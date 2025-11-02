El Servicio Andaluz de Salud, obligado a indemnizar a un menor que perdió un testículo por un «error» médico

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) tendrá que indemnizar a un paciente que perdió un testículo por culpa de una deficiente atención sanitaria en el servicio de urgencias. El afectado, que era menor de edad, ha reclamado una compensación económica de 72.054,26 euros ... por el daño causado, pero la cuantía final que recibirá está por determinar.

Lo que sí ha quedado meridianamente claro es que el SAS se equivocó en el diagnóstico de la patología que presentaba el paciente y que este retraso «conllevó la pérdida del testículo» derecho, que le fue extirpado. Así lo recoge el Consejo Consultivo de Andalucía en un dictamen del pasado 9 de octubre contraria a la resolución de la agencia sanitaria de la Junta, que se negó a atender la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por el afectado.

El Consejo Consultivo ha dado la razón al reclamante, quien argumentaba que hubo «un claro nexo de causalidad entre la pérdida del testículo que he sufrido y el no haber aplicado los facultativos del SAS los protocolos establecidos, que exigen realizar pruebas diagnósticas (ecografía), dada mi edad (era menor) y la sintomatología que presentaba».

Los médicos que le habían atendido el día 7 de abril de 2024 «actuaron de forma negligente, pues no puede llegarse a otra conclusión en atención a los daños que se me han ocasionado, pues con su actuación se perdió la oportunidad de diagnosticar la lesión que presentaba, pudiéndose entonces haber sido sanado sin la pérdida del testículo», denunció el reclamante.

«No se realizó prueba alguna»

El órgano consultivo también cree que existió una mala praxis de los médicos que lo atendieron. Señala que en este caso «no se realizó prueba alguna al paciente en la primera ocasión en que acudió a urgencias, a pesar de los síntomas que presentaba, lo que unido al hecho de que dos días después sí le fuera diagnosticada la torsión testicular» que lo llevó a solicitar asistencia médica y que los facultativos confundieron con un Varicocele. El retraso tuvo como consecuencia la pérdida del testículo. «Por tanto, existió un error en el diagnóstico por ausencia de medios, pues no se pusieron a disposición del paciente todos los medios al alcance de la Medicina».

Durante la tramitación del expediente, la parte reclamante aportó un informe pericial que detallaba que había sufrido «una torsión de testículo diagnosticada inicialmente como Varicocele que no recibió en la primera asistencia una atención correcta, a pesar del dolor agudo y la afectación del estado general que presentaba el menor». Según el citado documento, «por no aplicar los protocolos establecidos al lesionado se le ha extirpado el testículo derecho cumpliéndose todos los criterios de causalidad médico legal».

El SAS cree que la asistencia fue la adecuada

Por el contrario, la Administración entiende que la asistencia sanitaria prestada fue correcta y adecuada. Así, el Servicio de Urgencias señala dos consideraciones al caso: «en primer lugar la sintomatología presentada por el paciente de evolución de un mes, de mejoría con el reposo y de edematización del teste no es la típica de una torsión testicular, donde el dolor es agudo y súbito en la mayoría de las ocasiones, con afectación del estado general según la intensidad de la torsión. En segundo lugar, la exploración tampoco era sugerente, ya que lo habitual es elevación y horizontalización del testículo afectado [...]. Por todo ello se diluye la sospecha de torsión testicular».

La rapidez en el diagnóstico es crucial

El Consultivo discrepa de la Administración y alega que en casos similares ha destacado que una adecuada anamnesis y exploración testicular junto con la ecografía son fundamentales para el diagnóstico de la torsión testicular, así como que esta patología constituye una auténtica urgencia urológica dado que la viabilidad testicular es inversamente proporcional a la duración de la torsión. «La tasa de viabilidad testicular cae al 85-100% cuando se resuelve en las seis primeras horas hasta un 20% a las 12 horas», especifica.

En cuanto a la cuantificación de la indemnización a abonar al reclamante, el Consejo Consultivo considera que, al no haberse pronunciado al respecto la Administración consultante, deberá abrirse un expediente contradictorio en el que se dé audiencia al interesado «para fijar la suma que resulte procedente».