podemos e IU, no de Anticapitalistas.

El problema entre IU y Anticapitalistas es que no está claro de quién es el rosario, quién la suegra y dónde mandar las cosas. En esta ruptura por capítulos ambas formaciones reivindican que la propiedad los bienes en común de modo que solucionar este asunto se antoja difícil. Mucho más el intercambio de recuerdos, como pedía María Dolores Pradera.