El SAS expedienta a un cirujano del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla por operar en la privada en su reducción de jornada

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) le ha abierto expediente a un cirujano del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla por utilizar las horas libres que le dejaban su reducción de jornada por cuidado de mayores o de hijos menores de ... doce años para operar en clínicas privadas.

El facultativo, de dilatada trayectoria en el centro sanitario hispalense y que había ejercido en él como jefe de servicio en etapas pasadas, se enfrenta a una sanción de suspensión de empleo y sueldo por un tiempo dilucidará la conclusión del proceso de información reservada que recae sobre él.

La conducta ilegal del cirujano afloró durante una inspección de la Delegación Territorial de Sanidad, Presidencia y Emergencias en clínicas privadas de la provincia de Sevilla en el año 2023, tal y como han precisado a este periódico fuentes oficiales del SAS.

Inspección en clínicas privadas

Al cotejar la nómina de médicos que prestaban sus servicios en una clínica privada especializada en neurocirugía, los inspectores se percataron de que este profesional también estaba empleado en el Virgen del Rocío.

En una indagación posterior, la Inspección comprobó que el doctor tenía su jornada reducida en la sanidad pública en los supuestos que permite la ley, que son la atención a familiares directos de edad avanzada o a vástagos menores de 12 años.

Esta persona cobraba el 80 por ciento de su sueldo y trabajaba el 66 por ciento de la jornada completa: condensaba el 33 por ciento restante en días libres, que era en los que ganaba dinero en la privada, y todo ello sin habérselo comunicado al Servicio Andaluz de Salud.

El cirujano ha sido informado de la apertura del expediente pero aún sigue en su puesto en el Virgen del Rocío, aseguran los interlocutores oficiales consultados por 'ABC de Sevilla', que dan por hecho que el doctor acabará dejando el hospital sevillano y se dedicará de pleno a la actividad privada.