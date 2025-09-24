Santa Bárbara culmina con éxito la entrega de los primeros Leopard 2E

Uno de los carros de combate junto al personal que ha trabajado en su fabricación

Nuevo paso para la industria de Defensa en Andalucía. GDELS-Santa Bárbara Sistemas (GDELS-SBS) ha entregado los primeros carros de combate Leopard 2E tras su mantenimiento integral en el centro de excelencia de apoyo al ciclo de vida de Alcalá de Guadaíra.

«Este logro es fruto de un intenso año de trabajo en el que GDELS-SBS ha desplegado todo su conocimiento técnico, capacidades industriales y talento humano para reactivar la cadena de suministro y resolver complejos retos de obsolescencia», indica la compañía en una nota de prensa.

Noticia Relacionada La fábrica de Santa Bárbara de Alcalá fabricará 42 blindados para el ejército de Letonia Elena Martos El centro sevillano de Santa Bárbara se repartirá la producción con el asturiano (Trubia) para asumir uno de los mayores contratos de esta década

Este hecho subraya «la capacidad de GDELS-SBS para asumir proyectos de máxima complejidad técnica y prepara a la empresa de cara al futuro contrato de modernización de los vehículos Leopard. Ingenieros, técnicos y especialistas han trabajado con rigor, profesionalidad y compromiso para devolver la plena operatividad a los Leopard 2E, demostrando una vez más el valor diferencial del equipo humano de la compañía».

La entrega «ha sido posible gracias a la estrecha colaboración con el Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados nº 2 (PCMASA) y con las unidades usuarias, con quienes GDELS-SBS ha trabajado de manera coordinada y transparente, reafirmando su papel como socio industrial de referencia para las Fuerzas Armadas».

La aceptación de estos primeros vehículos marca el inicio de «un ciclo de sostenimiento sólido y eficiente, que garantiza la fiabilidad del Leopard 2E para la próxima década».

«Con ello, GDELS-SBS refuerza su compromiso con la defensa nacional y consolida el liderazgo de su centro de Alcalá de Guadaíra como polo de excelencia industrial y tecnológica en apoyo al ciclo de vida de los sistemas de defensa más avanzados», agrega la firma.