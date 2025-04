El SAS convoca este lunes a los sindicatos en mesa sectorial para ratificar el acuerdo sobre atención primaria

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha convocado este lunes, a partir de las 10,30 horas, la Mesa Sectorial de Sanidad para ratificar el principio de acuerdo sobre atención primaria alcanzado el pasado miércoles con Satse, CCOO, UGT y CSIF --el Sindicato Médico Andaluz (SMA) no le dio el visto-- en el marco de la mesa técnica.

En concreto, contempla retirar ese nivel asistencial de la orden de tarificación y la renovación hasta septiembre de los 12.000 eventuales cuyos contratos finalizan en junio.

El acuerdo de primaria, compuesto por 20 propuestas y que tendrá un coste de en torno a 180 millones de euros hasta 2026, contempla una inversión de, al menos, el 25% del presupuesto del sistema sanitario público de Andalucía para la atención primaria, así como cupos máximos de 1.300 usuarios para médico de familia y enfermería --con objetivo a 1.200 a cinco años-- y de 900 en pediatría.

Así como avances en la programación de agendas con 35 citas para medicina de familia y 25 para pediatría. En ambas se incluye la demanda presencial, telefónica, administrativa, programada y avisos, entre otros.

Del mismo modo, establece que se incorporarán de forma progresiva un total de 411 administrativos antes del 31 de diciembre de 2024, así como la mejora de la resolución diagnóstica en este nivel asistencial.

Otras medidas acordadas pasan por la incorporación de 411 plazas de enfermera especialista comunitaria; aumento de la plantilla de rehabilitación y de enfermera escolar hasta 411 plazas; mejoras de las ofertas a los EIR que terminan su especialización; incorporación del podólogo a la plantilla del SAS; equiparación de las condiciones y retribuciones de los equipos móviles y movilizables (SUAP) con las del 061; o el aumento de las plantillas de los equipos de salud mental en atención primaria.

En la misma mesa se alcanzó, igualmente, un acuerdo de mejoras de carrera profesional para todos los trabajadores del SAS que incluye facilitar el acceso a niveles superiores para todas las categorías.

«Es un día histórico»

Al respecto de esta mesa sectorial, el secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía, Antonio Macías, subraya, en declaraciones a Europa Press, que este lunes es «un día histórico» en el que «pueden cambiar muchas cosas que últimamente se estaban haciendo bastante mal». «Damos carpetazo a la posibilidad de privatización de la atención primaria con la orden de tarificación, de la que también va a desaparecer la posibilidad de que las empresas privadas puedan utilizar medios públicos», indica.

Desde CSIF-A, el presidente del Sector de Sanidad, Victorino Girela, señala que quiere que el acuerdo que se firme este lunes «lleve fecha y plazo», por lo que estarán vigilantes sobre la «concreción de la fecha» a partir de la cual tendrá efecto retributivo el acceso a la carrera profesional. Además, y en declaraciones a Europa Press, dice que estarán vigilantes sobre cómo queda la redacción final de la modificación del texto que recoge la tarificación de los servicios en el SAS, y del que se han quitado las consultas de atención primaria.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Andalucía, José Pelayo Galindo, apunta que con la aprobación en mesa sectorial del Pacto por la atención primaria «culmina lo firmado en el Pacto Económico y Social por CCOO-A», para subrayar que este pacto «acabará con la rectificación» de la orden de tarificación de las consultas de primaria y «mejorará a corto y medio plazo la calidad asistencial de nuestra atención primaria y las condiciones retributivas y laborales de sus trabajadores».

Por último, el secretario general de Satse en Andalucía, José Sánchez Gámez, valora el «esfuerzo negociador» de todas las partes para alcanzar este pacto sobre primaria.

A su juicio, aunque todavía quedan aspectos mejorables, el principio de acuerdo alcanzado en las distintas mesas técnicas refleja en gran medida las reivindicaciones del Sindicato de Enfermería de afrontar un cambio del actual modelo de atención primaria, excesivamente medicalizado, por uno multidisciplinar y cooperativo de todas las profesiones sanitarias como ocurre en la mayoría de los países europeos.

La Junta insta al SMA a unirse al «gran acuerdo»

De otra parte, el presidente del SMA, Rafael Carrasco, apuntó el pasado miércoles, tras conocerse el principio de acuerdo al que ellos no se han sumado, que el SAS puso sobre la mesa «el mismo documento» que ya habían «rechazado en varias ocasiones por no abordar de forma concreta el problema de la escasez de médicos y no aportar soluciones a este respecto». Calificaron entonces dicho documento como «un brindis al sol» y apuntaron que seguirían con las movilizaciones.

Este pasado viernes, la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, instó al Sindicato Médico a «reflexionar» y a terminar uniéndose al «gran acuerdo» por la atención primaria, en el que «estén todos los sindicatos».