El Servicio Andaluz de Salud (SAS) se vuelca en las infraestructuras y en las mejoras de personal tras la crisis de los cribados

Punto y aparte. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) lleva dos meses recomponiéndose de la crisis de los cribados del cáncer de mama y el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, le ha impuesto al organismo que dirige la doctora ... Valle García Sánchez un ritmo frenético basado en dos líneas de acción primordiales: el refuerzo del personal sanitario y la mejora de sus condiciones laborales, y la aceleración de las infraestructuras pendientes para agilizar la calidad asistencial.

Desde que asumió el cargo el 15 de octubre en sustitución de Rocío Hernández Soto, Sanz ha desplegado una actividad maratoniana que se resume en el anuncio de al menos veinte decisiones que la Junta de Andalucía considera clave para darle la vuelta a un sistema público de salud que el propio presidente, Juanma Moreno, ha reconocido este otoño que necesita una reformulación: tanto es así que, además de relevar a la consejera, le ha encomendado a su sustituto que forme un equipo de expertos para plantear y definir un modelo de gestión y de atención a los usuarios que esté a la altura de los retos del siglo XXI.

La ampliación de la fuerza laboral del SAS ha sido una de las prioridades. Así, el ente aprobó en una Mesa Sectorial de finales de octubre la nueva Oferta de Empleo Público (OEP) para 2025, que contempla un total de 10.289 plazas, respondiendo a la tasa de reposición máxima del 120% establecida en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados de 2023 para los sectores prioritarios. Además, en 2026 se incorporarán gracias a un nuevo decreto que regula el acceso a las zonas de difícil cobertura -en su mayoría, por encontrarse en áreas aisladas geográficamente- 364 nuevos profesionales gracias a esta norma, de los que 320 serán médicos de Familia y el resto pediatras.

La intención del Gobierno andaluz es que esta política tenga continuidad en años sucesivos. La novedad es que estos sanitarios tomarán posesión de su plaza no por un sistema de oposición, como hasta ahora, sino a través de un concurso. Entre los incentivos previstos para ellos se encuentra la garantía de que podrán desempeñar su trabajo en el mismo lugar durante dos años. La exención del requisito de nacionalidad para los profesionales sanitarios de fuera de la Unión Europea obra esta misma dirección.

Retribuciones

Al tiempo, los profesionales del SAS verán aplicada en su nómina de diciembre la subida salarial del 2,5% aprobada tras la publicación este miércoles en el BOE del Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. Además, Andalucía abonará también en este mismo mes de diciembre, en una nómina complementaria, los abonos correspondientes desde el 1 de enero de 2025.

El fortalecimiento de la red de equipamientos ha copado una buena parte de los esfuerzos del Servicio Andaluz de Salud en estos dos últimos meses y medio. De este modo, Sanidad prevé que 69 nuevas infraestructuras estén en en funcionamiento o arrancarán sus trabajos en 2026, enmarcadas en «el mayor Plan de Infraestructuras Sanitarias que se ha visto en la historia de Andalucía, con el objetivo de reforzar la capacidad asistencial e incorporar tecnología de vanguardia en el sistema público de salud», tal y como ha destacado el consejero.

Obras

De estas nuevas infraestructuras, que se unirán a las más de cien instalaciones ejecutadas desde 2019, 16 ya están finalizadas y entrarán en funcionamiento en el primer trimestre de 2026; otras 13 más están en ejecución y entrarán en funcionamiento a partir de abril; 21 proyectos se encuentran en redacción y 19 comenzarán las obras a lo largo del próximo año.

Quizás la de más importancia sea la adjudicación de la construcción del nuevo hospital de Málaga, a la que el SAS le dio luz verde a finales de este noviembre. La entidad beneficiaria del contrato es la Unidad Temporal de Empresas (UTE) Sando-OHLA-Vialterra, con un plazo de ejecución de 75 meses. Se trata de la mayor obra de ingeniería sanitaria de las últimas décadas, con un coste de 543,3 millones de euros.

El futuro centro hospitalario contará con 815 habitaciones, una zona de urgencias con 31 consultas médicas, ocho de enfermería y 61 camas de observación. Además, tendrá 80 camas de UCI y un bloque quirúrgico con 48 quirófanos. Con respecto a las consultas externas, habrá 158 salas para las especialidades médicas y 38 para enfermería, así como un área específica destinada a la docencia y la investigación.

Recreación del Hospital de Málaga ABC

También en la provincia de Málaga se ha licitado el nuevo centro de salud del Rincón de la Victoria con un presupuesto de 15,2 millones de euros y con un plazo de ejecución de 22 meses; el edificio contará con 44 nuevas consultas e incorporará nuevos servicios, como los de Rehabilitación, Cirugía Menos, Odontología y Salud Mental. Y el Hospital de Estepona activará en breve el 80 por ciento de sus servicios, entre ellos un bloque quirúrgico, con la incorporación de 58 profesionales.

Las oficinas de farmacia podrán renovar desde marzo los tratamientos de los enfermos crónicos

En el campo de las infraestructuras destacan, por añadidura, la inauguración del centro de consultas, diagnóstico y tratamiento del Hospital Torrecárdenas de Almería con una inversión de 34,8 millones de euros con los que se duplicará la capacidad de respuesta del centro sanitario; y la ratificación de que el municipio jiennense de Almería contará con un centro de salud en el casco urbano una vez que el plan funcional del inmueble está finalizado.

En el terreno meramente asistencial se han producido en fechas recientes dos avances de calado. El primero, que las oficinas de farmacia de Andalucía ofrecerán a los pacientes desde el próximo marzo la posibilidad de renovar en ellas los tratamientos para enfermedades crónicas, y gracias a la implantación de un avanzado sistema de comunicación entre el médico y el enfermo.

La segunda, el cerco al cáncer con el desembolso de 4,28 millones de euros para desarrollar el proyecto 'CART_Andalucía', que busca nuevos tratamientos dirigidos a pacientes con males tumorales que afectan a las células de la sangre y al sistema linfático (como linfomas y leucemias). «El objetivo final del proyecto es desarrollar una terapia CAR-T más eficaz, segura y con menos efectos adversos, destinada al tratamiento de este tipo de cánceres», ha asegurado el consejero.