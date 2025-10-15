La sanidad copará más de un tercio del último presupuesto de Juanma Moreno tras la crisis del cribado del cáncer

Los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026, los últimos de la actual legislatura de Juanma Moreno, se centrarán en la salud, la educación y los servicios sociales. Una apuesta por la salud que va en la misma línea de años anteriores pero que ... ahora cobra especial relevancia tras la crisis provocada por el fallo en el programa del cribado del cáncer de mama. Por ello es reseñable que las cuentas del próximo año pongan el acento en los pilares que sostienen el bienestar colectivo —educación, salud y servicios sociales.

Serán, a falta de que se concreten los números, más de un tercio de los presupuestos globales de la Junta de Andalucía. Hay que tener en cuenta que, en las actuales cuentas, las del año 2025 que aún no ha acabado, el presupuesto de sanidad es de 15.240 millones de euros, lo que supone un aumento de casi 7% respecto al año anterior y casi el 35% del total del presupuesto andaluz. De ese montante, la partida para la plantilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS) es de 7.140 millones de euros, un 5,1% más que en 2024, permitiendo la incorporación de casi 7.000 profesionales.

Eso significa que esas cifras se verán incrementadas como ocurre cada año ya que además tendrán que incluir también los 12 millones de euros que costará el plan de choque puesto en marcha para solucionar el problema de los cribados y también las nuevas medidas para llegar también a los de colon y cérvix. Será, por tanto, un montante significativo del que se podría dar cuenta este mismo miércoles cuando está previsto que el Gobierno andaluz, probablemente el actual consejero de Salud, Antonio Sanz, de más detalles sobre ese plan.

En cualquier caso las cuentas de la Junta harán hincapié en la necesidad de reducir las desigualdades que todavía existen en Andalucía. El anteproyecto de presupuestos que ha publicado la Junta de Andalucía y en el que aún no aparecen los números finales, coloca en el centro de la acción pública la mejora del acceso equitativo a los servicios esenciales.

Atención de calidad

«No se trata únicamente de aumentar la financiación destinada a educación, sanidad o servicios sociales, sino de asegurar que cualquier ciudadano, con independencia de su lugar de residencia o de su situación socioeconómica, pueda disponer de una atención de calidad. La orientación es clara: reducir las desigualdades que todavía se manifiestan entre áreas urbanas y rurales y entre distintos grupos sociales, de manera que la cohesión territorial y social avance de forma paralela«, dice el texto de ese anteproyecto consultado por ABC y que también recoge las rebajas fiscales anunciadas por el presidente.

Se trata de un presupuesto que, a falta de que el ejecutivo andaluz haga pública la cifra exacta, rondará los 51.000 millones de euros. Serán unas cuentas que se conocerán en la recta final de la legislatura y con las que el ejecutivo andaluz pretende destacar la consolidación del «avance económico y social» de Andalucía además de resaltar la «estabilidad» frente a la falta de presupuestos en España, una cuestión que la candidata socialista a la Junta, la sevillana María Jesús Montero, sigue sin lograr desde su cargo de vicepresidenta y ministra de Hacienda.

Se trata de una situación de bloqueo que, según el anteproyecto de presupuestos de la Junta, «afecta de forma muy importante» a las cuentas de la Junta de Andalucía. Partidas esenciales como la actualización efectiva de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, la evolución de las retribuciones del empleo público o los programas de gasto financiados o cofinanciados con transferencias finalistas «están condicionados por la parálisis presupuestaria del Gobierno central«.

Además las cuentas autonómicas destacan que el mercado laboral registra máximos históricos de ocupación, con más de 3,5 millones de personas empleadas y la tasa de paro en mínimos desde el año 2007. Además, la región ha logrado «un superávit comercial no energético, consolidando su posición como tercera comunidad exportadora».

Crecimiento

Con estas bases, la Junta de Andalucía se hace una previsión para 2026 son favorables: se anticipa que Andalucía mantendrá un crecimiento sólido, apoyado en la inversión, la fortaleza de los servicios y la dinamización de actividades de alto valor añadido, lo que permitirá seguir reduciendo el diferencial de renta y empleo respecto a la media española y europea.

Pero también se ha tenido en cuenta la deuda del Gobierno con Andalucía y el hecho de que el sistema de financiación siga sin reformar algo que, según ser recalca «acrecienta el perjuicio para Andalucía». Se calcula que, solo en el último año liquidado, 2023, la comunidad tuvo una insuficiencia de 1.528 millones de euros respecto a la media de las comunidades de régimen común, según el análisis de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) del último año liquidado, 2023, bajo el criterio de población ajustada.

Es una cifra que se eleva hasta los 1.896 millones de euros, según la población de derecho y que, se cuenta desde el año 2009 supone que el déficit de recursos acumulado por Andalucía asciende a 19.892 millones de euros, una cantidad equivalente al 9,4% del PIB regional.

Por ello el Gobierno andaluz reclama la adopción de un Fondo Transitorio que palíe el perjuicio que está ocasionando a la ciudadanía andaluza hasta que se concrete su necesaria reforma.

En cualquier caso la Junta ha concebido las cuentas para 2026 «como un instrumento para consolidar el avance económico y social de Andalucía obtenido por la comunidad autónoma» en los últimos cuatro años. Por ello se pone el acento en los pilares que sostienen el bienestar colectivo —educación, salud y servicios sociales—, a la vez que se impulsa la innovación, la digitalización y la sostenibilidad como ejes de transformación, junto con el acceso a la vivienda.

Con ello, se pretende afianzar la posición de la Comunidad como territorio competitivo y atractivo para la inversión, favoreciendo la cooperación público-privada y reforzando la capacidad institucional para aplicar políticas de forma eficaz.

La vertiente económica se articula en torno a la transición ecológica y digital, concebidas como motores de crecimiento inclusivo. El sector tecnológico, el científico y el de la innovación son pilares fundamentales en la transformación económica de Andalucía, claves para hacer una comunidad cada vez más próspera, moderna y competitiva y que actúan como herramientas transversales al servicio de sectores emergentes, pero también de otros más tradicionales como la agricultura o el turismo, que son soportes esenciales de la economía andaluza.

La movilidad sostenible es uno de los ámbitos prioritarios: se prevén actuaciones para mejorar las redes de transporte público, reducir la huella de carbono en los desplazamientos y reforzar la conectividad entre municipios y provincias.

En materia de energía, la apuesta por las infraestructuras renovables y por la eficiencia energética es estratégica. Se trata de inversiones con un efecto multiplicador, capaces de atraer capital privado y de situar a Andalucía en una posición de liderazgo en el mapa europeo de la economía verde.

El anteproyecto recoge también las medidas fiscales anunciadas por Juanma Moreno (deducción de gimnasios, mascotas, vivienda, nacimientos y celiacos), mantiene la bonificación de la caza, y pretender ser un presupuesto «verde, integrando la lucha contra el cambio climático como eje transversal de todas las políticas públicas».