Salud

El SAS expedienta a un cirujano del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla por operar en la privada en su reducción de jornada

El doctor aprovechaba las horas libres para el cuidado de mayores o de sus hijos para ganar dinero en clínicas

Dimite el jefe de Neurocirugía del Hospital Virgen del Rocío, epicentro de la crisis de los cribados de cáncer de mama

Uno de los edificios del complejo del Virgen del Rocío
Uno de los edificios del complejo del Virgen del Rocío
Rafael Aguilar

Sevilla

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) le ha abierto expediente a un cirujano del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla por utilizar las horas libres que le dejaban su reducción de jornada por cuidado de mayores o de hijos menores de ... doce años para operar en clínicas privadas.

