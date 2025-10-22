El SAS restablece el acceso a ClicSalud+ tras resolver una incidencia técnica y ya se pueden volver a consultar los informes médicos

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha restablecido en la madrugada de este miércoles, a las 01:36 horas, el acceso completo a todos los informes médicos, imágenes y servicios digitales de la aplicación ClicSalud+, después de solventar una incidencia técnica que afectó durante el ... martes al funcionamiento de la plataforma.

Según ha informado la Consejería de Sanidad en un comunicado, el problema se originó por un incremento significativo en el número de usuarios que intentaron acceder al servicio, lo que provocó dificultades puntuales para consultar imágenes e informes médicos.

La Junta ha subrayado que la caída no implicó la pérdida ni el borrado de ningún dato clínico, y que toda la información médica de los pacientes «permanece accesible con normalidad».

El SAS ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas y ha agradecido «la paciencia y comprensión» de los ciudadanos durante la incidencia. Asimismo, ha confirmado que todas las secciones de ClicSalud+ se encuentran ya operativas, por lo que los usuarios pueden volver a utilizar con normalidad los servicios digitales, informes e imágenes disponibles en la plataforma.