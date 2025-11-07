José Luis Sanz arenga al PP: «Sevilla no se puede permitir que Juanma Moreno no tenga una mayoría estable»

Pistoletazo de salida del XVII congreso del PP-A, que tendrá lugar durante todo el fin de semana en Fibes en Sevilla para revalidar a Juanma Moreno como presidente de esta formación por cuarta vez consecutiva.

La primera intervención corrido a cargo del ... alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que ha dejado claro que este cónclave supone es la casilla de salida de las próximas elecciones autonómicas donde Andalucía «se juega no volver al pasado y no perder lo que se ha conquistado en más de siete años y ha arengado a los suyos a trabajar por revalidar esa mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas.

José Luis Sanz, anfitrión de la cita, ha dicho en su intervención de apertura que lo más importantes que tiene que hacer el PP es «empezar a trabajar» a partir del lunes porque Andalucía «se juega mucho» y no puede perder lo mucho que se ha conquistado.

Sanz ha dicho que Sevilla no se puede permitir el lujo« de que Juanma Moreno no tenga una mayoría estable» en las próximas elecciones ya que Sevilla es una ciudad «especialmente castigada» por Sánchez, que se ha convertido en el presidente «más antisevillano» de la historia de Sevilla y que, por tanto la ciudad «no se lo puede permitir».

En esta línea, el alcalde de Sevilla ha dejado claro que la ciudad no puede permitir perder «ese esfuerzo inversor» que Juanma Moreno está haciendo en Sevilla. Y lo ha puesto en contraposición con lo que falta, ya que tiene un déficit de infraestructuras importante. Por eso ha dicho que en la ciudad «nos acordamos mucho» de María Jesús Montero que reclamaba el hospital militar cuando era consejera de la Junta y luego lo cerró hasta que «ha vuelto a ser una realidad» con Juanma Moreno.

También ha recordado que es una diputada por Sevilla que no ha presentado ni una sola iniciativa por Sevilla ay que ha permitido que hayan pasado más de 6.000 millones para los Rodalies de Barcelona o más de 3.000 para el aeropuerto del Prat.

«Yo como alcalde de Sevilla me pienso tirar a la calle para defender los intereses de Sevilla y para que esta tierra siga siendo locomotora», ha dicho el alcalde insistiendo en la necesidad de revalidar esa mayoría absoluta.

El momento

En este sentido, también ha recordado que Sevilla es la ciudad que más ha notado el cambio y que se trata de una ciudad «que le debe mucho a Andalucía». Por ello ha insistido en que está deseando «que termine» la cita, en la que Juanma Moreno va a lograr un «apoyo histórico», para «empezar a trabajar» a partir de lunes con el objetivo de revalidar la mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas.

El congreso se ha iniciado con la intervención de la alcaldesa de Huelva, Piar Miranda, que, tras dar las gracias ha dicho que es «el momento» del PP y que la vía andaluza es el camino hacia el futuro, ha constituido la mesa y ha aprobado el reglamento que ha sido aprobado por unanimidad.

Durante la sesión inaugural del cónclave, que cuenta con música en vivo, se ha proyectado un video en el que se resalta todo lo que el PP ha hecho por Sevilla poniendo como ejemplo las Reales Atarazanas, el estadio de la Cartuja, el metro de Sevilla