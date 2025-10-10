Santiago Abascal se planta ante el Parlamento andaluz para pedir a Juanma Moreno que convoque ya elecciones y dimita

Suscríbete a
El presidente de Vox, Santiago Abascal (derecha), retratándose con un simpatizante. A su lado el portavoz parlamentario en Andalucía, Manuel Gavira, este viernes en Sevilla frente a la sede del Parlamento andaluz
Antonio R. Vega

Vox había creado expectación el día anterior con la difusión de un cartel casi de película de acción con la imagen de su presidente, Santiago Abascal, con el rictus serio y un paso por delante de otros dirigentes de su partido, todo ello enmarcado ... bajo el título «Declaración a medios. SEVILLA», para convocar a la prensa este viernes por la tarde frente a la Puerta del Parlamento andaluz. La escenografía, a veces, es tanto o más importante que el mensaje. Y este lo era. El máximo responsable del partido, que no suele prodigarse mucho en comparecencias ante los medios de comunicación, se plantó a las puertas de la sede de la Cámara autonómica para pedirle al presidente andaluz, Juanma Moreno, que se marche tras casi ocho años al frente de la Junta, los tres y medio primeros gracias al apoyo de Vox a su investidura para desalojar del poder de los socialistas en esta comunidad después de 37 años.

