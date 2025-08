Una semana en Punta Cana es más barata que en la costa de Andalucía

Veranear en la costa andaluza no está al alcance de todos los bolsillos: pasar unos días de descanso y de ocio en el litoral de la comunidad autónoma se ha convertido en un empeño imposible para no pocos ciudadanos. Lo que hasta hace unos ... años era una opción de vacaciones asequible, a mano, es ahora casi un artículo de lujo, de tal manera que decir «me voy a pasar unos días a Costa Ballena, El Rompido o Estepona» puede llegar a sonar tan especial o exclusivo como lo suponía hasta hace poco más de una década permitirse un viaje a Punta Cana o Nueva York.

Puede costar creérselo pero es una realidad: una quincena y hasta una sola semana de playa a una hora y media o dos del domicilio habitual sale en no pocas ocasiones más caro que irse al Caribe, darse un garbeo por Manhattan o embarcarse en un tour por las capitales de Centroeuropa.

Baste un ejemplo: uno de los destinos de la costa gaditana con más tirón es Zahara de los Atunes, donde un apartamento con camas para tres o cuatro personas en su casco urbano llega a los 2.200 euros a la semana durante el mes que hoy comienza. A esta cantidad hay que sumarle el gasto de manutención diaria —desayuno, almuerzo, cena, y helados y copas si las hay—, que en la entidad localidad dependiente del término de Barbate no es ninguna broma. Así que bajar de un presupuesto de 3.200 euros para dos o tres personas resulta complicado.

«Antes alquilábamos por meses o por quincenas, y de eso ya no se habla: ahora ya va por semanas», afirma un operador de Conil y Barbate

De modo que la mella que le hace a la cuenta corriente una estancia en un 'resort' de la República Dominicana puede llegar a ser menor. Carlos Martín es el vicepresidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viaje (FAAV), y da fe de que «una semana en Punta Cana cuesta unos ochocientos cincuenta euros por viajero, cuando en un hotel de la cosa de Andalucía llega a los novecientos cincuenta».

Martín es consciente de que la comparación no es favorable para el sector que representa, e insiste en realizar una serie de salvedades importantes. «Hay que tener en cuenta que estamos comparando cosas distintas, porque las playas de Andalucía suelen estar en mejores condiciones que las de la República Dominicana, además de que nuestros hoteles mantienen unos estándares de calidad más elevados», resalta.

«Andalucía no es cara: si nuestros hoteles están llenos es porque lo valen, porque están en precio, y además la explicación de que las tarifas sean elevadas en relación con otros destinos se debe a que la demanda es alta mientras que no se crean plazas nuevas, al contrario que en otros sitios en los que la oferta sí crece, con lo que se pueden lanzar paquetes más económicos», añade el vicepresidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viaje.

Un rastreo en internet del coste de una noche de hotel este agosto en las localidades de la costa de la comunidad autónoma más en boga hace temblar la cartera. En la citada Zahara de los Atunes una estancia en un cuatro estrellas llega a los 600 euros en fin de semana, y eso con suerte de que haya habitaciones libres.

Allí mismo, una más que modesta habitación en un hostalito se pone en los 250 euros a poco que uno se descuide, y también si tiene la fortuna de hallar un sitio disponible. En la también gaditana Costa Ballena, que comparte los términos municipales de Rota y Chipiona, es imposible dormir en un hotel decente por menos de 280 euros, y los viernes y sábado el precio escala hasta superar los 500.

Un turista madrileño: «Llevábamos años yendo a Estepona y el pasado verano nos fuimos a México por casi lo mismo»

Huelva no escapa de la quema: una noche en un complejo de apartamentos a tiro de piedra de la playa de los Enebrales de Punta Umbría sale por 450 euros en los fines de semana de agosto, mientras que en El Rompido la cosa se modera pero tampoco es que esté tirada —no hay forma de encontrar un cuatro estrellas por menos de 250 euros, la misma cantidad de media que le piden a un viajero en un hotel de la misma categoría en la malagueña Fuengirola—. Opciones más económicas sí que hay en el litoral granadino y almeriense: si uno apura la búsqueda puede encontrar una habitación doble que ronde los 200 euros.

