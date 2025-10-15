Suscríbete a
La sanidad copará más de un tercio del último presupuesto de Juanma Moreno tras la crisis del cribado del cáncer

Las últimas cuentas de la legislatura, que rondarán los 51.000 millones, buscan reducir desigualdades sociales y territoriales, reivindican la gestión económica y pretenden atraer la inversión

Incluirán partidas para mejorar la red de transporte público y la transición ecológica y digital como motor de crecimiento. También las rebajas fiscales

El Gobierno andaluz desvela hoy los detalles del plan sobre el cribado del cáncer

El SAS creará una unidad de cáncer de mama y de endoscopias para el cribado de tumores de colon en el Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla

Antonio Sanz y Carolina España
Mercedes Benítez

Los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026, los últimos de la actual legislatura de Juanma Moreno, se centrarán en la salud, la educación y los servicios sociales. Una apuesta por la salud que va en la misma línea de años anteriores pero que ... ahora cobra especial relevancia tras la crisis provocada por el fallo en el programa del cribado del cáncer de mama. Por ello es reseñable que las cuentas del próximo año pongan el acento en los pilares que sostienen el bienestar colectivo —educación, salud y servicios sociales.

