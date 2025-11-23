Suscríbete a
El SAS ofrece contratos a más de 3.000 enfermeros para cubrir bajas en Navidad o ampliar la plantilla

El acuerdo incluye un incremento inicial de la plantilla en 3.893 efectivos de todas las categorías, entre los que para Enfermería y Fisioterapia son 1.080

Antonio Sanz anuncia la incorporación de 3.893 sanitarios para reforzar plantillas en toda Andalucía

Antonio R. Vega

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) echa mano de la Bolsa de Empleo para cubrir las necesidades de personal entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, durante las vacaciones de Navidad, y también para incorporarse a la ... plantilla. Su plan pasa por contratar más de 3.000 enfermeros y fisioterapeutas entre eventuales y plazas de nueva creación aprobadas por el Consejo de Gobierno.

