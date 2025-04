El SEPE publica la convocatoria para el MIR 2024: estos son los requisitos y fechas de las pruebas de formación sanitaria

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) anunció a través del BOE una nueva convocatoria por las que se aprueban las plazas y las pruebas selectivas 2023 para el acceso en el año 2024 a las plazas de formación sanitaria especializada (más conocido como MIR) para las titulaciones universitarias de grado, licenciatura o diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería; así como del ámbito de la Psicología, Química, Biología y Física.

En total se convocan un total de 11.607 plazas que se reparten de la siguiente forma: Medicina (8.772 plazas), Farmacia (340 plazas), Enfermería (2.108 plazas), ámbito de la Psicología (247 plazas para la especialidad de Psicología Clínica), ámbito de la Química (27 plazas), ámbito de la Biología (65 plazas), ámbito de la Física (48 plazas para la especialidad de Radiofísica Hospitalaria).

Requisitos

Toda aquella persona que desee aspirar a alguna de estas plazas deberá cumplir una serie de requisitos que son ineludibles y sin los cuales no es posible ser uno de los adjudicatarios de las mismas.

- Estar en posesión del correspondiente título universitario oficial español de grado/licenciatura/diplomatura o bien, reconocimiento u homologación de un título extranjero, según se especifica en el artículo segundo de la convocatoria.

- No exceder de la edad de jubilación forzosa legalmente establecida o en caso de no alcanzarla, que no se llegue a ella antes de la finalización del periodo de residencia máximo para cada titulación.

- Estar en posesión de la nacionalidad española o ser nacional de otros estados, según lo previsto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

- Podrán solicitar acceso a las pruebas de las titulaciones de Medicina, Farmacia y Enfermería los nacionales de países no incluidos en el apartado c) del artículo dos de esta convocatoria, siempre que, en el plazo de presentación de solicitudes, sus países de origen tengan suscrito y en vigor convenio de cooperación con España y estén en posesión del correspondiente título homologado o reconocido. En estos mismos términos, podrán solicitar su acceso a las pruebas selectivas las personas nacionales de estos países que se encuentren en España con autorización de estancia de corta duración o estancia por estudios.

- Las personas aspirantes nacionales de Estados cuya lengua oficial no sea el castellano, solo serán admitidas a las correspondientes pruebas si demuestran un conocimiento suficiente de dicha lengua a través de un título oficial que acredite que el nivel adquirido es, como mínimo, el C1, según la clasificación derivada del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas.

Plazo de presentación de solicitudes

Para solicitar la participación en esta convocatoria esta debe presentarse desde las 10.00 horas del 1 de septiembre de 2023 hasta las 14.30 horas del 8 de septiembre del mismo año, así como entre las 9.00 horas del día 11 de septiembre y las 17.00 horas del día 15 de septiembre de 2023. Avisan desde el SEPE que en el período comprendido entre las dos franjas horarias anteriores no se podrán presentar solicitudes por tareas de mantenimiento en la plataforma.

Cómo presentar las solicitudes

Tal y como especifica la convocatoria hecha pública por el SEPE, se ha de cumplimentar de forma electrónica el modelo 790 de «Solicitud de admisión a pruebas selectivas de acceso a formación sanitaria especializada y liquidación de tasa de derechos de examen», ya que que no se tramitarán los cumplimentados a mano.

Para poder realizar esta solicitud telemática se podrán usar los sistema de identificación admitidos: Certificado electrónico reconocido de persona física o Cl@ve Permanente. Los sistemas de firma admitidos para realizar la presentación de la solicitud serán: AutoFirm@ y Cl@veFirma.

El modelo 790 de solicitud se cumplimentará electrónicamente a través de la Sede electrónica del Ministerio de Sanidad.

La relación provisional de admitidos y no admitidos se publicará en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Posteriormente, se publicará en el BOE la ratificación o, en su caso, modificación de la fecha de realización del ejercicio, prevista el 20 de enero de 2024.

