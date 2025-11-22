Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La Santa Sede envía a Ramón Valdivia como administrador apostólico del Obispado de Cádiz y Ceuta
Última hora
El partido entre el Betis y el Girona de este domingo se queda sin Policía Local

SALUD

Sanidad inyecta 19 millones a la infusión de insulina en Andalucía

La medida mejora la atención que presta el Sistema Sanitario Público de Andalucía a los 796.000 andaluces diagnosticados con diabetes

Cascada de anuncios de mejoras en la sanidad para combatir la crisis de los cribados en Andalucía

El consejero Sanz, este sábado en el X Congreso de Diabetes de Andalucía
El consejero Sanz, este sábado en el X Congreso de Diabetes de Andalucía ABC
R. A.

R. A.

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Más fondos para combatir la diabetes. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este sábado una inversión adicional de 19 millones de euros para «reforzar el acceso universal a sistemas automatizados de infusión de ... insulina a todos los menores de 18 años y embarazadas con diabetes tipo 1, así como para ampliar las indicaciones de monitorización de glucosa en diabetes tipo 2 a partir de 2026.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app