Suscríbete a
ABC Premium

SALUD

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) se vuelca en las infraestructuras y en las mejoras de personal tras la crisis de los cribados

A la adjudicación del nuevo hospital de Málaga como medida estrella se suma la subida salarial a final de este mes

Antonio Sanz urge a los partidos de izquierda a pedir «perdón» por acusar a la Junta de «manipular» tras el archivo de la causa de Amama

El consejero Antonio Sanz en un acto reciente en Córdoba
El consejero Antonio Sanz en un acto reciente en Córdoba ABC
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Punto y aparte. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) lleva dos meses recomponiéndose de la crisis de los cribados del cáncer de mama y el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, le ha impuesto al organismo que dirige la doctora ... Valle García Sánchez un ritmo frenético basado en dos líneas de acción primordiales: el refuerzo del personal sanitario y la mejora de sus condiciones laborales, y la aceleración de las infraestructuras pendientes para agilizar la calidad asistencial.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app