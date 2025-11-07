Suscríbete a
ABC Premium

José Luis Sanz arenga al PP: «Sevilla no se puede permitir que Juanma Moreno no tenga una mayoría estable»

El alcalde de Sevilla asegura que Pedro Sánchez es el presidente «más antisevillano» de la historia de la democracia y promete «tirarse a la calle» para que Juanma Moreno conserve la mayoría absoluta

El congreso del PP andaluz, un 'show' televisivo entre El Hormiguero y Broncano

José Luis Sanz durante su intervención
José Luis Sanz durante su intervención Manuel Olmedo
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Pistoletazo de salida del XVII congreso del PP-A, que tendrá lugar durante todo el fin de semana en Fibes en Sevilla para revalidar a Juanma Moreno como presidente de esta formación por cuarta vez consecutiva.

La primera intervención corrido a cargo del ... alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que ha dejado claro que este cónclave supone es la casilla de salida de las próximas elecciones autonómicas donde Andalucía «se juega no volver al pasado y no perder lo que se ha conquistado en más de siete años y ha arengado a los suyos a trabajar por revalidar esa mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app