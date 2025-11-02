Suscríbete a
ABC Premium

El Servicio Andaluz de Salud, obligado a indemnizar a un menor que perdió un testículo por un «error» médico

Facultativos de Urgencias confundieron una torsión testicular con un Varicocele, lo que provocó la extirpación del órgano

Condenan al SAS tras la amputación de media pierna a un paciente por no proporcionarle cirugía vascular

Servicio de Urgencias de un Hospital
Servicio de Urgencias de un Hospital abc
Antonio R. Vega

Antonio R. Vega

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) tendrá que indemnizar a un paciente que perdió un testículo por culpa de una deficiente atención sanitaria en el servicio de urgencias. El afectado, que era menor de edad, ha reclamado una compensación económica de 72.054,26 euros ... por el daño causado, pero la cuantía final que recibirá está por determinar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app