Con la calculadora doméstica en la mano la conclusión es evidente: quizás no es disparatado plantearse un viaje a Nueva York —que se pueden contratar por unos mil euros por persona con siete días de duración y cinco noches de hotel— o por probar en los archipiélagos canarios o baleares, con paquetes que bajan incluso de los quinientos euros por viajero.

De Madrid y del País Vasco

¿Cuál es la causa de la escalada de precios del alquiler vacacional y del coste de una noche de hotel en Andalucía durante el estío? El vicepresidente de la FAAV ya ha apuntado una de las principales —el constreñimiento de la oferta y la demanda creciente—, y a ella se suma una más de mucho peso. ¿Cuál? Que el litoral andaluz, y sobre todo el de Cádiz, se ha puesto de moda desde entre los turistas de Madrid y del País Vasco, con un poder adquisitivo que se sitúa notablemente por encima del de los andaluces.

«Ellos [los madrileños y los vascos] pagan más que nosotros por los servicios y la restauración en sus lugares de origen, por lo que no les choca que los precios en la costa andaluza sean altos, algo que sí les sucede a los andaluces», indica Carlos Martín.

De su lado, la Asociación de profesionales de viviendas y apartamentos turísticos de Andalucía (AVVAPRO) defiende que el tipo de alojamientos que representa «no encarecen las vacaciones; al contrario, han sido la vía para que muchas familias andaluzas puedan seguir disfrutando de su tierra con libertad, comodidad y a precios razonables». Fuentes oficiales de esta entidad declararon ayer a ABC que «el incremento del coste de las vacaciones responde a factores globales y estructurales, que son el aumento de la demanda nacional e internacional; la inflación generalizada de los costes y una creciente inseguridad jurídica para pequeños propietarios y gestores ante normativas cambiantes».

Tiempos más cortos

Manuel P. gestiona varias viviendas vacacionales en el área de Chiclana de la Frontera, Conil y Barbate y está convencido de que la irrupción de los visitantes del Centro y del Norte de España ha sido clave en al menos la última década y media para que las tarifas se disparen. «No poca razón tenían Los Calaíta cuando cantaron en El Falla que todos los metros cuadrados de Cádiz son ya de los madrileños, además de los sevillanos», bromea al citar a la agrupación de El Peluca que dio el pelotazo en los últimos Carnavales.

«Mire: hasta hace poco alquilábamos los pisos por meses o por quincenas, y de eso ya no se habla: ahora hablamos de semanas, y de dos mil euros no bajamos desde mediados de julio», completa. «Esto está pasando en toda la provincia: en los alrededores de Rota te cascan seis mil euros por una casita con piscina en agosto, y en Atlanterra no duermes en un tres o cuatro estrellas si no te dejas trescientos euros. Eso es lo que tenemos», suscribe Manuel.

Andalucía, el paraíso

He aquí uno de esos madrileños que tienen por costumbre bajar de la meseta en agosto: Francisco Mateos. Cincuenta y tres años recién cumplidos, tres hijos y un puestazo en una multinacional. «Nosotros hemos veraneado en Estepona desde que nacieron las niñas, y la más chica tiene ya catorce años: el verano pasado hicimos cuentas y nos salía casi igual irnos a un complejo hotelero de México; fue el primero que faltamos de Andalucía», precisa el ejecutivo.

«Este año volvemos a Estepona, a pesar de lo que cuesta; somos conscientes de que esto no está al alcance de todo el mundo, y eso que tampoco es que nosotros tiremos la casa por la ventana en verano, pero es lo que hay. Las vacaciones son una vez al año... y nuestro paraíso se llama Andalucía», sonríe Francisco Mateos.