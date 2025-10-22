Suscríbete a
ABC Premium

El SAS restablece el acceso a ClicSalud+ tras resolver una incidencia técnica y ya se pueden volver a consultar los informes médicos

La plataforma sanitaria andaluza recupera la normalidad tras una caída provocada por el aumento de accesos, sin que se haya perdido ningún dato clínico

Una «incidencia técnica» impide «temporalmente» el acceso a imágenes e informes médicos en Andalucía

Amama pide a la Fiscalía investigar la destrucción de pruebas diagnósticas del cáncer de mama

Una persona utiliza la app de ClicSalud+
Una persona utiliza la app de ClicSalud+ abc

S.A.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha restablecido en la madrugada de este miércoles, a las 01:36 horas, el acceso completo a todos los informes médicos, imágenes y servicios digitales de la aplicación ClicSalud+, después de solventar una incidencia técnica que afectó durante el ... martes al funcionamiento de la plataforma.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app